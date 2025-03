Ausstellung München: VHILS erste Einzelausstellung im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA)

Das MUCA zeigt mit „Strata“ eine einzigartige Retrospektive des weltbekannten Urban-Art-Künstlers Vhils. Entdecken Sie seine Werke von 2005 bis 2025 in einer beeindruckenden Ausstellung.

Das Museum of Urban und Contemporary Art (MUCA) ist stolz darauf, die erste Einzelausstellung des renommierten zeitgenössischen Künstlers Alexandre Farto alias Vhils in Deutschland zu präsentieren.

Die Ausstellung ist ab dem 12. März 2025 zu sehen und zeigt eine umfassende Auswahl von Vhils‘ Werken aus den letzten zwei Jahrzehnten. Besucher*innen haben die Möglichkeit, die Entwicklung seines unverwechselbaren künstlerischen Stils anhand einer breiten Palette von Materialien, Techniken und konzeptionellen Ansätzen zu erleben.

Vhils ist international für seine einzigartige Herangehensweise an urbane Kunst bekannt, die unsere Wahrnehmung der Umgebung und die Art und Weise, wie wir mit ihr interagieren, revolutioniert hat. Seine Arbeiten – von filigranen Wandschnitzereien der Serie „Scratching the Surfaces“ bis hin zu explosiven Reliefskulpturen, großformatigen Installationen und Mixed-Media-Kompositionen – überschreiten die traditionellen Grenzen der Kunst. In dieser Ausstellung bietet sich eine seltene Gelegenheit, den künstlerischen Werdegang Vhils‘ in einer noch nie dagewesenen Tiefe zu erkunden und zu verstehen. Seine Werke reflektieren Themen wie Identität, Erinnerung und urbane Transformation durch die Linse individueller und kollektiver Erfahrungen.

Im Zentrum von Vhils‘ Arbeit steht eine tiefgründige Untersuchung der vielschichtigen Natur

von Städten sowie den Menschen, die sie bewohnen. Seine Technik – oft subtraktiv, indem er Oberflächen abträgt, um verborgene Geschichten zu enthüllen – spiegelt die Art und Weise wider, wie Zeit, Globalisierung und Gentrifizierung städtische Umgebungen prägen. Durch das Einritzen von Wänden, Werbetafeln und industriellen Materialien legt der portugiesische Künstler die übersehenen Strukturen des zeitgenössischen Lebens frei und gibt den anonymen Figuren, die die Seele einer Stadt ausmachen, eine Stimme. Seine Arbeit ist sowohl ein Akt der Zerstörung als auch der Schöpfung und zeigt, dass jede Wand eine Geschichte trägt und dass die Auslöschung ebenso mächtig sein kann wie der Aufbau.

Was diese Ausstellung besonders macht, ist die immersive Erfahrung, die sie bietet. Durch die Kombination unterschiedlicher Materialien – darunter Beton, Holz, Metall, Papier und Videoinstallationen – schafft Vhils kraftvolle Erzählungen, die den Betrachter tief berühren. Zudem zeigt der Künstler zum ersten Mal bedeutende Werke und bislang ungesehenes Archivmaterial aus seiner persönlichen Sammlung, was die Ausstellung sowohl für langjährige Bewunderer als auch für Neuinteressierte seiner Arbeiten zu einem Muss macht.

Für alle, die sich für zeitgenössische und urbane Kunst begeistern, ist diese Ausstellung ein unverzichtbares Ereignis, das mehr als 20 Jahre Arbeit eines Künstlers zusammenbringt, der Städte und Gemeinden weltweit nachhaltig beeinflusst hat. Sie gewährt einen einzigartigen Einblick in Vhils‘ Gedankenwelt, der immer wieder die Grenzen der Kreativität erweitert und konventionelle Sichtweisen auf Kunst, Gesellschaft und die Herausforderungen unserer Zeit hinterfragt. Besucher*innen werden die Ausstellung mit einem tieferen Verständnis für die Beziehung zwischen Kunst, menschlicher Erfahrung, und der Umwelt, in der wir leben, sowie für die transformative Kraft von Vhils‘ Vision verlassen.

Begleiten Sie uns im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) auf eine Reise durch

zwei Jahrzehnte bahnbrechender Kunst, die Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks neu definiert.

Die Ausstellung läuft vom 12. März bis zum 30. November 2025.

