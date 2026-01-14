thyssenkrupp Rasselstein setzt auf e*Message: Erfolgreiche Partnerschaft für zuverlässige Alarmierungslösungen

Hohe Ausfallsicherheit durch redundantes e*Message Sicherheitsfunknetz und Alarm Manager für gezielte Alarmierung im Mehrschichtbetrieb

Berlin, 14.1.2026 – Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH unterhält in Andernach den weltweit größten Produktionsstandort für Verpackungsstahl mit rund 2500 Mitarbeitern. Für seine Sicherheitsinfrastruktur setzt das Unternehmen auf die intelligente Multichannel-Alarmierung von e*Message. In einer langjährigen, konstruktiven Zusammenarbeit hat sich e*Message als verlässlicher Partner erwiesen und ermöglicht mithilfe modernster Alarmierungslösungen und seinem Sicherheitsfunknetz eine schnelle und ausfallsichere sowie hoch redundante Gefahrenabwehr – entscheidend für die Alarmierung der Werksfeuerwehrleute, die teils im komplexen Mehrschichtbetrieb tätig sind.

Die anspruchsvollen Bedingungen der Stahlproduktion im Kaltwalzverfahren stellen hohe Anforderungen an die Sicherheit. Brennbare Kaltwalzöle können entzündliche Dämpfe freisetzen, und Wartungsarbeiten bergen Funkenflugrisiken. Damit erfordert die Alarmierung der Werkfeuerwehr höchste Zuverlässigkeit. thyssenkrupp Rasselstein begegnet dieser Herausforderung mit vorbildlichen Schulungs- und Präventionsmaßnahmen und vor allem mit einer 100 Einsatzkräfte starken Werksfeuerwehr, die 24/7 Bereitschaft garantiert. Dabei sind schnelle Erreichbarkeit und gezielte Alarmierung insbesondere der aktuell im Mehrschichtbetrieb diensthabenden Kräfte essenziell, auch wenn sie sich in der weitläufigen Werksanlage aufhalten; samt abgelegenen Gebäudeteilen oder Kellern mit teils geringem Mobilfunkempfang. Außerdem leistet die thyssenkrupp Werksfeuerwehr zudem Amtshilfe bei größeren Bränden in der Region.

Seit Oktober 2022 setzt thyssenkrupp Rasselstein auf die Alarmierungslösungen von e*Message, die 2023 umfassend erweitert wurden. Nach gründlicher Prüfung verschiedener Anbieter überzeugte insbesondere die maßgeschneiderte Kombination aus robustem e*Skyper ONE 2wayS-Pagern mit Multi-SIM-Technologie sowie der exklusiven digitalen Funkruftechnologie. Die redundante Alarmierung über das digitale POCSAG-e*BOS-Sicherheitsfunknetz und öffentliche Mobilfunknetze sichert auch in abgelegenen oder schlecht abgedeckten Werksbereichen eine zuverlässige Zustellung. Ergänzt wird das System durch eine Alarm-App und den webbasierten Alarm Manager, wodurch Alarmverwaltung, Dienstplanung und Einsatzkoordination höchst effizient gestaltet werden.

Die e*Message Lösung konnte nahtlos in das vor Ort genutzte Einsatzleitstellensystem COBRA integriert werden. Dank API-Schnittstelle können Disponenten Alarme mit nur einem Klick direkt auslösen, Fehler werden minimiert und wertvolle Zeit gespart. Die intelligente Alarmierung trifft gezielt die derzeit diensthabenden Einsatzkräfte gemäß Schichtplan, was die Reaktionszeiten weiter optimiert.

„Die Zusammenarbeit mit e*Message ist ausgezeichnet“, erklärt Mike Zilligen, stellvertretender Werkfeuerwehrleiter und Verantwortlicher von Leitstelle und Alarmierung bei thyssenkrupp Rasselstein. „Wir profitieren enorm von den durchdachten Alarmierungsketten und der sicheren Zustellung, die uns ermöglichen, im Ernstfall schnell ein einsatzfähiges Team zu mobilisieren. Die intuitive Bedienung erfordert nur geringen Schulungsaufwand und wird von unseren Einsatzkräften sehr gut angenommen – sowohl die Pager als auch die App bieten flexible Empfangsmöglichkeiten.“

Zudem ermöglicht das System umfangreiche Kontroll- und Eskalationsmechanismen: Reagiert ein Alarmempfänger nicht, werden automatisch weitere Gruppen alarmiert. Die zentrale Übersicht erlaubt jederzeit die transparente Verfügbarkeitserfassung der Mannschaft und unterstützt die Leitstelle bei schnellen Entscheidungen.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen e*Message und thyssenkrupp zeichnet sich durch kurze Kommunikationswege und schnelle Problemlösungen aus. So werden bei Bedarf technische Herausforderungen umgehend gelöst, was Ausfälle verhindert hat. Die sichere Datenverarbeitung durch e*Message in einem deutschen Rechenzentrum gewährleistet darüber hinaus höchsten Datenschutz und Datensicherheit.

Mike Zilligen resümiert: „Mit e*Message konnten wir eine maßgeschneiderte, ausfallsichere und intelligente Lösung integrieren, mit der wir schnelle, effektive Einsätze und eine sofortige Menschenrettung oder Gefahrenabwehr einleiten können. Bei allen komplexen Anforderungen eine herausragende operative Leistung, die unsere Mitarbeiter und den Standort schützt.“

Über e*Message: www.emessage.de

Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist Betreiber eines deutschlandweit flächendeckenden satellitengestützten Spezialfunknetzes und stellt modernste Softwarelösungen im Umfeld des Alarmmanagements bereit. Mit ihnen werden Einzelpersonen und Personengruppen (z. B. Bereitschaftsteams und Einsatzkräfte) zuverlässig, schnell sowie zielgenau alarmiert, informiert und koordiniert. Im Dezember 1999 gegründet, wurden im darauffolgenden Jahr die Funkrufaktivitäten der Deutschen Telekom übernommen und ständig weiterentwickelt.

