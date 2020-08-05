  • Zodiac Gold holt Top-Geologen: Liberia-Goldprojekt soll nächste Stufe erreichen

    Zodiac Gold (TSXV: ZAU / WKN A3EKSC) stellt die Weichen für die nächste Entwicklungsstufe in Liberia und setzt dabei auf zusätzliche geologische Erfahrung aus der ersten Reihe der internationalen Berg

    BildDie kanadische Zodiac Gold (WKN A3EKSC/ TSXV: ZAU) verstärkt ihr Team mit einem echten Schwergewicht der internationalen Bergbauindustrie: Peter Flindell bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung in Exploration, Projektentwicklung und Minenaufbau mit – und war an Entdeckungen beteiligt, die sich auf über 22 Millionen Unzen Gold summieren.

    Für Zodiac Gold ist das ein wichtiger Schritt, denn das Unternehmen will seine Projekte in Liberia auf die nächste Stufe heben. Im Fokus stehen dabei eine präzisere geologische Modellierung, systematische Exploration auf Distriktebene und die Vorbereitung auf spätere Ressourcen- und Entwicklungsarbeiten.

    Warum ist dieser Personalzugang für Zodiac Gold so bedeutend? Und könnte genau diese Verstärkung helfen, das Potenzial des Liberia-Portfolios schneller und gezielter zu erschließen?

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