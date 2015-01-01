-
Neu auf Spotify! Was bringt 2026 für den deutschen Immobilienmarkt?
mit Analysten Dr. Jan Linsin (Head of Research, CBRE) und Paul Richter (Senior Economist, Helaba)
und Gastgeber: Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung, Schmack Immobilien Gruppe
„Was bringt 2026 für den deutschen Immobilienmarkt? – Welche Szenarien Entscheider kennen sollten“
Unsere Themen:
+ Zinsumfeld , Inflation und Finanzierungsmöglichkeiten in 2026
+ Kreditvolumina, Finanzierungsmargen und realistische LTVs
+ Rolle der Kapitalmärkte
+ Offene Immobilienfonds unter Stress? Was dies für den Immobilienmarkt bedeutet
Spotify: https://lnkd.in/dKdxuQyG
Hintergründe – Analysen – Prognosen
mit Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung, Corporate Finance und M&A, Schmack Immobilien Gruppe
Frank Esslinger ist spezialisiert auf Immobilienökonomik. Er befasst sich mit den Makro-Einflussfaktoren, Geldpolitik der EZB und Fed, Inflation, Finanzmärkte und deren Einfluss auf die Entwickler, Bestandshalter sowie Institutionelle Investoren.
Infos zum Host Frank Esslinger:
xing.com/profile/Frank_Esslinger/cv
linkedin.com/in/ethospartners
Ein wichtiger Hinweis zum Podcast:
Die in diesem Podcast geteilten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen
Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung
dar. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte. Investitionen in Immobilien sind mit Risiken
verbunden; individuelle Entscheidungen sollten daher immer auf Basis einer
persönlichen Fachberatung getroffen werden. Alle Äußerungen sind als persönliche
Meinungen des Moderators und der Gäste zu verstehen, soweit nicht anderweitig
kenntlich gemacht.
