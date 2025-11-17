Maxus Mining erschließt Wertpotenzial des silberreichen Projekts Quarry mit dem Abschluss der Zusammenstellung der historischen Bohrdaten und der Analyse der historischen Schätzung

5. Februar 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine umfassende Zusammenstellung (die Zusammenstellung) aller verfügbaren historischen Bohrdaten für das Projekt Quarry (das Konzessionsgebiet oder Projekt) des Unternehmens in der kanadischen Provinz British Columbia abgeschlossen hat (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen wird nun mit einer detaillierten geologischen Prüfung und Auswertung dieses Datensatzes beginnen, der mit den Ergebnissen der bevorstehenden geophysikalischen VTEM-Flugvermessung, die voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen sein wird, zusammengeführt werden soll. Zusammen werden diese Datensätze entscheidend dazu beitragen, schnelle Fortschritte auf dem Projekt zur Aufwertung der historischen Schätzung für die Bullseye Zone zu einer NI 43-101-konformen Mineralschätzung zu ermöglichen.

Highlights des Projekts Quarry

– Historische Bohrungen lieferten im Schnitt:

o 23,6 m mit 1,83 % Pb, 2,82 % Zn und 56,2 g/t Ag in Bohrloch 77-111

o 13,0 m mit 0,65 % Pb, 2,58 % Zn und 42,5 g/t Ag in Bohrloch 78-251

o 6,91 m mit 2,42 % Pb, 2,43 % Zn und 87,7 g/t Ag in Bohrloch 80-662

o 3,81 m mit 1,00 % Pb, 3,19 % Zn und 43,5 g/t Ag in Bohrloch 80-762

– Historische Silber-, Blei- und Zinkschätzungen der Bullseye Zone (nicht konform gemäß NI 43-101):

o 99.781 Tonnen mit 1,42 % Pb, 2,24 % Zn, 36,3 g/t Ag (durch Bohrungen angedeutet)3

o 2,72 Mio. Tonnen mit 3,66 % Pb + Zn, 36,3 g/t Ag (ursprüngliche Kategorie nicht klassifiziert, drei Zonen)3

o Historische Blockschätzung, Parameter unbekannt

o Siehe Abschnitt unten (Anmerkungen zur Zuverlässigkeit von historischen Schätzungen)

– Kosteneffiziente Weiterentwicklung: Nach dem Abschluss der Zusammenstellung der historischen Daten bemüht sich das Unternehmen aktuell um die Interpretation und Modellierung der Untergrundgeologie und Mineralisierung (siehe Abbildung 2), um die schnelle und effektive Aufnahme von modernen Explorations- und mineralressourcenorientierten Bohrprogrammen auf dem Projekt zu ermöglichen.

– Strategischer Standort: Das Projekt liegt achtundzwanzig (28) km nordwestlich von Germansen Landing (British Columbia) innerhalb günstiger Karbonat- und Dolomit-Brekzienwirtsgesteine.

Das Projekt beherbergt ein vielversprechendes System kritischer Metalle mit einer bedeutenden Silber-, Blei- und Zinkmineralisierung, die durch historische Bohrungen nachgewiesen wurde, so Morgan Verge, P.Geo., Vice President of Exploration von Maxus. Mit der Zusammenstellung und Validierung der historischen Bohrdaten und deren Zusammenführung mit den Ergebnissen unserer bevorstehenden Flugvermessung ermöglichen wir eine schnelle Verfeinerung von Zielen auf dem Projekt und die Weiterentwicklung der Bullseye Zone, um dort eine moderne, NI 43-101-konforme Ressource abgrenzen zu können.

Anmerkungen zur Zuverlässigkeit historischer Schätzungen

Die historische Schätzung für das Konzessionsgebiet stammt aus dem Dokument Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd. Newsletter No. 17 vom 14. Juli 1978, das von Keith C. Fahrni, P.Eng., erstellt wurde. Die Schätzung ist historischer Natur und erfolgte nicht nach den Parametern oder Kategorien, die von den aktuellen Definitionsstandards des CIM gefordert werden. Es gibt keine direkt vergleichbaren CIM-Kategorien, die auf diese Schätzung angewendet werden können, und nach Kenntnis des qualifizierten Sachverständigen (QP) liegen für das Konzessionsgebiet keine nach modernen Standards durchgeführten Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen vor. Ein QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als konforme Mineralressourcen oder Mineralreserven einstufen zu können, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als konforme Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Zu den Arbeiten, die erforderlich sind, um die historische Schätzung aufzuwerten und zu bestätigen, gehören eine Zusammenstellung der historischen Bohrdaten, Bestätigungs- bzw. Zwillingsbohrungen in angemessenen Abständen, Untersuchungen der spezifischen Dichte in jedem Gebiet, moderne analytische QA/QC-Maßnahmen mit Kontrollanalysen, Bestätigung der Bohrstandorte und Bohrlochvermessungen, Erarbeitung eines 3D-Geologie- bzw. Gehaltsmodells und die Überprüfung durch eine QP gemäß den CIM-Standards.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82877/MaxusMining_050226_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Das Projekt Quarry mit den historischen Vorkommen und den Standorten der bedeutenden polymetallischen Mineralisierung in der Bullseye Zone.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82877/MaxusMining_050226_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Querschnitt der Bullseye Zone mit den historischen Ag-Pb-Zn-Mineralisierungszonen.

Zusammenfassung der historischen Arbeiten auf dem Projekt Quarry

Bei den historischen Arbeiten auf dem Projekt wurden mehrere Zonen mit einer Basis- und Edelmetallmineralisierung abgegrenzt. Die historischen Stichprobenahmen aus einem massiven bleiglanzhaltigen Erzgangsystem beim Mineralvorkommen Regent lieferten Analyseergebnisse von durchschnittlich 83,5 % Pb und 1.576 g/t Ag.4 Weitere historische Stichproben enthielten unter anderem Werte von 20 % Sb, 42,5 % Pb, 3,8 % Cu, 0,89 g/t Au und 0,34 % Zn sowie 0,29 % Sb, 21,1 % Pb, 0,23 % Cu, 0,39 g/t Au, 583 g/t Ag und 0,57 % Zn.5

In der Bullseye Zone wiesen historische Schätzungen 99.781 Tonnen mit 1,42 % Pb, 2,24 % Zn und 36,3 g/t Ag (durch Bohrungen angedeutet) sowie 2,72 Mio. Tonnen mit 3,66 % Pb + Zn und 36,3 g/t Ag aus (ursprüngliche Kategorie nicht klassifiziert, drei Zonen) (siehe Anmerkungen unten).3

Im Rahmen der Initiative des Unternehmens, die Daten aus den historischen Bohrlöchern in seinem gesamten Konzessionsportfolio zu erfassen, wurden diese Bohrlöcher in den 2D- und 3D-Arbeitsumgebungen des Unternehmens zusammengeführt und werden in den kommenden Wochen in eine Bohrdatenbank eingepflegt.

In den Abbildungen 1 und 2 sind die Standorte dieser Highlights auf dem Konzessionsgebiet dargestellt.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Die oben beschriebene historische Schätzung fällt unter die Definition einer historischen Schätzung gemäß Vorschrift NI 43-101, was bedeutet, dass die entsprechenden Berechnungen vor dem 1. Februar 2001 (Einführung von NI 43-101) erfolgten und daher nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards entsprechen. Es liegen bislang keine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen für das Konzessionsgebiet vor.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, wo jüngst hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 Fahrni, K.C., 1978. Suzie Mining Explorations Ltd. Report to Support Assessment Work Recorded on Carol 1, Carol 2, Carie E and Carie W Groups

2 Coveney, C.J., 1981. Gold Leaf Mining Explorations Ltd. Report on the Beveley Property (Wasi Lake Project)

3 Fahrni, K.C., 1978. Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd, Newsletter #17, 14. Juli 1978

4 Regent Minfile – minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=094C%20%20038

5 Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb- cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 –

minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Konzessionsgebiet und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Konzessionsgebiet, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet in der Zukunft; den erwarteten Nutzen der Datenzusammenstellung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

