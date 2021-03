Hochwertiges Trockenfutter für Hunde

Ein hochwertiges Trockenfutter mit viel Fleisch bietet eine Reihe von Vorteilen.

Deshalb ist die Trockenfutter-Variante vielen Hundehaltern am liebsten: dank des geringen Feuchtigkeitsanteils von bis zu 10 % ist das Trockenfutter wesentlich länger haltbar. Es lässt sich gut lagern, riecht weniger als Nassfutter und man kann es außerdem sehr gut portionieren. Auch auf Urlaubsreisen ist das Trockenfutter wesentlich einfacher mitzunehmen und es muss eine viel kleinere Menge gefüttert werden, um den Energiebedarf Ihres Hundes zu decken. Sie müssen nur darauf achten, dass Ihr Hund ausreichend Wasser dazu trinkt. Ansonsten kann es zu Nierenproblemen führen. Aber meistens verlangen die Hunde automatisch nach mehr Wasser, wenn sie Trockenfutter konsumiert haben. Natürlich sollten Sie auf ein hochwertiges Trockenfutter achten, welches ohne billige Füllstoffe, künstliche Konservierungs- und Lockstoffe sowie künstliche Geschmacksverstärker auskommt. Da das trockene Hundefutter länger gekaut werden muss, sorgt es bei Ihrem vierbeinigen Freund auch für gesunde und kräftige Zähne.

Ein sehr hochwertiges Trockenfutter für Ihren Hund in drei Varianten wird Ihnen bei Kannaway geboten: Standard als „Beef & Rice“, für Welpen als „Junior Complex“ und hypoallergen als „Lamb & Rice“. 2020 hat sich Kannaway mit dem Branchenführer TBF zusammengeschlossen, um Ihnen nunmehr zusammen eine erstklassige Qualitäts-Produktlinie für Ihren vierbeinigen Liebling anbieten zu können. Informieren Sie sich auch hier über verschiedene Trockenfutter: https://trockenfutter-hund.bernaunet.eu/

Dank des Zusammenschlusses von Kannaway und TBF erhalten Sie nicht nur erstklassiges Premium-Hundefutter, sondern zudem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit und das Wohlergehen Ihres Hundes. Bei der neuen Haustierfutterlinie sind die drei TBF-Bestseller an Super Premium-Hundefutter erhältlich. Hier vereinen sich hochwertige gesunde Inhaltsstoffe des Hunde-Trockenfutters mit einem hochwertigen Herstellungsverfahren, womit die gesunden Inhaltsstoffe weitgehend erhalten bleiben. Ihr Hund wird das Premium Futter sehr gerne fressen und vor allem auch gesundheitlich profitieren. Es sind darin alle notwendigen Inhaltsstoffe enthalten für das Gedeihen und die Gesundheit Ihres vierbeinigen Lieblings. Ihr Hund erhält hiermit alles, was er ernährungstechnisch benötigt. Das Trockenfutter ist nicht nur sehr schmackhaft, sondern auch nahrhaft, gesund und funktionell.

Neben den genannten Produkten können Sie sich auch auf weitere hochwertige Premium-Hundefutter-Produkte freuen. TBF by Kannaway hat seit September 2020 vier ergänzende Produkte für Ihren Hund herausgebracht: drei TBF by Kannaway Pet Supplements und Pet Gold, welches ein CeBeDe-Produkt ist. Folgende TBF by Kannaway Pet Supplements werden das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihres Vierbeiners weiter verbessern:

Das TBF by Kannaway Animal Joints Extreme sorgt für eine hochwertige Gelenk-Nahrung Ihres Vierbeiners. Der enthaltene Haifischknorpel nährt und regeneriert die Knorpel und Bänder Ihres Hundes während seines gesamten Lebens. Die Gelenke und die Gelenkkapseln werden genährt sowie die Sehnen gestärkt. Weiterhin kann es bei Entzündungen helfen, Schmerzen lindern und die Muskeln entspannen.

Der TBF by Kannaway Flora Complex ist ein hochwertiges Vitamin-Mineralpräparat für Hunde auf der Basis von Ziegenkolostrum und Ziegenmilch, das mit einer nützlichen lebenden Mikroflora von E. faecium (Probiotikum) angereichert wurde. Gerade während des Wachstums, bei Schwangerschaft und Laktation Ihres Hundes hilft dieser Komplex zum Auffüllen von Mineralien.

Das veterinärmedizinische Vitamin-Mineral-Präparat TBF by Kannaway Lifelong Vitality+ für Hunde ist ebenfalls mit Ziegenkolostrum sowie mit Vitaminen und Mikronährstoffen versehen. Es kann das Immunsystem Ihres Hundes unterstützen und die Vitalität der motorischen Funktionen erhöhen. Es hält länger jung und fit.

Weiterhin wird die Haustierproduktlinie um zusätzliche neue Produkte und Großpackungen erweitert. Sie und Ihr vierbeiniger Freund werden bestimmt begeistert sein.

Die innovativen TBF-Produkte für Ihren Hund wurden nach umfangreichen Forschungen von Tierärzten, Wissenschaftlern und Züchtern entwickelt. Sie verhelfen Ihrem vierbeinigen Freund zu einem längeren und gesünderen Leben. Dadurch sind diese erstklassigen Produkte zur ersten Wahl für unzählige Hundebesitzer in ganz Europa geworden. Kannaway ist sehr stolz darauf, mit TBF zusammen zu arbeiten und diese hochwertigen Futter-Produkte mit ins Sortiment aufnehmen zu können. Mehr zu den Produkten unter https://klickehier.com/tbf

Der Zusammenschluss von Kannaway und TBF wird Ihnen als Hundebesitzer viele Vorteile bieten. Kannaway erhält Zugang zu Premium-Hundefutter und erstklassigen Nahrungsergänzungsmitteln und die TBF-Vertriebshändler schließen sich der Kannaway-Struktur an. Somit können sie die einzigartigen, aus Hanf gewonnenen CeBeDe-Produkte für Mensch und Haustier nutzen.

Das TBF by Kannaway Pet Gold wurde aus Hanf gewonnen und enthält 250 mg CeBeDE. Hergestellt unter Verwendung von Hanfsamen-Öl als Trägerstoff ist Pet Gold genau das Richtige für die Gesundheit Ihres vierbeinigen Freundes. Geben Sie einfach ein paar Tropfen in das Futter.

Dabei wirkt CeBeDe nicht psychoaktiv und kann viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit Ihres Hundes haben. CeBeDe kann sich sehr positiv auf das Herz, die Muskulatur sowie das Bindegewebe auswirken und das Immunsystem stärken. Weiterhin hat CeBeDe das Potential, das Knochenwachstum zu unterstützen und den Blutdruck senken. CeBeDe-Öl kann bei Ihrem Hund Angst- und Stressreaktionen lindern, chronische Schmerzen reduzieren oder – wenn Ihr Hund sehr temperamentvoll ist – ihn beruhigen. Bei einer richtigen Dosierung ist das Pflanzenextrakt CeBeDe gut verträglich. Die Dosis hängt auch von der Größe und dem Gewicht Ihres Hundes ab.

Informieren Sie sich auch über Social Media, den Kannaway Weekly Newsletter und den Kannaway Blog über neue Angebote mit weiteren hochwertigen Produkten. Das Unternehmen Kannaway zählt bereits heute zu einem der größten und am schnellsten wachsenden Kannabis-Unternehmen der Welt. Als erstes Unternehmen hat es globalen Versand angeboten und liefert CeBeDe-Produkte für Mensch und Haustier legal in die Vereinigten Staaten von Amerika sowie international in mehr als 30 Länder der Welt. Die Vorteile von CeBeDe werden von immer mehr Verbrauchern anerkannt.

Für neue – auch nebenberufliche – Vertriebspartner bietet der Zusammenschluss zusätzlich die Gelegenheit, einen Firmen-Anteil zu erwerben. Von diesen limitierten TBF by Kannaway Founders Packs sind wenige noch verfügbar und enthalten 1 Aktie im TBF by Kannaway Founders Pool. Siehe auch unter https://klickehier.com/founder-pack

Autorin: Alisa Herkner (https://alisaherkner.com/)

