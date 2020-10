Azincourt Energy ernennt Trevor Perkins zum Explorationsleiter

Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2020 – AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr C. Trevor Perkins mit der Rolle des Explorationsleiters betraut wurde. Herr Perkins ist Fachgeologe und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Planung und Ausführung von Mineralexplorationsprogrammen und in der Leitung von Explorationsteams. Er kann auf zahlreiche Entdeckungen verweisen und konnte im Rahmen seiner 25-jährigen Karriere in der Mineralexploration in einigen der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt große Erfolge verbuchen.

In den letzten fünf Jahren war Herr Perkins als Explorationsleiter für die Firma UEX Corporation tätig, wo er die Explorationsarbeiten im Athabasca-Becken in Saskatchewan beaufsichtigte. In seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger für die Uran- Und Kobaltprojekte von UEX war er für die Erstellung einer Reihe von 43-101-konformen Fachberichten und Ressourcenschätzungen für die Projekte Christie Lake und West Bear verantwortlich. Daneben leitete er das Team, das im Jahr 2017 die Uranlagerstätte rora entdeckte.

Herr Perkins war außerdem geowissenschaftlicher Leiter bei Rio Tinto und über ein Jahrzehnt lang bei Cameco Corporation beschäftigt. Bei Cameco bekleidete er mehrere Funktionen: er war Vice President, Exploration für Cameco Mongolia, District Geologist für Europa und Asien, leitender Projektgeologe für Arnhem Land in Australien und Projektgeologe für Camecos Projekte in Athabasca. Als Projektgeologe für das Projekt McArthur River leitete er das Team, das die nördlichen Ausläufer der Mineralisierung bei McArthur River (110 Mio. Pfund U3O8) entdeckte, und als leitender Projektgeologe beaufsichtigte er von Darwin (Australien) aus das Team, das die Entdeckung der Uranlagerstätte Angulari (20 Mio. Pfund U3O8) verantwortete.

Wir freuen uns sehr, dass Trevor Teil unseres Teams wird. Sein Input wird sich unmittelbar auf unsere Betriebsplanung auswirken, meint CEO Alex Klenman. Trevors Lebenslauf, vor allem im Hinblick auf die Uranexploration, ist beeindruckend. Er war direkt in bedeutende Entdeckungen involviert und verfügt über wesentliche und relevante Projektmanagementerfahrungen im großen Stil. Wir stehen bei East Preston am Übergang zur nächsten Explorationsphase und sind zuversichtlich, dass uns Trevors Erfahrungen und Kenntnisse maßgeblich auf unserem Weg zur nächsten bedeutenden Entdeckung unterstützen werden, so Herr Klenman weiter.

Herr Perkins fügt hinzu: Ich freue mich sehr, zum Team von Azincourt Energy zu gehören. Das Projekt East Preston beherbergt zahlreiche vielversprechende Zielzonen und verfügt über das richtige geologische Umfeld, das für Uranlagerstätten im Grundgestein in Frage kommt. Ich hoffe, dass ich zur Wertschöpfung des Konzessionsgebiets East Preston und unseres Projektportfolios beitragen kann, so Herr Perkins weiter.

Herr Perkins wird mit sofortiger Wirkung die Leitung des geplanten geophysikalischen Folgeprogramms bei East Preston übernehmen und die Vorbereitungen auf die Winterbohrungen 2020-21 in Angriff nehmen. Einzelheiten zu den bevorstehenden Arbeitsprogrammen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Abbildung 1: Projektstandort – Westliches Athabasca-Becken (Saskatchewan, Kanada)

Über East Preston

Azincourt erwirbt im Rahmen eines Joint-Venture-Abkommens mit Skyharbour Resources (TSX-V: SYH) und Dixie Gold Inc. (TSX-V: DG) zurzeit eine Beteiligung in Richtung 70 % am über 25.000 Hektar großen Projekt East Preston (Abbildung 1: Projektstandort – Westliches Athabasca-Becken (Saskatchewan, Kanada)). Im Konzessionsgebiet wurden drei vielversprechende leitfähige Korridore mit magnetischen Tiefstwerten entdeckt. Die drei unterschiedlichen Korridore weisen eine Streichenlänge von insgesamt über 25 Kilometern auf, wobei jeweils mehrere EM-Leiterabschnitte identifiziert wurden. Bis dato abgeschlossene Bodenerkundungs- und -erprobungsarbeiten haben Ausbiss-, Boden-, biogeochemische und Radonanomalien identifiziert, die wichtige Spurenelemente für die Entdeckung diskordanter Uranlagerstätten sind.

Das Projekt East Preston verfügt über mehrere lange lineare Leiter mit gebogener Ausrichtung und versetzten Brüchen in der Nähe von interpretierten Verwerfungslinien – klassische Ziele für im Grundgebirge enthaltene diskordante Uranlagerstätten. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Grundgebirgsleiter, sondern aufgrund der strukturellen Komplexität um Ziele mit deutlich hochgestufter/verbesserter Höffigkeit.

Bei den Zielen handelt es sich um im Grundgebirge enthaltene, mit einer Diskordanz einhergehende Uranlagerstätten, die der Lagerstätte Arrow von NexGen und der Mine Eagle Point von Cameco ähnlich sind. East Preston befindet sich in der Nähe des südlichen Randes des westlichen Athabasca-Beckens, wo sich die Ziele in einer oberflächennahen Umgebung ohne Athabasca-Sandsteindeckschicht befinden, weshalb sie relativ oberflächennahe Ziele sind, bei ihrer Entdeckung jedoch eine große Tiefenausdehnung aufweisen können. Der Projektgrund befindet sich entlang eines parallel verlaufenden leitfähigen Abschnitts zwischen dem Abschnitt PLS-Arrow und der Lagerstätte Centennial von Cameco (Abschnitt Virgin River / Dufferin Lake.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit in seinem in einem Joint Venture betriebenen Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, und auf dem Uran-Lithium-Projekt der Escalera Group auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus aktiv.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

Alex Klenman-

Alex Klenman, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

430 – 800 West Pender Street

Vancouver, BC

V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

