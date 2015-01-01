Aztec Minerals bohrt mächtige Gold- und Silberzonen – Oxidtrend wächst weiter!

Breite Gold-Silber-Abschnitte aus 14 RC-Bohrlöchern belegen: Aztec Minerals dehnt die oberflächennahe Oxidmineralisierung in Contention und Westside weiter nach Westen und in die Tiefe aus.

Aztec Minerals (WKN A2DRF0 / TSXV AZT) liefert auf dem Tombstone-Projekt in Arizona starke neue Bohrergebnisse: Breite Gold-Silber-Abschnitte aus 14 RC-Bohrlöchern zeigen, dass die bekannte Oxidmineralisierung in den Bereichen Contention und Westside weiter wächst.

Besonders spannend ist, dass die neuen Resultate das System nicht nur bestätigen, sondern sowohl lateral als auch in die Tiefe erweitern. Damit gewinnt vor allem Westside zusätzlich an Bedeutung, während auch Contention weiter offen bleibt.

Wie groß kann das Tombstone-System noch werden? Und was bedeuten die neuen Treffer für die nächsten Bohrziele von Aztec Minerals?

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