Neu auf Spotify! Was bringt 2026 für den deutschen Immobilienmarkt?

mit Analysten Dr. Jan Linsin (Head of Research, CBRE) und Paul Richter (Senior Economist, Helaba)

und Gastgeber: Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung, Schmack Immobilien Gruppe

„Was bringt 2026 für den deutschen Immobilienmarkt? – Welche Szenarien Entscheider kennen sollten“

Unsere Themen:

+ Zinsumfeld , Inflation und Finanzierungsmöglichkeiten in 2026

+ Kreditvolumina, Finanzierungsmargen und realistische LTVs

+ Rolle der Kapitalmärkte

+ Offene Immobilienfonds unter Stress? Was dies für den Immobilienmarkt bedeutet

Spotify: https://lnkd.in/dKdxuQyG

Hintergründe – Analysen – Prognosen

mit Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung, Corporate Finance und M&A, Schmack Immobilien Gruppe

Frank Esslinger ist spezialisiert auf Immobilienökonomik. Er befasst sich mit den Makro-Einflussfaktoren, Geldpolitik der EZB und Fed, Inflation, Finanzmärkte und deren Einfluss auf die Entwickler, Bestandshalter sowie Institutionelle Investoren.

Infos zum Host Frank Esslinger:

xing.com/profile/Frank_Esslinger/cv

linkedin.com/in/ethospartners

Ein wichtiger Hinweis zum Podcast:

Die in diesem Podcast geteilten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen

Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung

dar. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität,

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte. Investitionen in Immobilien sind mit Risiken

verbunden; individuelle Entscheidungen sollten daher immer auf Basis einer

persönlichen Fachberatung getroffen werden. Alle Äußerungen sind als persönliche

Meinungen des Moderators und der Gäste zu verstehen, soweit nicht anderweitig

kenntlich gemacht.

