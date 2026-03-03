axes4 Day 2026: Praxis-Lösungen für barrierefreie Dokumente und digitale Inklusion

Am 26. März 2026 bringt der axes4 Day in Berlin Top-Expert:innen aus Politik, IT und Praxis zusammen. Die Hybrid-Konferenz zeigt vielfältige Wege zur rechtssicheren Dokument-Barrierefreiheit auf.

Dokument-Barrierefreiheit wird zum Standard: axes4 Day 2026 bringt Experten und Praxis nach Berlin

Zürich, 03.03.26 – Am 26. März 2026 wird Berlin erneut zum Zentrum für digitale Inklusion. Unter dem Motto „Miteinander und voneinander lernen“ lädt axes4 zum jährlichen axes4 Day in das Umweltforum ein. Die Hybrid-Konferenz bietet Unternehmen und Behörden konkrete Lösungen, um den Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) und des European Accessibility Act (EAA) gerecht zu werden. Als einziger Fachtag zur Barrierefreiheit in Dokumenten in der DACH-Region setzt der axes4 Day dabei einen einzigartigen Schwerpunkt auf praxisnahe Strategien und den fachlichen Austausch rund um barrierefreie Dokumentenprozesse.

Seit Juni 2025 ist digitale Barrierefreiheit für viele Unternehmen der Privatwirtschaft kein „Nice-to-have“ mehr, sondern gesetzliche Pflicht. Der axes4 Day 2026 adressiert genau diese Herausforderung und zeigt auf, wie barrierefreie PDF-Dokumente effizient, rechtssicher und massentauglich erstellt werden können.

Wissenstransfer und Networking im Fokus

Die Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche aus der öffentlichen Verwaltung, IT-Entscheider, Marketing-Profis und Compliance-Beauftragte. Das Programm verbindet strategisches Expertenwissen mit handfesten Praxistipps:

* Regulatorische Anforderungen: Aktuelle Updates zum BFSG, EAA und den geltenden Standards (PDF/UA und WCAG).

* Best Practices & Use Cases: Einblicke in erfolgreiche Umsetzungsstrategien und Erfahrungsberichte über typische Fallstricke („Fails & Erfolgsgeschichten“).

* Live-Demonstrationen: Von der effizienten Erstellung barrierefreier PDF-Formulare bis hin zur Automatisierung von Massendokumenten wie Rechnungen und Bescheiden.

* Inklusion erleben: Perspektiven von Screenreader-Nutzern verdeutlichen den realen Mehrwert barrierefreier Dokumente.

Speaker:innen & Expert:innen

Am axes4 Day 2026 sind zahlreiche renommierte Expert:innen aus dem Bereich Accessibility und digitale Inklusion vertreten, darunter:

* Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu Bexten – Landesbeauftragte für barrierefreie IT und digitale Teilhabe (Hessen)

* Klaas Posselt – Publishing & Workflow-Experte (einmanncombo)

* Dorothea Hayh – Accessibility Consultant, adesso SE

* Patrick Foster – Senior Software Developer, axes4

* Iacobien Riezebosch – Senior Accessibility Expert

* Julia Schauer – Expertin für digitale, barrierefreie Dokumente

* Alexander Pfingstl – Spezialist für digitale Barrierefreiheit (BFIT-Bund)

* Weitere Expert:innen aus Wissenschaft, Praxis und Beratung.

Hybrid-Event für maximale Flexibilität

Um möglichst vielen Teilnehmern den Zugang zu ermöglichen, findet der axes4 Day als Hybrid-Veranstaltung statt. Teilnehmer können entweder live vor Ort im Umweltforum Berlin netzwerken oder per interaktivem Livestream teilnehmen. Der Tag endet traditionell mit einem Get-together ab 17:00 Uhr, das Raum für tiefergehende Gespräche und den Austausch innerhalb der Accessibility-Community bietet.

„Wir setzen uns dafür ein, dass barrierefreie Dokumente Mainstream werden“, so Selin Erle, Eventmanagerin von axes4. „Der axes4 Day ist kein typisches Buzzword-Event – wir bieten echte Einblicke und erprobte Lösungen auf Augenhöhe.“

Eckdaten zur Veranstaltung:

* Datum: 26. März 2026

* Uhrzeit: 09:00 – 17:00 Uhr (anschließend Networking bis 22:00 Uhr)

* Ort: Umweltforum Berlin, Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin & Online (Hybrid)

* Hauptsponsoren: adesso SE, Dialog Group

* Tickets & Programm: www.axes4.com/de/axes4-day-26

Über axes4:

axes4 ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen und Services für die Erstellung und Prüfung barrierefreier PDF-Dokumente. Mit Tools wie axesWord und axesPDF sowie umfassenden Trainings unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, digitale Barrieren abzubauen und Dokumente für alle Menschen zugänglich zu machen.

Über das Unternehmen

Die axes4 GmbH ist ein führendes Software- und Service-Unternehmen, das sich auf die digitale Barrierefreiheit von Dokumenten spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 2015 verfolgt das Unternehmen die Vision, digitale Inklusion durch einfach bedienbare Lösungen zum Standard zu machen.

Standorte

Das Unternehmen ist international präsent: Der Hauptsitz befindet sich in Zürich (Schweiz), ergänzt durch einen wichtigen Standort in Deutschland (Tübingen).

Kernkompetenz

axes4 bietet hochautomatisierte Lösungen für das Erstellen, Prüfen und Korrigieren von barrierefreien PDF-Dokumenten gemäß internationalen Standards wie PDF/UA und WCAG. Das Ziel ist es, technische Komplexität abzubauen und Barrierefreiheit nahtlos in bestehende Arbeitsprozesse zu integrieren.

Produkte & Services

axesWord / axesSlide: Add-ins für MS Word und PowerPoint zur Erstellung barrierefreier PDFs per Klick.

axesPDF: Professionelles Werkzeug zur Prüfung und Korrektur von PDF-Dokumenten.

PAC (PDF Accessibility Checker) & axesCheck: Die weltweit führenden kostenlosen Validierungstools für PDF-Barrierefreiheit.

axesSense / axesFlip: Lösungen für automatisiertes Monitoring und barrierefreie Massendokumente.

axesService & Training: Maßgeschneiderte Dienstleistungen, Consulting und Expertenschulungen.

Zielgruppen & Referenzkunden

axes4 unterstützt weltweit Regierungsstellen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen aller Größen. Zu den namhaften Kunden und Use Cases gehören:

Behörden & Öffentlicher Sektor: Land Berlin (Landesamt für Gesundheit und Soziales), Umweltministerium Baden-Württemberg, Bundesministerium für Inneres (Österreich), Statistik Austria.

Gesundheitswesen & Verbände: GKV-Spitzenverband, verschiedene Akteure der Pharma-Branche.

Wirtschaft & Medien: Telekom MMS, fischerAppelt (für Bundesbehörden).

Bildung & Soziales: Universitäten, Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, kirchliche Einrichtungen (Seelsorge) sowie die Landeszentrale für politische Bildung (LPB).

Leitspruch

„Barrierefreies PDF – einfach erledigt!“

