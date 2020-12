BevCanna erreicht letzte Phase für Standardverarbeitungslizenz von Health Canada

Erhalt von Lizenz wird es dem Unternehmen ermöglichen, mit Produktion und Vertrieb von mit Cannabis angereicherten Getränken in Kanada zu beginnen

Vancouver (British Columbia), 22. Dezember 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), ein aufstrebender Marktführer im Bereich der angereicherten Cannabisgetränke, freut sich, heute bekannt zu geben, dass der Antrag auf eine Standardverarbeitungslizenz (Standard Processing Licence) die letzte Phase der umfassenden Prüfung durch Health Canada erreicht hat.

BevCanna und Health Canada stehen kurz vor dem Abschluss der Gespräche. Das Unternehmen hat seine formellen Antworten auf das Auskunftsersuchen (Request for More Information) von Health Canada am 8. Dezember 2020 eingereicht und vom Prüfer von Health Canada die Bestätigung erhalten, dass keine weiteren Auskunftsersuchen zu erwarten sind.

Es ist nun davon auszugehen, dass die Lizenz dem Management Review Board von Health Canada zur endgültigen Genehmigung vorgelegt und die Lizenz in Kürze erteilt wird. Sobald die Genehmigung erteilt wurde, ist BevCanna vollständig autorisiert, mit der Produktion von mit Cannabis angereicherten Produkten in seiner branchenführenden Hochleistungs-Getränkeherstellungsanlage zu beginnen, und wird im ersten Quartal mit der Produktion für seine White-Label-Kunden und der Vermarktung seiner eigenen Marken durch lizenzierte kanadische Einzelhändler beginnen.

Der Erhalt der Standardverarbeitungslizenz ist ein wichtiger Meilenstein für unsere kanadische Produktions- und Vertriebsstrategie und wir sind zuversichtlich, dass wir dies nun jeden Tag erreichen werden, sagte Marcello Leone, CEO von BevCanna. Unsere Fähigkeit, qualitativ hochwertige, mit Cannabis angereicherte Getränke zu produzieren und zu vertreiben – sowohl für unsere eigenen Marken als auch für unsere White-Label-Kunden -, ist für unsere Strategie, uns zu einem ganzheitlichen Unternehmen für Gesundheits- und Wellnessprodukte zu entwickeln, von grundlegender Bedeutung, und wir freuen uns, diesen nächsten Schritt zu setzen.

Der Erhalt der Standardverarbeitungslizenz des Unternehmens und der Abschluss der bahnbrechenden Übernahme von Naturo Group Investments Inc. durch BevCanna im Januar 2021 stellen zusammen mit der kürzlich erworbenen E-Commerce-Plattform Pure Therapy und dem Abkommen mit Keef Brands in den USA und Kanada die beiden weiteren Säulen der internationalen Vier-Säulen-Strategie von BevCanna dar. BevCanna wird sich nun in der einzigartigen Position befinden, das einzige vollständig lizenzierte Unternehmen für die Herstellung eigener und White-Label-Getränke zu sein, das sowohl konventionelle als auch auf Cannabis basierende Getränke- und Wellnessprodukte über ein globales Vertriebsnetz über traditionelle und Cannabis-Vertriebskanäle vertreibt.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinem Quellwasser. Außerdem hat das Unternehmen Zugang zu einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht. BevCanna hat kürzlich auch die US-amerikanische E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheit und Wellness erworben. BevCannas Vision besteht darin, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen im Bereich Aufgussprodukte zu sein.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications

4167103370

wynn@thirtydash.ca

Anlegerkontakt:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

6048806618

luca@bevcanna.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze beinhalten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen, die vom Management des Unternehmens getroffen wurden, einschließlich der Aussagen zu Folgendem; seinen Antrag auf eine Standardverarbeitungslizenz, einschließlich des voraussichtlichen Erhalts und des Zeitplans dafür; dass BevCanna, sobald die Lizenz erteilt wird, vollständig autorisiert sein wird, mit der Produktion von mit Cannabis versetzten Produkten in seiner branchenführenden Hochleistungsgetränkeherstellungsanlage zu beginnen und im ersten Quartal mit der Produktion für seine White-Label-Kunden und der Vermarktung seiner hauseigenen Marken durch lizenzierte kanadische Einzelhändler zu beginnen; den voraussichtlichen Abschluss von BevCannas bahnbrechender Akquisition von Naturo Group Investments Inc. im Januar 2021; und andere Aussagen bezüglich der Geschäftspläne des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen bezüglich der Erteilung von Lizenzen durch Health Canada an das Unternehmen im Rahmen des kanadischen Cannabis Act, zukünftiger positiver gesetzlicher, steuerlicher und regulatorischer Entwicklungen in Bezug auf Cannabis, einer weiterhin hohen regulatorischen Eintrittsbarriere für mit Cannabis infundierte Getränke, der erfolgreichen und zeitgerechten Kommerzialisierung der Produkte des Unternehmens, der erfolgreichen und zeitgerechten Aushandlung verschiedener Vereinbarungen, des Abschlusses der zuvor angekündigten Übernahme von Naturo Group Investments Inc. durch das Unternehmen und der Erwartungen hinsichtlich des zukünftigen Wachstums von Cannabisprodukten als Genussmittel. Obwohl das Unternehmen aufgrund aktueller Informationen der Meinung ist, dass es sich hier um vernünftige Annahmen handelt, könnten sich diese Annahmen auch als falsch erweisen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die vom Unternehmen getätigten Annahmen könnten sich möglicherweise als nicht korrekt herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: dass das Unternehmen bisher keine Lizenzen von Health Canada erhalten hat; dass die Parteien möglicherweise nicht in der Lage sind, die Bedingungen für den Abschluss der Akquisition von Naturo zu erfüllen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre einer oder beider Parteien, falls anwendbar; Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit Klima und Landwirtschaft; Veränderungen der Verbraucherpräferenzen; nachteilige Ereignisse in der Branche; zukünftige Entwicklungen in den Bereichen Gesetzgebung, Steuern und Vorschriften; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Unfähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, eintreten werden. Solche Informationen können sich, obwohl sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen über die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die eine wesentliche Abweichung der erwarteten Gelegenheiten und tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich daher in der Folge ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hierin erwähnte Unternehmen.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

