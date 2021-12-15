Uran verknappt sich deutlich

Der Ausbau der Atomenergie und damit die steigende Zahl von Kernkraftwerken verknappt den Uranmarkt und ebnet den Weg für höhere Uranpreise.

Ende 2025 lagen die Spotpreise für Uran in den USA bei etwa 82 US-Dollar je Pfund, so der kanadische Uranproduzent Cameco. Damit waren die Preise um rund zwölf Prozent höher als ein Jahr zuvor. Langjährige Preisverträge nähern sich gerade der 100-Dollar-Marke an. Der Uranverbrauch übersteigt die Produktion, so dass ein wachsendes strukturelles Defizit zu verzeichnen ist. Zunehmend werden kleine modulare Reaktoren geplant und gebaut. Rechenzentren und künstliche Intelligenz boomen und verschlingen immer mehr Strom.

Vor allem in den USA hat die Uran-Minenproduktion historische Tiefstände erreicht. Auch wenn sie wieder wächst, wird sie laut Schätzungen zirka eine Million Pfund betragen, während der US-Verbrauch mehr als 50 Millionen Pfund Uran ausmacht. Die Lücke im US-Uranangebot wurde in den vergangenen Jahren durch Importe und Lagerbestände ausgeglichen. Ab 2028 sind übrigens Importe aus Russland weiter eingeschränkt. Auch die EU will den Uranimport aus Russland verbieten. Folglich wird für 2026 mit einem steigenden Uranpreis gerechnet.

Ein weiterer Punkt, der zum Angebotsungleichgewicht beim Uran beiträgt, sind die zunehmenden Käufe von Investoren. Jedenfalls werden 2026 neue Kernreaktoren in den USA, China, Indien und der Türkei ihren Betrieb aufnehmen. Maßnahmen der US-Regierung zur Wiederbelebung der Atomenergieproduktion begünstigen US-Uranunternehmen.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Kürzlich hat das Unternehmen eine Royalty auf zwei Uranprojekte in Saskatchewan zum Portfolio hinzugefügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/.

Quellen:

https://www.reuters.com/markets/commodities/is-us-uranium-market-about-go-nuclear-2026-2026-01-14/; https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/eu-sanktionen-rosatom-erstmals-im-visier-mit-uran-importverbot/68442805#google_vignette;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/.

