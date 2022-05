Der Erdüberlastungstag und die Nachhaltigkeit

Dieses Jahr fiel der Erdüberlastungstag auf den vierten Mai. Immer früher wird der Vorrat an natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht.

Sowohl für einzelne Länder als auch für die gesamte Erde wird jedes Jahr dieser Tag (Earth Overshoot Day) berechnet. Würden alle Länder so haushalten wie Deutschland, so bräuchte es mehrere Erden, um die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu haben. Es wird der ökologische Fußabdruck zur gesamten Biokapazität ins Verhältnis gesetzt. Nachhaltigkeit ist das große Thema, auch im Bergbau. Klimaschutz und Ressourceneffizienz sind im Blickpunkt. Dabei helfen im Bergbaubereich grüne Stromerzeugung sowie eine Elektrifizierung der Bergbau-Flotten. ESG-Kriterien, also die Belange Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung rücken zusehends in den Vordergrund. Im Minenwesen sorgen weniger Abgase zugleich für eine Kostenersparnis in der Frischluftversorgung. Oft werden bereits elektromotorische Antriebe verwendet. Leitungsgebundene E-Maschinen gibt es schon länger im Bergbau, nun kommen vermehrt batterieelektrische Lösungen zum Einsatz.

Auch prüfen viele Bergbauunternehmen Solar-, Wind- und Batteriespeichersysteme. Einer der Großen, Rio Tinto, hat sich eine vollständig batterieelektrische mobile Flotte zum Ziel gesetzt. Zwei weitere Schwergewichte der Branche, nämlich Barrick Gold und Teck Resources sind gemeinsam die Verpflichtung eingegangen ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 auf null zu reduzieren. Damit diese ehrgeizigen Ziele Realität werden, brauchen die Elektromobilität und die grünen Energien wie Wind und Sonne Lithium-Ionen-Akkus. Ohne diese gibt es keine Einsparung von Emissionen. Das zum Teil schon händeringend gesuchte Lithium haben Gesellschaften wie Alpha Lithium und ION Energy in ihren Projekten.

Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=xpf-56YHSy0 – gehört nun mit einem Zukauf zu seinem Tollilar-Salar-Projekt im Lithium-Dreieck in Argentinien zu den Großen im Lithium-Geschäft. Ziel ist eine baldige Produktion.

ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=M9G_h_6RzJk – ist in der Mongolei tätig, besitzt dort zwei Lithium-Projekte. Die Bergbaubedingungen dort sind günstig.

