Auto Dachbox, Gepäckträger und Fahrradträger mieten

In NRW, Hamburg, Niedersachen, Hessen und Bayern an mehr als 15 Standorten Fahrradträger, Dach Gepäckbox und Dachträger mieten.

An mehr als 15 Standorten in Deutschland, aktuell in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachen, Hessen und Bayern, kann man günstig eine Auto Dachbox / Dachgepäckbox, einen Dachträger und einen Fahrradträger leihen. Um sicher in den Urlaub zu fahren und den Stauraum zu erweitern findet man Gepäckboxen in unterschiedlichen Größen für fast alle PKW. Auch PKW ohne Anhängerkupplung können einen Fahrradträger verwenden, die auch für E-Bikes geeignet sind.

Der freundliche Support hilft umgehend, wenn man sich nicht sicher ist, welches Equipment für das entsprechende Fahrzeug passend ist. Hierfür ist es sinnvoll die entsprechenden Fahrzeug-Schlüsselnummern zur Hand zu haben.

Zum umfangreichen Service gehört stets auch eine kostenfreie Montagehilfe vor Ort. Separat kann auch ein Bring- und Holservice gebucht werden, so dass man entspannt in den Urlaub fahren kann.

Der Vorteil einer Dachbox ist nicht nur der zusätzliche Stauraum, sondern auch ein Plus an Sicherheit im Fahrgastinnenraum, denn weitere Taschen, Tüten und vieles, was oftmals im Fußraum verstaut werden, können nun sicher transportiert werden. Dadurch wird auch das Verletzungsrisiko reduziert und die Gefahr einer gebrochenen Windschutzscheibe ebenfalls, da keine losen Teile, die man in der Dachbox verstaut hat, bei einem scharfen Bremsmanöver umherfliegen können.

Sicher in den Urlaub fahren mit der zuverlässigen Vermietung von Autodachboxen, Dachgepäckträgern und Fahrradträgern mit traveltraeger.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

travelträger® eine Marke der travelträger Verwaltungsgesellschaft mbH

Herr Philipp Güntzel

Schachtstr. 15

59379 Selm

Deutschland

fon ..: 0800 67 67 67 0

web ..: https://www.traveltraeger.de

email : info@traveltraeger.de

