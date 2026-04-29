b.telligent 2026 erneut als „Great Place to Work®“ ausgezeichnet

Interne Umfrage bei der Datenberatung b.telligent beweist: Starkes Team, hohe Identifikation und deutlich verbesserte Fürsorge-Kultur

München, 29. April 2026 – b.telligent, eine auf Analytics, Data Management und AI spezialisierte Beratung, gehört auch 2026 zu den „Great Place to Work®“-Arbeitgebern. Das Unternehmen erzielt in Deutschland wieder Spitzenplätze in mehreren Kategorien und überzeugt mit einer sehr hohen Zustimmung seines Teams. Besonders positiv: Nach gezielten Investitionen in mentale Gesundheit, Sozialleistungen und Arbeitsumgebung ist der Bewertungsbereich „Fürsorge“ innerhalb der letzten beiden Jahre von 80 auf 86 Prozent gestiegen.

Teamspirit und Identifikation auf sehr hohem Niveau

In der aktuellen Great-Place-to-Work-Befragung bestätigen 88 Prozent der Mitarbeitenden die Aussage „Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz“. Die durchschnittliche Zustimmung über alle Fragen liegt bei 85 Prozent, die Teilnahmequote bei 81 Prozent. Damit bleibt b.telligent im Rahmen der Great Place to Work Analyse auf sehr hohem Niveau. Zu den bestbewerteten Aussagen zählen Themen wie Willkommenskultur, Fairness und Sicherheit: Neue Kolleg:innen fühlen sich bei b.telligent willkommen, der Teamzusammenhalt wird weiter als sehr positiv bewertet und die Mitarbeitenden empfinden ein faires Miteinander unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung.

Deutlicher Sprung im Bereich Fürsorge

Besonders deutlich verbessert hat sich der Themenblock „Fürsorge“. Dieser Bereich umfasst unter anderem die erlebte Unterstützung durch Führungskräfte, Work-Life-Balance, mentale Gesundheit, Arbeitsumgebung und Sozialleistungen. Die durchschnittliche Zustimmung ist hier um sechs Prozentpunkte auf 86 Prozent gestiegen. Auch der Wert der folgenden Aussage ist immens gestiegen: „Die Mitarbeitenden erhalten hilfreiche Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit“. Von 55 auf 82 Prozent. Möglich wurde dies durch ein gezieltes Maßnahmenpaket, das b.telligent nach der letzten Great-Place-to-Work-Befragung 2024 umgesetzt hat. So wurde beispielsweise ein strukturiertes Mental-Health-Angebot, ein KITA-/KIGA-Zuschuss und das Wellpass-Angebot eingeführt. Gleichzeitig wurden an vielen Standorten die Büros modernisiert und verschönert.

„Unser Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich Menschen fachlich entfalten und gleichzeitig gut auf sich achten können“, betont Julia Querndt, Head of Human Resources & Talent Acquisition bei b.telligent. „Dass unser Team uns im Bereich Fürsorge deutlich bessere Noten gibt als bei der letzten Befragung, ist eine direkte Rückmeldung auf die Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben.“ Sie ergänzt: „Das freut uns natürlich sehr und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Starkes Team als Basis für erfolgreiche Kundenprojekte

b.telligent versteht die Auszeichnung gleichermaßen als Anerkennung und Verpflichtung. In der internen Auswertung stechen insbesondere die Dimensionen Teamgeist, Glaubwürdigkeit und Fairness hervor. Beim Fokusbereich „Teamgeist“ erreicht b.telligent 92 Prozent Zustimmung, bei „Glaubwürdigkeit“ 88 Prozent und bei „Fairness“ 87 Prozent.

„Unsere Projekte sind komplex und die Kundenansprüche entsprechend hoch. Ohne ein starkes, engagiertes und gut eingespieltes Team wäre das nicht zu stemmen“, sagt Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Dass so viele Kolleginnen und Kollegen b.telligent ausdrücklich als ,sehr guten Arbeitsplatz‘ bezeichnen, zeigt uns, wie wichtig der Zusammenhalt über Standorte, Fachbereiche und Karrierestufen hinweg ist. Denn diese Kultur tragen wir im Unternehmen alle mit – von den Berufseinsteiger:innen bis hin zur Geschäftsführung.“

„Great Place to Work®“-Zertifizierungen für b.telligent Deutschland*:

* Platz 10 „Bayerns Beste Arbeitgeber“

* Platz 11 „Beste Arbeitgeber ITK“

* Platz 21 „Deutschlands Beste Arbeitgeber“

„Die Rankings sind für uns wichtig, weil sie extern sichtbar machen, was wir intern jeden Tag leben: ein respektvolles Miteinander, ein funktionierendes Teamwork und die Freude an datengetriebenen Projekten“, bestätigt Klaus Blaschek, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Die Auszeichnung gehört deshalb unserem ganzen Team – sonst wären wir nämlich kein ,Great Place to Work‘.“

*in der entsprechenden Größenkategorie

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

b.telligent

Herr Sebastian Amtage

Walter-Gropius-Straße 17

80807 München

Deutschland

fon ..: +49 89 122 281 110

web ..: https://www.btelligent.com/

email : pr@btelligent.com

Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit rund 400 Mitarbeitenden an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Regelmäßig zählt b.telligent im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins zu den besten Beratungen Deutschlands. Besonders in den Bereichen Data & Analytics und Artificial Intelligence belegt das Unternehmen eine Spitzenposition. Laut der jüngsten BARC-Analyse gehört b.telligent zudem zu den führenden Service-Providern in der DACH-Region.

Pressekontakt:

b.telligent

Frau Andrea Beier

Walter-Gropius-Straße 17

80807 München

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email : andreabeier@gmx.net

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