ZEQ entwickelt Auszeichnung für Kliniken – „Attraktivste Arbeitgeber im Gesundheitswesen“

Mannheim, 21. August 2020 – Im Wettbewerb um Fachkräfte spielt die Arbeitgeberattraktivität eine zentrale Rolle und verdient im Gesundheitswesen eine größere Aufmerksamkeit.

Das neue Konzept der ZEQ-Mitarbeiterbefragung berücksichtigt genau diesen Aspekt und zeichnet Kliniken mit einer hohen Arbeitgeberattraktivität aus.

Arbeitgeberattraktivität beschreibt die Anziehung, die von den Eigenschaften, der Kultur, der Arbeitsplatzumgebung und den Arbeitsbedingungen eines Unternehmens ausgeht. Diese Anziehung kann sowohl auf die aktuellen als auch auf potenzielle Mitarbeiter wirken. Die Arbeitgeberattraktivität beeinflusst daher in besonderem Maße die beiden zentralen Themen Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Folglich ist es wichtig, das Thema Arbeitgeberattraktivität professionell anzugehen. Das ZEQ-Befragungsteam unterstützt Kliniken dabei die Arbeitgeberattraktivität kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu messen und nach außen sichtbar zu machen.

Die Messung der Arbeitgeberattraktivität erfolgt mittels ZEQ-Mitarbeiterbefragung. Diese ist so konzipiert, dass sie die zentralen Aspekte der Arbeitgeberattraktivität erfasst: Aufgaben, Dienstplan und Arbeitszeiten, Commitment, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Innovation, Team, Führung, Überlastung und Weiterbildung.

Attraktivste Arbeitgeber im Gesundheitswesen

Erzielt eine Klinik bei der ZEQ-Mitarbeiterbefragung besonders positive Ergebnisse, spricht das für eine hohe Arbeitgeberattraktivität und die Klinik erhält anschließend die ZEQ-Auszeichnung „Attraktivste Arbeitgeber im Gesundheitswesen“. Die Durchführung der Mitarbeiterbefragung mit ZEQ eröffnet Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen demnach automatisch die Chance, die Auszeichnung zu erlangen.

Die Gewinner-Auszeichnung

Die besten Arbeitgeber haben darüber hinaus die Möglichkeit, die Auszeichnung „Attraktivste Arbeitgeber im Gesundheitswesen – Gewinner“ in Gold verliehen zu bekommen, welche nur wenige Häuser erhalten. Hier findet zusätzlich zur Mitarbeiterbefragung ein Interview mit dem Management sowie eine Begutachtung der Personalkennzahlen statt.

Weitere Informationen zur ZEQ-Auszeichnung: https://www.zeq.de/leistungen/befragungen/mitarbeiterbefragung/attraktivste-arbeitgeber.html

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 400 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätskliniken sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit von Kliniken zu verbessern. Dazu bietet ZEQ Beratung in den Feldern Strategie, Prozesse, Wirtschaftlichkeit und Qualitätsmanagement an. Das Leistungsspektrum wird durch Befragungen und das Seminarangebot im ZEQ Management Campus und auf der E-Learning-Plattform www.klinikcampus.de abgerundet. 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 erhielt das Unternehmen in einer Studie von brand eins Wissen die Auszeichnung „Beste Berater“ für die Branche Health Care. 2017 wurde ZEQ als einzige reine Krankenhausberatung in derselben Studie unter die Top-Strategieberatungen Deutschlands gewählt.

