Aussichten beim Rohstoff Kupfer

In den vergangenen zehn Jahren ist die Nachfrage nach Kupfer beständig angestiegen.

Kupfer ist ein international gefragter Rohstoff. Im vergangenen Jahr wurden rund 25 Millionen Tonnen Kupfer weltweit nachgefragt. Betrachtet man den Kupferbedarf im Jahr 2011, so lag dieser bei etwa fünf Millionen Tonnen Kupfer weniger als 2021. Der Ukraine-Krieg wird zwar auch die Situation beim Kupfer beeinflussen, wohl aber nicht so stark wie es bei anderen Basismetallen der Fall ist. Die Lagerbestände sind insgesamt eher niedrig. Vor allem in China könnte ein Anstieg der Raffinerieproduktion die Kupferknappheit lindern. Für das zweite Quartal 2022 wird von einer eher geringen Steigerung der Schmelzbetriebsraten ausgegangen, weil Sperrungen und Wartung bei den Schmelzhütten vermutlich einen deutlichen Anstieg von Kupferkonzentrat verhindern werden.

Was den Kupferpreis nach oben treibt, ist in erster Linie eine Konjunkturbelebung sowie das knappe Angebot. Auch wenn sich die Wirtschaft in China aufgrund der Corona-Lockdowns auf prognostizierte fünf Prozent im laufenden Jahr abschwächen sollte, so wäre dies immerhin mit fünf Prozent so wenig nicht. Zum Vergleich, im Jahr 2021 war ein Wachstum von 8,1 Prozent in China zu verzeichnen. Die chinesische Regierung plant zudem bereits mit geldpolitischen Maßnahmen der Wirtschaft wieder mehr auf die Sprünge zu helfen. Auf der Nachfrageseite sollte die boomende erneuerbare Energieerzeugung für Schwung beim Kupferbedarf sorgen. Wind- und Sonnenenergie sowie die Elektromobilität verbrauchen nun mal ein Vielfaches an Kupfer im Vergleich zu den nicht grünen Alternativen. Von einer starken Kupfernachfrage sollten Unternehmen wie Copper Mountain Mining oder Hannan Metals profitieren.

In British Columbia ist Copper Mountain Mining mit 75 Prozent an der produzierenden Copper Mountain Mine beteiligt.

Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=um_vzN_Dino – hat Kupfer, Gold und Silber in Peru im Blick, etwa beim San Martin-Projekt. Insgesamt besitzt die Gesellschaft gut 2.000 Quadratkilometer Land in Peru.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -) und Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

