AVESTA REAL – Ein zuverlässiger Partner bei Kapitalanlagen und langfristiger Vermögenssicherung

AVESTA REAL bietet individuell angepasste Möglichkeiten zu Kapitalanlage und Vermögenssicherung

Die Dresdner AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH engagiert sich als Venture Capital Gesellschaft für junge und innovative Unternehmen. Außerdem bietet sie durch ihr vielseitiges Know-How Kapitalanlagen und langfristige Vermögenssicherung und berät ihre Kunden individuell, wie sie Geld erfolgreich investieren können. Denn nicht für jeden Anleger eignen sich die gleichen Möglichkeiten, wie Dipl. Kaufmann Hannes Kernert von AVESTA REAL weiß. AVESTA REAL bietet:

o Verkauf von Immobilien

o Direkte Investition in Immobilienprojekte

o Projektentwicklung und Projektsteuerung

o Sachwerte

o Beteiligungen

EXPERTEN IM VERKAUF VON IMMOBILIEN

Die AVESTA REAL hat sich auf den Verkauf von Immobilien im Raum Dresden spezialisiert. Die Nachfrage nach Wohneigentum steigt in Deutschland permanent – und im Raum Dresden ganz besonders. So ist bereits kurze Zeit nach dem Erwerb einer sanierten Eigentumswohnung mit einem signifikanten Wertzuwachs zu rechnen. Dennoch decken die Mieteinnahmen die Zins- und Tilgungskosten von Beginn an, denn AVESTA REAL bietet keine Luxus-Lofts, sondern bezahlbare Wohnungen für Jeden. Das oberste Anliegen von Hannes Kernert ist dabei, den Kunden ein optimales Verhältnis von Qualität und Preis anzubieten.

DIREKTE INVESTITION IN IMMOBILIENPROJEKTE

AVESTA REAL kauft Immobilien, sorgt für deren Sanierung und bietet sie an Kapitalanleger zum Verkauf an. Für einen Investor kann es interessant sein, sich direkt in einzelnen Wohnungsprojekten zu engagieren, so dass in Zusammenarbeit mit AVESTA REAL beim Verkauf der Immobilie ein nicht unerheblicher Erlös für den Investor zustande kommt.

PROJEKTENTWICKLUNG UND PROJEKTSTEUERUNG

Der geschäftsführende Gesellschafter der AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH, Hannes Kernert, ist mit dem Geschäftsbereich Projektentwicklung seit 2006 in Deutschland und seit 2007 auch in Shanghai erfolgreich tätig. Zu seinen Geschäftsfeldern gehören insbesondere Investmentberatung, Due Diligence, Portfolioaufbereitung bestimmter Objekte für Kunden, Wertermittlung und Projektsteuerung.

KAPITALANLAGE IN SACHWERTE

Der Vorteil von Sachwerten liegt darin, dass sie nicht nur auf dem Papier existieren. Sie sind physisch vorhanden und unterliegen nicht den allgegenwärtigen Geldwertschwankungen. So bieten sie Schutz vor Inflationen oder Währungsreformen. Immobilien gehören zwar zu den Sachwerten, aber insbesondere Rohstoffe wie Edelmetalle und Diamanten sind gemeint, wenn von Sachwerten als Kapitalanlage die Rede ist. Hannes Kernert bietet deswegen mit AVESTA REAL zur langfristigen Vermögenssicherung und zur sicheren Anlage von Kapital auch die Investition in Diamanten an. Außerdem vermittelt AVESTA REAL Kunstwerke, deren Wert sich langfristig steigern können. In Ergänzung zu den Immobilien als Kapitalanlage bietet AVESTA REAL die Investition in landwirtschaftliche Nutz- und Forstflächen, insbesondere Agrarnutzflächen außerhalb Europas. Unterstützt wird AVESTA REAL dabei von einem Partner, der auf die Vermittlung landwirtschaftlicher Flächen in Paraguay spezialisiert ist.

BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Deutschlands Zukunft hängt von technologischen Spitzenleistungen und international erfolgreichen Unternehmenskonzepten ab. Damit sich diese neuen und innovativen Unternehmen weltweit durchsetzen können, benötigen sie anfangs entsprechend finanzielle Unterstützung.

Die AVESTA REAL GmbH beteiligt sich an vielversprechenden, wachstumsorientierten Existenzgründungen und an Geschäftserweiterungen in Form von Frühphasen- und Innovationsfinanzierungen. Der Beteiligungssatz des Wagniskapitals liegt bei einer Höhe von bis zu 50 Prozent des jeweiligen Stammkapitals. Die AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH agiert unter Hannes Kernert hier selbst als Anleger und engagiert sich mit Kapital und Know-how an jungen, innovativen Unternehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH

Herr Hannes Kernert

An der Frauenkirche 20

01067 Dresden

Deutschland

fon ..: +49 (0)351 – 43 83 89 20

fax ..: +49 (0)351 – 43 83 89 29

web ..: http://www.avestareal.de/

email : info@avestareal.de

