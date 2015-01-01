  • Dirndlpunk bringt den Party-Kracher „Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strandbikini“ zurück auf die Tanzflächen

    Der Hit von Caterina Valente im neuen Musikgewand

    BildMit einem Augenzwinkern und viel poppiger, guter Laune und Selbstironie bringt die Musikgruppe „Dirndlpunk“ den 60er Jahre Hit „Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strandbikini“ in neuem Gewand zurück. Die spritzige Partyhymne geht vom ersten Takt an in die Beine.

    Produziert im legendären Musicland Studio von Walter und Schorsch Wöhrle sprüht diese Version geradezu vor Lebensfreude.

    Achtung Bikinialarm! Diese Version ist so frech, dass sogar die Bergwipfel mitwippen. Die Mischung aus fröhlichen Beats, frechen Vocals und dem typischen Akkordeon-Sound von Dirndlpunk ist einzigartig.

    Das schrill-bunte Musikvideo von Angelika Zwerenz, gedreht im legendären Bikiniartmuseum in Bad Rappenau, ist ein visuelles Feuerwerk, das den 1946 erfundenen Bikini feiert – und wird mit seinem bunten Flair und der mitreißenden Sängerin als Gesamt-Kunstwerk angesehen.

    Mit attraktiven Bikinitänzerinnen, viel Glitzer und jeder Menge Augenzwinkern ist dieses Video ein Unikat und wie Urlaub für die Augen.

    Dirndlpunk beweist, dass man Tradition mit Modernem perfekt mixen kann. Dieser Song funktioniert im Radio genauso wie auf jeder Faschings- und Apres-Ski-Party.

    Veröffentlicht wurde der Song von Fiesta Records.

    Label/Labelcode: Fiesta Recors /02000
    Produktion: Walter und Schorsch Wöhrle
    Komponist: Paul Vance, Lee Pockriss
    Texter: Günter Loose
    Quelle: Büro Dirndlpunk

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

