Beratungsagentur sorgt für mehr Inklusion bei Konzerten, Festivals und Kulturevents

„Neustart Kultur – barrierefrei!“

Die Nürnberger Beratungsagentur WIR KÜMMERN UNS macht den deutschen Veranstaltungsmarkt für Menschen mit Behinderung besser und direkter zugänglich.

Als erste Agentur ihrer Art in Deutschland umfasst das Team dazu mehrheitlich Kolleg*innen mit Behinderung, die Veranstaltende zielgerichtet für rundum barrierefreie Festivals, Konzerte und Kulturevents coachen und fachkundig begleiten. Mit absehbarer Lockerung der Pandemie-Einschränkungen will sich das bundesweite Kollektiv nun in 2022 verstärkt für einen Neustart in der Kulturbranche mit mehr Barrierefreiheit als bisher einsetzen.

WIR KÜMMERN UNS sorgt mit ihrer neuentwickelten Beratungsleistung im deutschen Veranstaltungsmarkt von innen heraus für mehr Inklusion. Als visionäres Sozialunternehmen entstand WKU im Jahr 2021 aus dem Stakeholder-Projekt „Initiative Barrierefrei Feiern“ (IBF) – einem bundesweiten Zusammenschluss von Kulturinteressierten mit unterschiedlichen Behinderungen.

Die Gründerinnen Elnaz Amiraslani (Kultur-Managerin), Lena Dietzen (Juristin) und Kim Moquenco (Marketing-Managerin) verstehen sich dabei als Agentinnen von Belangen beruflicher Akteur*innen im Kulturbereich und Veranstaltungsbesucher*innen mit Behinderung.

„Als leidenschaftliche Konzertbesucherin und ebenso Frau mit Behinderung ist es mir ein großes Anliegen, Kulturangebote für alle Menschen gleich zugänglich zu machen.“ – Kim Moquenco

In Coachings geben die Expert*innen ihr umfassendes Fachwissen zu barrierefreier Veranstaltungsplanung und inklusiver Kulturarbeit weiter. Hierbei können sich Mitarbeitende von Eventagenturen und Kulturbetrieben in interaktiver Zusammenarbeit mit Betroffenen direkt mit den Anforderungen einer vorteilhaften Barrierefreiheit auseinandersetzen und sich so für die Belange von Gästen mit Behinderung stärker sensibilisieren.

Zu den Kooperationsorganisationen gehören bereits u.a. EVENTIM, Loft Concerts, FKP Scorpio und das Goethe Institut.

„Akteur*innen mit Behinderung sind in der Veranstaltungsbranche massiv unterrepräsentiert. Erst durch die aktive Einbindung und Mitgestaltung von Expert*innen in eigener Sache kann Inklusion und Teilhabe gelingen.“ – Elnaz Amiraslani

Nach dem Prinzip „Inklusion auf, vor und hinter der Bühne“ möchte WIR KÜMMERN UNS ganzheitliche Ansätze der inklusiven Kulturarbeit vermitteln und dabei insbesondere auch die Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung in der Veranstaltungsbranche unterstützen. Ein Fokus liegt dabei ebenfalls auf der Förderung von Musiker*innen mit Behinderung.

„Durch die UN-Behindertenrechtskonvention haben Menschen mit Behinderung einen rechtlichen Anspruch auf kulturelle Teilhabe. Um diesen zu erfüllen, müssen räumliche und kommunikative Barrieren stärker abgebaut werden.“ – Lena Dietzen

In kulturellen Diskursen um Diversität und soziale Nachhaltigkeit spielt das Thema Inklusion aktuell häufig noch eine untergeordnete Rolle. Das Ziel der Unternehmerinnen ist es deshalb, durch Aufklärungsarbeit zu gesetzlich verankerten Mindestanforderungen die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderung zur Selbstverständlichkeit kulturpolitischer Entscheidungen zu machen.

WIR KÜMMERN UNS setzt sich als Spezial-Beratungsagentur damit nachhaltig dafür ein, dass der Neustart in der Kultur in 2022 zugleich barrierefreier und inklusiver umgesetzt wird und bietet in diesem Prozess Verantwortlichen ihre direkte fachliche Unterstützung an.

Weitere Informationen unter: https://www.barrierefrei-feiern.de

