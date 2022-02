T3 MICRO neuer Heißluftstyler: T3 AIREBRUSH DUO

Mit dem neuen T3 AireBrush Duo ist die Wahl Ihres Stils genauso einfach wie die Wahl Ihrer Bürste. Von glatt und geschmeidig zu federnd und gewellt… mit einem einfachen (Bürtsen) -Tausch!

SWAP – SET – STYLE!

Mit dem neuen T3 AireBrush Duo ist die Wahl Ihres Stils genauso einfach wie die Wahl Ihrer Bürste. Von glatt und geschmeidig zu federnd und gewellt… mit einem einfachen Tausch!

Mit austauschbarem Design und zwei Bürstenaufsätzen, 15 Temperatur- und Geschwindigkeits-Kombinationen und der T3 IonFlow-Technologie liefert dieser leistungsstarke Heißluftstyler glänzende, frizzfreie Ergebnisse für jeden Haartyp!

Schnelles Styling. Wunderschöne Ergebnisse.

Die T3 AireBrush Duo mit ihrem austauschbaren Design und 15 Styling-Kombinationen macht es so einfach wie noch nie, das perfekte Blowout für jeden Haartyp zu kreieren.

Die Entscheidung für ein bestimmtes Styling ist so einfach wie die Wahl der Bürste. Mit einem einfachen Wechsel können Sie Ihr Haar von glatt und geschmeidig bis hin zu voluminös und geschwungen stylen. Eine Rundbürste für himmlisches Volumen und eine Paddle Brush für geschmeidige, glatte Looks.

Personalisierte Einstellungen:

5 Temperatureinstellungen für jede Haarbeschaffenheit. 3 Geschwindigkeitsstufen für jeden Look. 15 Stylingkombinationen für jeden Haartyp. Ihr Blowout wurde gerade persönlich.

T3 IonFlow-Technologie

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Ionengenerator und einem intelligenten Mikrochip, erzeugt die T3 IonFlow-Technologie einen mit negativen Ionen angereicherten Luftstrom und präzise, digital gesteuerte Temperatur in Kombination mit einer speziell entwickelten CeraGloss-Bürstenoberfläche für glänzende, frizzfreie Ergebnisse.

SmoothGrip-Borsten

Zwei verschiedene Borsten-sorten erzeugen die optimale Spannung für ein glattes oder voluminöses Luftstyling mit mehr Griff für dünnere Haare und mehr Spannung für dickere Haare.

Lock in cool shot

Der kalte Luftstrom versiegelt die Haaroberfläche und verleiht dem Haar Glanz.

Volumen-Booster

Gedacht um kraftloses, feines Haar im Handumdrehen zu verstärken.

Ab März 2022

UVP EUR200,-

Alle weitere Informationen und Bilder finden Sie hier:

Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/82kqtn5byqoysq2/AADUmy7Om-lTXjp1w2CfHB0Da?dl=0

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

t3 Micro

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +4921194688291

web ..: https://www.t3micro.de

email : laurence@qds-pr.com

Die Styling-Tools des kalifornischen Unternehmens T3 bestechen nicht nur durch ihr elegantes Design: Dank innovativer Technologien versprechen sie schnelle Resultate bei minimaler Hitzeeinwirkung – so revolutionieren sie nicht nur Ihre Beauty-Routine, sondern lassen sich auch perfekt in einen gesunden Lifestyle integrieren. Denn: Je schneller das Styling von der Hand geht, desto besser ist das für Ihr Haar – und je weniger es beim Styling strapaziert wird, desto strahlender und schöner sieht es aus.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 21194688291

email : laurence@qds-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geld verdienen mit Umfragen: 5% der Nutzer verdienen mehr als 200 Euro im Monat