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Jetzt auch als Videocast auf Spotify! Was bringt 2026 für den deutschen Immobilienmarkt?
Neu der 3. Teil und abschließende Teil mit Analysten Dr. Jan Linsin (Head of Research, CBRE) und Paul Richter (Senior Economist, Helaba) und Gastgeber: Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung
Unsere Themen:
+ Zinsumfeld , Inflation und Finanzierungsmöglichkeiten in 2026
+ Kreditvolumina, Finanzierungsmargen und realistische LTVs
+ Rolle der Kapitalmärkte
+ Offene Immobilienfonds unter Stress? Was dies für den Immobilienmarkt bedeutet
mit Frank Esslinger, Mitglied der Geschäftsführung, Corporate Finance und M&A, Schmack Immobilien Gruppe und Hochschuldozent
Frank Esslinger ist spezialisiert auf Immobilienökonomik. Er befasst sich mit den Makro-Einflussfaktoren, Geldpolitik der EZB und Fed, Inflation, Finanzmärkte und deren Einfluss auf die Entwickler, Bestandshalter sowie Institutionelle Investoren.
Weitere Informationen zum Host Frank Esslinger:
linkedin.com/in/ethospartners
xing.com/profile/Frank_Esslinger/cv
Ein wichtiger Hinweis zum Podcast:
Die in diesem Podcast geteilten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen
Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung
dar. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte. Investitionen in Immobilien sind mit Risiken
verbunden; individuelle Entscheidungen sollten daher immer auf Basis einer
persönlichen Fachberatung getroffen werden. Alle Äußerungen sind als persönliche
Meinungen des Moderators und der Gäste zu verstehen, soweit nicht anderweitig
kenntlich gemacht.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Ferd. Schmack jun. GmbH
Herr Frank Esslinger
Straubinger Straße 30
93055 Regensburg
Deutschland
fon ..: 0941830230
web ..: https://schmack-immobilien.de/home
email : frank.esslinger@schmack-immobilien.de
Pressekontakt:
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Herr Frank Esslinger
Straubinger Straße 30
93055 Regensburg
fon ..: 0941830230
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email : frank.esslinger@schmack-immobilien.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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