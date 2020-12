VIP Gebäudereinigung sorgt für ein sauberes Ludwigsburg

Ob Fassaden-, oder Büroreinigung, Praxisreinigung oder Entrümpelung – VIP Gebäudereinigung kennt sich mit Sauberkeitsstandards aus und bringt professionelles Hygiene-Know-how in den Raum Ludwigsburg.

Höchste Hygienestandards für VIP-Kunden

VIP Gebäudereinigung bringt höchste Hygienestandards in Gebäude rund um Ludwigsburg. Mit präzisem Fachwissen und modernstem Equipment widmet sich das Team rund um Geschäftsführer Iljas Imeri allen Arten der Gebäudereinigung. Ob Innenreinigung in Praxen, Büros, Haushalten oder die Außenreinigung von Gebäudefassaden – Iljas Imeri und seine Mitarbeiter sind waschechte Profis und wissen, wie strahlende Sauberkeit erzielt werden kann. Zusätzlich bietet die VIP Gebäudereinigung einen Service für Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen an.

Reinigung vom Profi – schonend und effizient

Böden, Teppiche, Glasflächen – so verschieden wie die Materialien sind auch die Anforderungen an ihre Reinigung. Bei der Frage nach dem richtigen Mittel entscheidet der Laie im Zweifel nach dem Grundsatz: je stärker, desto besser. Strahlende Sauberkeit erfordert allerdings nicht nur das passende Reinigungsmittel, sondern auch passendes Equipment und vor allem die richtige Technik. Mithilfe des Know-hows eines Profis wie VIP Gebäudereinigung können gleichzeitig hygienisch reine, optisch überzeugende und materialschonende Ergebnisse erzielt werden.

Professionelle Sauberkeit dient nicht nur der Hygiene

Professionelle Innenreinigungen sind längst nicht nur Thema in Arztpraxen oder Krankenhäusern. Vielmehr trägt ein staubfreies und reines Ambiente am Arbeitsplatz auch in Unternehmen zu einem guten Arbeitsklima bei. Zudem ist strahlende Sauberkeit vor allem auch im geschäftlichen Kontext ein Ausdruck höchster Professionalität und hinterlässt einen positiven Eindruck. Auch privat hat eine professionelle Gebäudereinigung von innen und außen große Vorteile. Neben der Bekämpfung von Krankheitserregern wie Grippeviren, die insbesondere in kalten Jahreszeiten kaum zu umgehen sind, liefert die professionelle Gebäudereinigung auch einen wertvollen Beitrag zur Instandhaltung von Immobilien.

Individuelle Reinigung im Großraum Ludwigsburg, Kornwestheim und Remseck

Das Team der VIP Gebäudereinigung ist montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 19 Uhr telefonisch unter 07141 143 920 00 zu erreichen. Per E-Mail an work@vip-gebaeudereinigung.de oder über das Online-Formular auf der Website können Kunden außerdem rund um die Uhr Kontakt zu Geschäftsführer Iljas Imeri aufnehmen.

