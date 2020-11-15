Ausschreibung: BfO-Medienpreis Osteoprorose 2026

Ausgezeichnet werden journalistische Beiträge aus Print, Online, Funk und Fernsehen, die das Thema Osteoporose fundiert und verständlich aufgreifen.

Der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. (BfO) schreibt seinen alljährlichen Medienpreis für journalistisch hochwertige Beiträge zum Thema Knochenschwund aus.

Im Journalismus Tätige aus den Bereichen Print, Online, Funk oder Fernsehen können sich bewerben. Ihre Arbeiten sollten nicht älter als zwei Jahre sein und in einem deutschen Publikationsmedium veröffentlicht. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert.

Bewerbungen können bis zum 15. August 2026 in der BfO-Geschäftsstelle (siehe Kontakt) eingereicht werden. Der Vorstand des BfO wird die Arbeiten bewerten.

Auszeichnung für fundierte Berichterstattung in Print, Online, Funk und TV

Mit dem Medienpreis Osteoporose würdigt der BfO journalistische Arbeiten, die Osteoporose als relevantes Gesundheitsthema in die Öffentlichkeit tragen. Der Preis richtet sich ausdrücklich an Journalistinnen und Journalisten aus unterschiedlichen Mediengattungen – von klassischen Printformaten über Online-Angebote bis hin zu Beiträgen in Hörfunk und Fernsehen. Damit betont der Verband, wie wichtig verlässliche Informationen dort sind, wo Menschen sich heute informieren: in Zeitungen und Magazinen ebenso wie in digitalen Formaten und audiovisuellen Medien.

Preisverleihung beim BfO-Patientenkongress in München

Die Preisverleihung findet am 17. Oktober 2026 im Rahmen des BfO-Patientenkongresses in der Ludwig-Maximilians-Universität München statt. Damit rückt der BfO die Auszeichnung bewusst in ein Umfeld, in dem Betroffene, Engagierte und Interessierte zusammenkommen, um sich auszutauschen und Wissen zu vertiefen. Der Patientenkongress bietet dafür einen passenden Rahmen: Hier steht das Ziel im Mittelpunkt, Gesundheitsinformationen zugänglich zu machen und die Perspektiven von Patientinnen und Patienten sichtbar zu halten.

Der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose, mit mehr als 12.000 Mitgliedern die größte deutsche Patientenorganisation für Osteoporose, veranstaltet seit dem Jahr 2000 anlässlich des Weltosteoporosetages einen Patientenkongress. Die Veranstaltung ist jedes Jahr in einer anderen deutschen Stadt zu Gast – am 17. Oktober 2026 in München. Der Kongress gibt Betroffenen Gelegenheit, sich in Vorträgen über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, Behandlungsrichtlinien und vieles mehr zu informieren sowie vom Erfahrungsaustausch mit anderen zu profitieren. Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. (BfO)

BfO-Geschäftsstelle Düsseldorf

Kirchfeldstr. 149

40215 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211/30 13 14 0

web ..: https://www.osteoporose-deutschland.de/

email : info@osteoporose-deutschland.de

Der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. (BfO) ist ein bundesweiter Dachverband von rund 260 Selbsthilfegruppen mit etwa 12.000 Mitgliedern. Der Verband unterstützt Menschen mit Osteoporose, ihre Angehörigen sowie Fachkreise durch Aufklärung, Veranstaltungen, Publikationen und Beratungsangebote. Der BfO fördert den Austausch in der Selbsthilfe und stellt Informationen zu Prävention, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bereit. Sitz des Verbandes ist Düsseldorf.

Pressekontakt:

Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V. (BfO)

Frau Meike Grewe

Kirchfeldstr. 149

40215 Düsseldorf

fon ..: 01636321165

email : meike.grewe@osteoporose-deutschland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dürfen Hunde Ananas essen? Steuerberaterin Ute Schwarz – Ihr zuverlässiger Partner in allen steuerlichen Belangen in Iserlohn