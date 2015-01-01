  • Aus Staufensauna wird „Staufinnensauna“

    Die RupertusTherme bietet eine bisher gemischt genutzte Sauna künftig als Damensauna an und reagiert damit auf die Wünsche weiblicher Gäste.

    BAD REICHENHALL: Die Staatsbad GmbH reagiert auf die Wünsche ihrer weiblichen Gäste und bietet in der RupertusTherme ab Montag, den 9. Februar die bisher gemischt genutzte Staufensauna dauerhaft als Damensauna an.

    Die Staufensauna im Obergeschoss des Saunamarktplatzes wird zur „Staufinnensauna“ und steht künftig weiblichen Gästen zur Verfügung. Die Temperaturen liegen bei 80 bis 85 Grad Celsius.

    Die Umwidmung der Staufensauna zur Damensauna ergänzt das bestehende Angebot und trägt dazu bei, unterschiedliche Bedürfnisse beim Saunieren zu berücksichtigen. Der Blick auf den Hochstaufen rundet das Saunaerlebnis zusätzlich ab.

    „Der Wunsch nach einer eigenen Damensauna wurde von unseren Gästen mehrfach an uns herangetragen. Uns war es wichtig, dieses Feedback ernst zu nehmen und das Angebot entsprechend anzupassen“, erklärt Staatsbadgeschäftsführer Dirk Sasse.

    Die Damensauna ist am Montag, den 9. Februar ab 17 Uhr (nach Abschluss der Revision) und anschließend zu den regulären Öffnungszeiten der RupertusTherme Bad Reichenhall zugänglich.

    „Wir schätzen das Feedback unserer Gäste sehr und werden uns auch künftig dafür einsetzen, auf die Bedürfnisse unserer Gäste im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten einzugehen“, fasst Sasse zusammen.

