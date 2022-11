Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG mit Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet

EUPD Research würdigt vorbildliche Leistungen im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) und im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) mit qualitativer Arbeitgeberauszeichnung

Bonn/Wuppertal, 07. November 2022: Die Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, ein Familienunternehmen mit Sitz in Wuppertal, beschäftigt weltweit rund 8.400 Mitarbeitende und ist führender Hersteller technischer Klebebänder, Kabel und Leitungen sowie Leitungssätzen, die vorwiegend an Kunden aus der Automobilindustrie gehen. Das Unternehmen steht, wie auch Autozulieferer weltweit, vor großen Herausforderungen, wie beispielsweise der Wende zum Elektroauto, der Forderung nach umweltfreundlicher Produktion, Auswirkungen der COVID-Pandemie, steigenden Energiekosten sowie Unterbrechungen in der Lieferkette. Hinzu kommen auch im Raum Wuppertal Faktoren wie der Fachkräftemangel und der demografische Wandel. Die Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG begegnet diesen Herausforderungen unter anderem mit dem Fokus auf die Schaffung einer starken Arbeitgebermarke durch eine wertschätzende Führungskultur, Digitalisierungsprojekten und einen großen Fokus auf die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden.

EUPD Research unterstützt mit der Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ Unternehmen jeder Größe beim weiteren Aufbau einer starken Arbeitgebermarke und stellt Fachkräften gleichzeitig eine Hilfestellung bei der Auswahl ihres zukünftigen Arbeitgebers zur Verfügung. Der Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG wurde nun die Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber 2022/2023“ nach erfolgter Verifizierung der Angaben verliehen. Steffen Klink, Director des Corporate Health Departments bei EUPD Research, gratuliert dem ausgezeichneten Unternehmen: „Wir freuen uns, der Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG die Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber BGF“ und „Gesunder Arbeitgeber BGM“ überreichen zu können und begrüßen ihr vorbildliches Engagement im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Es sticht hervor, dass das Thema Gesundheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement als zentrale Aufgabe der Geschäftsführung verstanden wird, was durch die Teilnahme von Frau Natalie Mekelburger, CEO und Vorsitzende der Geschäftsführung an allen BGM-Veranstaltungen und dem BGM-Steuerungskreis noch unterstrichen wird.“

„Die Gesundheit unserer Belegschaft ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen. Daher besteht unser BGM aus zahlreichen unterschiedlichen Bestandteilen, die sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit adressieren. Diese Bestandteile und Maßnahmen werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Aktuell haben wir beispielsweise für alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine betriebliche Krankenzusatzversicherung eingeführt. Aber auch ein Betriebsrestaurant mit qualitativ hochwertigen Mahlzeiten, eine kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder auch eine psychologische Hotline sind Teil unseres ganzheitlichen BGMs. Wir freuen uns daher umso mehr über die erneute Auszeichnung von externer Seite“, sagt Natalie Mekelburger, Geschäftsführerin der Coroplast Group.

Über die Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“

Die Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ von EUPD Research basiert auf dem deutschlandweit etablierten Corporate Health Evaluation Standard (CHES-Modell). Alle Unternehmen erhalten nach Ihrer Bewerbung den kostenfreien Check & Act Report, der ihren Zielerreichungsgrad in BGF und BGM aufzeigt und somit Aufschluss darüber gibt, ob sich das Unternehmen für eine weiterführende Online-Verifizierung der eigenen Angaben qualifiziert hat. Nur nach erfolgreicher Verifizierung vergibt EUPD Research die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber Betriebliche Gesundheitsförderung“ bzw. „Gesunder Arbeitgeber Betriebliches Gesundheitsmanagement“. Zusätzlich zum Gesamtergebnis enthält der Check & Act Report konkrete Handlungsempfehlungen für den individuellen Fortschritt des Unternehmens, die bei der Priorisierung der nächsten Schritte im BGM unterstützen. Diese Handlungsempfehlungen basieren auf dem CHES-Modell sowie den Bewertungsangaben des neu gegründeten Corporate Health Committee (CHC). Das CHC, bestehend aus den 100 führenden BGM-Verantwortlichen in Deutschland, hat hierfür die Fragekategorien des CHES-Modells priorisiert und kann daher gezielte Folgemaßnahmen zur Professionalisierung des eigenen BGM aufbauend auf dem individuellen Fortschritt empfehlen.

