Gold und Nachhaltigkeit

Im Kaukasus gefundene Gold- und Silberröhren dienten einst als Trinkhalme.

In einem Grabhügel im Kaukasus wurden erstmals 1897 neben vielen wertvollen Gegenständen acht Röhren entdeckt. Sie sind gut einen Meter lang und aus Silber oder Gold. Heute im Museum in St. Petersburg ausgestellt, dienten sie vor 5.000 Jahren als Strohhalme. Dies fand man jetzt heraus, denn es fanden sich Gerstenstärkekörnchen an der Innenseite der Röhren – also wurde Bier daraus getrunken.

Heute ist auch bei Goldinvestments die Frage nach der Nachhaltigkeit von Interesse. Soziale Aspekte und Umweltfragen interessieren auch die Anleger. Gold und Silber dienen als Schutz vor Krisen und sorgen für den Erhalt des Vermögens, aber Investoren wollen auch nachhaltig anlegen. Daher hat auch das World Gold Council zusammen mit den Mitgliedern und den Vereinten Nationen Maßnahmen ausgearbeitet, die auf Nachhaltigkeit abzielen. Bis zum Jahr 2030 sollen Ziele in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung im Abbaugebiet, saubere Energie, Umweltschutz und soziale Inklusion verwirklicht werden. Der Schutz von indigenen Kulturen, Menschenrechte, Arbeitsschutz und Arbeitnehmerrechte stehen im Vordergrund. Umweltauflagen werden daher immer strenger, denn Bergbau ist ein risikobehaftetes Geschäft. Immer wieder mal gab es oder gibt es noch Unfälle, umwelt- und gesundheitsschädigende Ereignisse oder Abbaumethoden. Auch braucht der Bergbau große Mengen an Wasser und Energie.

Um den Bergbausektor sicherer und umweltverträglicher zu machen, sind heute Drohnen, Satelliten sowie intelligente Maschinen und Roboter im Einsatz. Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien tun ein Übriges.

Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=HvzfwSR2A4o&t=66s – beispielsweise, mit drei Projekten mit Gold und Kupfer in Chile, legt Wert auf die Einhaltung aller Gesetze und einen hohen ethischen Standard.

Auch Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=IRhTepSaUVg – priorisiert die Sicherheit und das Wohlergehen des Teams, der Umwelt und der Gemeinschaften, die betroffen sind. Tätig ist Revival Gold in Idaho in der früher produzierenden Beartrack-Arnett-Goldliegenschaft.

