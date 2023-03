Immobilienökonomie auf Spotify: „Bankenbeben – Ansteckungsgefahr für den deutschen Immobilienmarkt?“

Neue Folge des Podcasts „Makrotrends Immobilienmärkte“ mit Frank Esslinger (CFO), Schmack Immobilien Gruppe: Bankenbeben, Leitzinserhöhungen der EZB und Fed, Folgen für die Immobilienmärkte?

https://podcasters.spotify.com/pod/show/basispunkte

Wir diskutieren die Themen:

– welche Wirkungen haben aktuelle Leitzinserhöhungen der EZB und Federal Reserve ?

– Turbulenzen im Bankensektor und deren Ursachen in der Zentralbankenpolitik

– welche Implikationen für den deutschen Kreditmarkt?

– Zinsstrukturkurve als wichtigen Indikator für Finanzierungsstrategien und

– aktueller Immobilien-Transaktionsmarkt

– welche Geschäftsmodelle der Immobilienwirtschaft leiden am Stärksten?

Über den Podcast:

Der Podcast greift aktuelle Themen der Immobilienmärkte dezidiert aus der Makro-Sicht eines CFOs auf. Dazu gehören insbesondere die Kapital- u. Kreditmärkte und deren Auswirkungen auf die Immobilienmärkte.

Der Podcast richtet sich in erster Linie an das Fachpublikum aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft sowie Studenten der Fachrichtungen Immobilienökonomie/Immobilienwirtschaft sowie Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft mit entsprechenden Vertiefungen.

Über die Podcast-Plattformen:

Der Podcast ist über Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer verfügbar.

Zur Person:

Frank Esslinger ist Dipl.-Kaufmann (Universität zu Köln) und CEMS Master (HEC Paris, Stockholm School of Economics) und ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung der Schmack Immobilien Gruppe und verantwortlich für den Bereich Finanzen/Mergers & Acquisitions. Zuvor war Herr Esslinger viele Jahre im Investment Banking in London, u.a. im Bereich Mergers & Acquisitons bei JP Morgan, tätig. Seine Karriere begann er bei Deloitte & Touche in Düsseldorf. In den vergangenen Jahren übernahm Herr Esslinger Vortrags- und Dozententätigkeiten u.a. an der HEC Paris, IREBS (Universität Regensburg) und der Hochschule Fresenius in München. Darüber hinaus betreibt er seit 2022 den Podcast „Basispunkte – Makrotrend Immobilienmarkt“, in dem er sich mit aktuellen Themen des Immobilienmarktes beschäftigt.

Wichtiger Hinweis: Die Inhalte des Podcasts können unvollständig oder fehlerhaft sein. Es wird keine Haftung übernommen. Die Schmack Immobilien Gruppe, insbesondere Ferd. Schmack jun. GmbH, bietet keinerlei finanziellen, steuerlichen, juristischen oder anderen Beratungsdienstleistungen an. Daher sind die Inhalte des Podcasts zu keinem Zeitpunkt als Beratung bzw. Empfehlung, insbesondere als Investitions- oder Anlageempfehlung, für Unternehmen oder Individuen zu betrachten. Die Inhalte des Podcasts stellen die persönliche Meinung der Interviewpartner und nicht die Meinung der Unternehmen der Schmack Immobilien Gruppe dar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ferd. Schmack jun. GmbH

Herr Frank Esslinger

Blumenstr. 16

93049 Regensburg

Deutschland

fon ..: 0941 8392330

web ..: http://www.schmack-immobilien.de

email : podcast@schmack-immobilien.de

