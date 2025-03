Auto Senninger GmbH in Augsburg

Meisterbetrieb mit Tradition! Bei Auto Senninger GmbH trifft Erfahrung auf moderne Technik – von Reparaturen über TÜV-Service bis zum Gebrauchtwagen-Check. Ihr Auto in besten Händen!

Die Auto Senninger GmbH blickt auf eine lange Tradition zurück. Mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Johannes Hatzold im Jahr 1994 wurde ein erfahrener Kfz-Meister an die Spitze des Unternehmens gestellt. Bereits zuvor leitete er die Werkstätten „Rote Tor Garage“ und „Fiat Senninger“ und kannte den Betrieb in- und auswendig. Mit seinem Fachwissen und seiner Leidenschaft für Automobile, insbesondere für die Restaurierung und Instandhaltung von Oldtimern, prägte er das Unternehmen nachhaltig. Durch dieses Engagement konnte er zahlreiche neue Stammkunden gewinnen, die auf seine Expertise vertrauen. Neben der Oldtimerpflege liegt der Fokus der qualifizierten Mitarbeiter auf der Wartung und Reparatur moderner Fahrzeuge. Dank eines breit aufgestellten Serviceangebots werden Fahrzeuge aller Hersteller zuverlässig betreut.

Moderne Kfz-Werkstatt mit umfassendem Service

Ein funktionierendes Auto ist für viele Menschen unverzichtbar. Umso wichtiger ist es, dass bei auftretenden Problemen schnell und fachgerecht gehandelt wird. In der Auto Senninger GmbH werden sämtliche Reparaturen nach Herstellervorgaben durchgeführt. Die Werkstatt bietet zudem die vorgeschriebene Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO sowie die Abgasuntersuchung an. Johannes Hatzold und sein Team sorgen dafür, dass Fahrzeuge den Prüfingenieur in einwandfreiem Zustand passieren. Wer zudem eine langfristige Sicherheit für sein Auto gewährleisten möchte, kann den professionellen Wartungs-Check in Anspruch nehmen. So lassen sich mögliche Defekte frühzeitig erkennen und vermeiden – ideal vor längeren Reisen oder für den Alltag.

Moderne Diagnosetechnik und vielfältige Leistungen

Dank modernster Elektronik und Diagnosetechnik werden Fehler in der Auto Senninger GmbH schnell identifiziert und behoben. Das Leistungsspektrum der Werkstatt reicht von klassischen Karosseriearbeiten über den Austausch von Fahrzeugscheiben bis hin zur Reparatur und Pflege von Cabrioverdecken. Auch Klimaanlagen werden regelmäßig gewartet, um eine einwandfreie Funktion zu jeder Jahreszeit zu gewährleisten. Ergänzt wird das Angebot durch einen schnellen Reifenservice, der bei Bedarf Last-Minute-Termine ermöglicht.

Gebrauchtwagenhandel mit geprüfter Qualität

Neben den umfangreichen Werkstattleistungen bietet die Auto Senninger GmbH auch einen professionellen Gebrauchtwagen-Check. Kunden, die ein zuverlässiges Fahrzeug suchen, können hier geprüfte Gebrauchtwagen erwerben. Jedes Auto wird eingehend geprüft, sodass Käufer sich auf Qualität und Sicherheit verlassen können. So müssen sie sich nur noch für das passende Modell entscheiden.

Mit einem hohen Anspruch an Service und Qualität setzt die Auto Senninger GmbH auf kontinuierliche Weiterbildung ihres Teams. So bleibt das Unternehmen stets auf dem neuesten Stand der Technik und kann seinen Kunden eine fachgerechte Betreuung für jedes Fahrzeug garantieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Auto Senninger GmbH

Herr Johannes Hatzold

Alter Heuweg 20a

86161 Augsburg

Deutschland

fon ..: 08 21 – 55 28 82

web ..: https://www.auto-senninger.de/

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Auto Senninger GmbH

Herr Johannes Hatzold

Alter Heuweg 20a

86161 Augsburg

fon ..: 08 21 – 55 28 82

web ..: https://www.auto-senninger.de/

email : pr@dsa-marketing.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Maßgeschneiderte Anhängerplanen: Individuelle Lösungen für jeden Bedarf Fünfte Mini-Spielzeit des Deutschen Theaters im rumänischen Temeswar