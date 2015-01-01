  • Neu auf Spotify! Was bringt 2026 für den deutschen Immobilienmarkt?

    mit Analysten Dr. Jan Linsin (Head of Research, CBRE) und Paul Richter (Senior Economist, Helaba)
    und Gastgeber: Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung, Schmack Immobilien Gruppe

    Bild„Was bringt 2026 für den deutschen Immobilienmarkt? – Welche Szenarien Entscheider kennen sollten“

    Unsere Themen:
    + Zinsumfeld , Inflation und Finanzierungsmöglichkeiten in 2026
    + Kreditvolumina, Finanzierungsmargen und realistische LTVs
    + Rolle der Kapitalmärkte
    + Offene Immobilienfonds unter Stress? Was dies für den Immobilienmarkt bedeutet

    Spotify: https://lnkd.in/dKdxuQyG

    Hintergründe – Analysen – Prognosen
    mit Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung, Corporate Finance und M&A, Schmack Immobilien Gruppe

    Frank Esslinger ist spezialisiert auf Immobilienökonomik. Er befasst sich mit den Makro-Einflussfaktoren, Geldpolitik der EZB und Fed, Inflation, Finanzmärkte und deren Einfluss auf die Entwickler, Bestandshalter sowie Institutionelle Investoren.

    Infos zum Host Frank Esslinger:
    xing.com/profile/Frank_Esslinger/cv
    linkedin.com/in/ethospartners

    Ein wichtiger Hinweis zum Podcast:
    Die in diesem Podcast geteilten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen
    Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung
    dar. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität,
    Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte. Investitionen in Immobilien sind mit Risiken
    verbunden; individuelle Entscheidungen sollten daher immer auf Basis einer
    persönlichen Fachberatung getroffen werden. Alle Äußerungen sind als persönliche
    Meinungen des Moderators und der Gäste zu verstehen, soweit nicht anderweitig
    kenntlich gemacht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Ferd. Schmack jun. GmbH
    Herr Frank Esslinger
    Straubinger Straße 30
    93055 Regensburg
    Deutschland

    fon ..: 0941830230
    web ..: https://schmack-immobilien.de/home
    email : podcast@schmack-immobilien.de

