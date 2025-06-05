Aventis Energy bereitet sich auf Bohrungen im Projekt Corvo vor, wo im Uranvorkommen Manhattan Oberflächenproben mit bis zu 8,10 % U3O8 aufgefunden wurden

5. Februar 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Aventis Energy Inc. (Aventis oder das Unternehmen) (CSE: AVE | FWB: C0O0| OTC: VBAMF), freut sich bekannt zu geben, dass die Mobilmachung für die erste Diamantbohrkampagne (das Programm) im unternehmenseigenen Uranprojekt Corvo (Corvo oder das Projekt) im Osten der Region des Athabasca-Beckens begonnen hat. Das Programm für den Winter 2026 wird sich auf das Vorkommen Manhattan konzentrieren, das durch eine bedeutende Mineralisierung an der Oberfläche gekennzeichnet ist. Hier wurden in Schürfproben aus Aufschlüssen entlang eines elektromagnetischen (EM) Korridors mit Nordost-Südwest-Ausrichtung, der mit Anomalien mit geringen Schwerkraftwerten zusammenfällt, Erzgehalte von bis zu 8,10 % U3O8 ermittelt.

Wichtigste Arbeiten im Projekt Corvo im Jahr 2026

– Mobilmachung und Zugang zum Standort wurden eingeleitet: Die mit den Diamantbohrungen betraute Basismannschaft hat mit dem Bau der Zufahrtsstraße zum Projektgelände begonnen. Die Bohrmannschaft trifft derzeit die letzten Vorbereitungen und wird voraussichtlich Ende dieser Woche zum Standort aufbrechen.

– Bohrziele von hoher Priorität in geringer Tiefe wurden ermittelt: Das Programm umfasst etwa dreitausend (3.000) Meter Diamantbohrungen, die mit einem auf einem Gleitrahmen montierten Bohrer durchgeführt werden und auf acht (8) bis zehn (10) Bohrlöcher verteilt sind. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt auf Uranzielen hoher Priorität, die mittels Einbindung und Auswertung von Datenmaterial aus hochauflösenden geophysikalischen Messungen im Jahr 2025 bzw. früheren Jahren sorgfältig ausgewählt wurden.

– Bohrungen zur Erkundung des hochgradigen Vorkommens Manhattan: Das Unternehmen wird erstmals Bohrungen im Bereich des Vorkommens Manhattan durchführen, wo eine Oberflächenprobe einen Höchstgehalt von 8,10 % U3O8 aufwies.1 Diese Zielzone hoher Priorität zeichnet sich durch ein Zusammentreffen von Mineralisierung, EM-Leitstrukturen und neu definierten Dichteanomalien aus – alles klassische Merkmale einer Uranmineralisierung vom Athabasca-Typ. Zusätzlich soll im Rahmen des bevorstehenden Programms das noch nicht erschlossene Potenzial des nordwestlichen EM-Korridors erkundet werden, der sich von dem Vorkommen ausgehend über mehrere Kilometer Streichlänge erstreckt.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer des Unternehmens, meint dazu: Mit großer Begeisterung geben wir den Start unseres Bohrprogramms 2026 bekannt. Der Fokus ist auf die hochgradige Mineralisierung beim Vorkommen Manhattan in den tieferen Schichten und auf eine Reihe von Zielzonen hoher Priorität in geringer Tiefe, die während der letzten Explorationsprogramme ermittelt wurden, gerichtet. Gemeinsam mit der Firma Standard Uranium arbeiten wir auf diesen Meilenstein hin und freuen uns schon auf die Bekanntgabe unserer Ergebnisse.

Abbildung 1. Regionaler Lageplan des Projekts Corvo. Das Projekt befindet sich sechzig (60) km östlich von Camecos Mine McArthur River und fünfundvierzig (45) km nordöstlich von Atha Energys Gemini Mineralized Zone (GMZ).

Abbildung 2. Zusammenfassende Karte mit den EM-Leitstrukturen im Projekt Corvo und dem Vorkommen Manhattan; im Hintergrund zu sehen ist die Gesamt-Intensität des Magnetfeldes (RTP-Verfahren).

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium Ltd. (Standard) und qualifiziertem Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die zur Analyse bestimmten Proben wurden an die Einrichtung von SRC Geoanalytical Laboratories (SRC) in Saskatoon (Saskatchewan) zur Aufbereitung, Verarbeitung und Multi-Element-Analyse mittels ICP-MS- oder ICP-OES-Verfahrens mit Gesamt- oder Teilaufschluss und Borfusion überstellt. Radioaktive Proben wurden mit dem Uran-Multi-Element-Explorationspaket plus Bor (ICP1) untersucht. Alle Proben, die bei Eintreffen im Labor als radioaktiv gekennzeichnet wurden, wurden ebenfalls mit dem U3O8-Assay (Ergebnis in Gew.-% ausgewiesen) analysiert. SRC ist ein gemäß ISO/IEC 17025:2005 und dem Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor. In Übereinstimmung mit den Protokollen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) von Standard wurden Leerproben, Standardreferenzmaterialien und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in die Probencharge gegeben. Alle Proben haben die internen QA/QC-Protokolle bestanden und die in dieser Mitteilung dargelegten Ergebnisse gelten als vollständig, zuverlässig und wiederholbar.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse früherer Betreiber veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch ein qualifizierter Sachverständiger hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldete natürliche Gammastrahlung in Gestein wurde mit den Handgeräten Super-Spektrometer RS-125 und Super-Szintillometer RS-120 in Zählimpulsen pro Sekunde (cps) gemessen. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Szintillometerwerte nicht einheitlich oder unmittelbar mit den Urangehalten der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein radioaktiver Mineralien betrachtet werden sollten. Die von Radiation Solutions Inc. (RSI) gelieferten Einheiten RS-125 und RS-120 wurden von RSI auf speziell entwickelten Testpads kalibriert. Standard verfügt über ein internes QA/QC-Verfahren zur Kalibrierung und Berechnung der Abweichung bei Radioaktivitätsmessungen durch drei Testpads, die bekannte Konzentrationen radioaktiver Mineralien enthalten. Die internen Radioaktivitätsmesswerte der Testpads sind bekannt und werden zu QA/QC-Zwecken regelmäßig mit den von den tragbaren Szintillometern gemessenen Messwerten verglichen.

Quellennachweis

1 Pressemitteilung: Standard Uranium Confirms High-Grade Uranium Mineralization up to 8.10% U3O8 at Surface on the Corvo Project, standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-confirms-high-grade-uranium-mineralization-at-surface-on-the-corvo-project/

* Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als hochgradig.

**Das Unternehmen betrachtet Radioaktivitätswerte von mehr als 65.535 Impulsen pro Sekunde (cps) auf einem tragbaren RS-125 Super-Spektrometer als außerhalb der Skala.

***Das Unternehmen betrachtet Radioaktivitätswerte von mehr als 300 Impulsen pro Sekunde (cps) auf einem tragbaren RS-125 Super-Spektrometer als anomal.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf dem Vorkommen Manhattan (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben ( 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

