Auszeichnung: mhplus ist „Gesunder Arbeitgeber“

Das Gütesiegel von EUPD Research würdigt das Engagement der Krankenkasse für die Gesundheit ihrer Beschäftigten

Ludwigsburg/Bonn, 30. Juli 2025. Die mhplus Krankenkasse setzt seit Jahren auf ein umfassendes Konzept zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden ihrer rund tausend Mitarbeitenden. Mit klaren Strukturen, digitalen Tools, aktiver Einbindung der Beschäftigten und einem vielfältigen Angebot an präventiven Maßnahmen stärkt sie nachhaltig die Gesundheitskultur im Unternehmen. Zentrale Online-Plattform ihrer Strategie ist workfitconnect: Dort können mhplus-Mitarbeitende die Gesundheitsförderung ihres Arbeitgebers einsehen und aktiv mitgestalten. Für ihren Einsatz wurde die Betriebskrankenkasse jetzt mit dem Zertifikat „Gesunder Arbeitgeber“ durch das Marktforschungsunternehmen EUPD Research ausgezeichnet.

Im Juli hat die Ludwigsburger mhplus Krankenkasse das Qualitätssiegel „Gesunder Arbeitgeber“ von EUPD Research verliehen bekommen – einem führenden Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im Nachhaltigkeitssektor. Die Auszeichnung rückt Unternehmen ins Licht, die ein überdurchschnittliches Engagement für Gesundheit, Prävention und Arbeitskultur ihrer Beschäftigten zeigen. Sie schafft auch Transparenz und Orientierung hinsichtlich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der mhplus – sowohl für Mitarbeitende als auch Bewerberinnen und Bewerber.

Interne Plattform zur Gesundheitskommunikation

„Die Auszeichnung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ für unser Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung bedeutet mir sehr viel. Ich bin stolz darauf, dass die mhplus die Gesundheit von uns Mitarbeitenden als zentrales Thema wertschätzt und ihm die Aufmerksamkeit schenkt, die es verdient. Dieses Zertifikat ist eine großartige Bestätigung unseres Engagements und motiviert uns, den Weg konsequent weiterzugehen“, so Jannik Tillmann, verantwortlich für das Betriebliche Gesundheitsmanagement bei der mhplus Krankenkasse.

Ein zentrales Element der Gesundheitsstrategie bei der mhplus ist die interne Online-Plattform workfitconnect, die Gesundheitskommunikation, Ideenmanagement und Transparenz vereint. Dort können sich die Beschäftigten für passende BGM-Maßnahmen anmelden und Ideen zur Weiterentwicklung einbringen. So wird Gesundheitsförderung nicht nur plan-, sondern täglich erlebbar. Weitere herausragende BGM-Maßnahmen der mhplus sind ergonomische Arbeitsplätze, Online-Vorträge und medizinische Check-ups für die Beschäftigten. Von diesen Angeboten profitieren über tausend Mitarbeitende der Betriebskrankenkasse, die an 16 Standorten in ganz Deutschland arbeiten, wie Ludwigsburg, Gotha, Rheinfelden, Bonn oder Lübeck.

Gesundheit der Mitarbeitenden ist Basis für Unternehmenserfolg

Heiko Kastner, Vorstand der mhplus Krankenkasse, erklärt: „Gesundheit und Prävention sind zentrale gesellschaftliche Themen, bei denen sich insbesondere die betrieblichen Krankenkassen mit großem Engagement für Aufklärung, Vorsorge und nachhaltige Gesundheitsförderung einsetzen. Deshalb verstehen wir die Gesundheit als Fundament für nachhaltigen Erfolg – sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch für die mhplus. Die Zertifizierung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ bestätigt unser kontinuierliches Engagement im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Sie ist für uns nicht nur eine Anerkennung, sondern auch Motivation, weiterhin optimale Bedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu schaffen.“

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD, gratuliert: „Bei der mhplus ist das Gesundheitsmanagement fest im Arbeitsalltag verankert. Die Mitarbeitenden werden aktiv eingebunden und tragen mit ihrem Feedback zur Weiterentwicklung bei. Mit Maßnahmen wie der Plattform workfitconnect unterstreicht die mhplus ihren hohen Anspruch an das Wohlbefinden der Beschäftigten – und setzt damit ein vorbildliches Zeichen für nachhaltiges Gesundheitsmanagement.“

Mehr Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Über die mhplus Krankenkasse:

Die mhplus Krankenkasse wurde 1952 als Betriebskrankenkasse der MANN+HUMMEL GmbH in Ludwigsburg gegründet. Seit 1999 ist sie offen für gesetzlich Krankenversicherte. Rund 1.000 Mitarbeitende betreuen deutschlandweit eine halbe Million Versicherte. Unter dem Motto „Einfach.Mehr.Du“ setzt die mhplus auf umfassende Leistungen für die ganze Familie, attraktive Bonusprogramme und einen empathischen, verlässlichen Service. Mehr Informationen auf der Homepage www.mhplus.de. (Für Rückfragen: Maike Schwarz, Referentin Presse, Tel.: 07141/9790-8141, E-Mail: presse@mhplus.de)

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

