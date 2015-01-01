Auffangwannen für Fässer, IBC und Gefahrstoffe rechtssicher einsetzen

Auffangwannen, Auffangpaletten und Rückhaltesysteme helfen Unternehmen, Leckagen und Verschüttungen sicher aufzufangen. Sie unterstützen die Einhaltung von WHG, AwSV und Umweltauflagen.

Unternehmen, die Öle, Chemikalien, Reinigungsmittel oder andere wassergefährdende Flüssigkeiten lagern, stehen vor der Aufgabe, Umwelt- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Eine zentrale Rolle spielen dabei Auffangwannen, Auffangpaletten und andere Rückhaltesysteme, die austretende Flüssigkeiten sicher aufnehmen und eine Kontamination von Böden, Gewässern oder der Kanalisation verhindern.

Die gesetzlichen Anforderungen ergeben sich insbesondere aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Ziel dieser Regelungen ist es, Umweltbelastungen durch Leckagen, Beschädigungen von Behältern oder unbeabsichtigte Verschüttungen zu vermeiden. Unternehmen sind daher verpflichtet, geeignete Maßnahmen zur Rückhaltung wassergefährdender Stoffe zu treffen.

Je nach Einsatzbereich kommen unterschiedliche Auffangsysteme zum Einsatz. Für kleinere Behälter und Kanister eignen sich kompakte Spill Trays, die direkt am Arbeitsplatz aufgestellt werden können. In Lager- und Produktionsbereichen werden häufig Auffangpaletten für Fässer oder IBC-Container verwendet. Sie ermöglichen eine sichere Lagerung größerer Flüssigkeitsmengen und helfen dabei, gesetzliche Anforderungen zuverlässig umzusetzen.

Auch in Regallagern sind spezielle Regal-Auffangwannen verfügbar, die unter gelagerten Fässern oder IBC-Containern positioniert werden. Diese Systeme fangen austretende Flüssigkeiten direkt auf und tragen dazu bei, Lagerbereiche sauber und sicher zu halten. Für flexible Fasslager oder Abfüllbereiche stehen zudem Bodenelemente zur Verfügung, die sich zu größeren Rückhalteflächen kombinieren lassen.

Neben stationären Lösungen gewinnen mobile Auffangsysteme zunehmend an Bedeutung. Sie werden beispielsweise bei Wartungsarbeiten, Gefahrguttransporten oder Notfalleinsätzen eingesetzt. Mobile Auffangwannen lassen sich innerhalb weniger Sekunden aufstellen und helfen dabei, ausgelaufene Flüssigkeiten schnell einzudämmen, bevor größere Schäden entstehen.

Bei der Auswahl einer geeigneten Auffangwanne sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Art der gelagerten Flüssigkeit, die Behältergröße, das erforderliche Auffangvolumen sowie die chemische Beständigkeit des Materials. Kunststoff-Auffangwannen aus Polyethylen bieten beispielsweise eine hohe Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien und aggressiven Flüssigkeiten. Für andere Anwendungen können Stahl- oder Edelstahl-Ausführungen sinnvoll sein.

MAKRO IDENT bietet ein umfangreiches Sortiment an Auffangwannen, Auffangpaletten, Bodenelementen und mobilen Auffangsystemen für unterschiedlichste Einsatzbereiche in Industrie, Lager, Produktion und Werkstatt. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Arbeitsbereiche sicher zu gestalten, Umweltrisiken zu minimieren und gesetzliche Anforderungen zuverlässig einzuhalten.

Weitere Informationen zu Auffangwannen finden Interessierte beim Spezialisten MAKRO IDENT unter: Auffangwannen für Fässer, IBC und Gefahrstoffe

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