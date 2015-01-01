Dürfen Hunde Ananas essen?

Hunde dürfen Ananas essen, solange einige wichtige Regeln beachtet werden. Die Frucht ist nicht giftig und liefert wertvolle Nährstoffe wie Vitamin C, Kalium, Bromelain und rund 85% Wasser.

Eine gute Nachricht für alle Liebhaber tropischer Früchte: Ja, auch Hunde dürfen Ananas essen – allerdings unter gewissen Einschränkungen. Giftig ist daran jedenfalls nichts, dafür sind einige gesunde Nährstoffe enthalten und die Frucht dient in der Sommerwärme als erfrischender Wasserspender. Was Sie beim Füttern unbedingt beachten sollten, erfahren Sie hier.

Inhaltsverzeichnis

1. Toxisch oder gesund: Ist Ananas für Hunde sicher?

2. Reifegrad der Frucht: Ist unreife Ananas für Hunde giftig?

3. Lecker und gesund: Welche Nährstoffe sind in Ananas enthalten?

4. Dosierung: Wie viel Ananas darf ein Hund am Tag essen?

5. Vorsicht walten lassen: Wann sollten Hunde keine Ananas fressen?

6. Reico ist der gesunde Geschmack der Heimat

Toxisch oder gesund: Ist Ananas für Hunde sicher?

Ja, weitgehend. Hunde dürfen in Maßen jederzeit frische Ananas essen – wobei nicht nur die Mengenbegrenzung wichtig ist. Der Verzehr von zu viel Ananas kann zu Verdauungsproblemen führen. Der Kalorienüberschuss begünstigt auf Dauer Übergewicht. Gönnen Sie Ihrem Tier ein paar kleine Stücke der rohen, saftigen Frucht als erfrischenden Snack; machen Sie kein ganzes Menü daraus.

Die Fütterung sollte frisch und zimmerwarm erfolgen, keinesfalls aus der (überzuckerten) Dose oder aus dem Kühlschrank. Für Hunde geeignet sind entkernte Stückchen ohne Strunk oder Schale: Beides ist schwer verdaulich, der Verzehr führt im schlimmsten Fall zum Darmverschluss. Meiden Sie außerdem getrocknete Ananas, die kaum Wasser und häufig eine Überdosis Zucker enthält.

Reifegrad der Frucht: Ist unreife Ananas für Hunde giftig?

Unreife Ananas sollten Sie Ihrem Hund auf keinen Fall füttern. Wie viele andere Obstsorten auch, enthält die Südfrucht in diesem Zustand zu viel Säure. Sogar, wenn es sich nur um kleine Mengen handelt, kann das schwer auf die Verdauung schlagen. Ganz bestimmt möchten Sie mit der kleinen Liebesgabe keine Magenprobleme, Durchfall oder Erbrechen auslösen! Falls Ihr Tier doch einmal größere Mengen der unreifen Frucht frisst, gehen Sie besser mit ihm zum Tierarzt oder Tierärztin.

Lecker und gesund: Welche Nährstoffe sind in Ananas enthalten?

? Rund 85 Prozent Wasser (enorm wasserhaltiges Obst)

? Ballaststoffe, die den Darm unterstützen

? Vitamin C zur Stärkung des Immunsystems

? Kalium zur Herz- und Flüssigkeitsregulierung

? Bromelain, ein Enzym für Verdauung und gegen Entzündungen

? B-Vitamine zur Unterstützung der Nervenfunktionen

? Hinzu kommen Vitamin K, Mangan, Magnesium, Kupfer und Zink

Wenn Ihr Hund Ananas frisst, bieten Sie ihm also einen nützlichen und leckeren Snack. Vor allem bei einer trägen Verdauung, eventuell leichten Gelenkbeschwerden und hohem Flüssigkeitsbedarf des Hundes sollte dieses Obst regelmäßig in kleiner Dosierung auf dem Speiseplan stehen.

Dosierung: Wie viel Ananas darf ein Hund am Tag essen?

Über den Daumen gepeilt sollten Hunde höchstens 10 Prozent ihres Kalorienbedarfs am Tag durch Ananas decken. 10-Kilo-Hunde dürfen sich entsprechend über 20 bis 30 Gramm Ananas am Tag freuen, das sind etwa zwei bis drei kleine Würfelstücke. Kleine Hunde, die deutlich weniger wiegen, beschränken sich auf ein bis zwei Stückchen, große Leckermäuler dürfen bis zu 5 Würfelchen genießen.

Beginnen Sie bei neuen Lebensmitteln immer mit einer kleinen Dosis und achten Sie genau darauf, wie Ihr treues Haustier reagiert. So erfahren Herrchen und Frauchen individuell, wie viel ihre Hunde genau essen dürfen.

Vorsicht walten lassen: Wann sollten Hunde keine Ananas fressen?

Nicht oder nur eingeschränkt empfehlenswert ist Ananas bei Welpen unter sechs Monaten und Diabetiker-Tieren. Auch übergewichtige Vierbeiner und säugende Hündinnen sollten auf die Tropenfrucht besser verzichten. Nach Magen-Darm-Operationen ist ohnehin Schonkost angesagt, die Sie mit Ihrem Tierarzt absprechen. Sollte Ihr Hund Zahnprobleme haben oder zu Durchfall neigen, raten wir bei Ananas zu Vorsicht an.

