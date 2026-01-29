  • World of Data 2026: Speaker renommierter Unternehmen wie OTTO, dpa, Telefónica, Giesecke+Devrient bestätigt

    München, 29. Januar 2026 – Für den World of Data (WoD) am 11. Juni 2026 in München hat der Veranstalter die ersten Speaker bekannt gegeben. Dabei ist die Branchenbreite bereits jetzt interessant.

    BildSo kommen die Redner:innen aus bekannten Unternehmen wie OTTO, grenke, der dpa, Giesecke+Devrient, Telefónica, Weidmüller und Fiege, also aus dem Handel, der Finanzwirtschaft, der Industrie, der Telekommunikation, der Medienbranche und der Logistik. Die Sprecher:innen bringen allesamt spannende Insights aus genau den Unternehmensbereichen mit, in denen Data, Analytics und Artificial Intelligence (AI) heute bereits produktiv eingesetzt werden.

    „Wir wollten auch 2026 wieder hochkarätige Speaker gewinnen, die täglich Verantwortung für Daten tragen und ihre Erfahrungen offen teilen“, sagt Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, dem Veranstalter des WoD. „Unser Datenevent lebt davon, dass echte Einblicke und Lösungen aus der Praxis auf die Bühne kommen und keine idealisierten Wunschvorstellungen.“

    Zu den ersten Speakern des diesjährigen WoD in München gehören:

    * Yannick Franke, Leiter des KI- & Daten-Teams der Deutschen Presse-Agentur (dpa)
    * Simon Schmitt, Global Head of Data Excellence bei Giesecke+Devrient
    * Dr. Birgitta Wollherr, AIOps Spezialistin & Master Data Scientist bei Telefónica Deutschland
    * Thomas Kronawitter, Head of Data-Driven Applications & Services bei grenke
    * Claudia Pohlink, Chief Data Officer & Director Data & AI bei Fiege
    * Sascha Riegenring, Head of Data & AI Foundations bei Fiege
    * Jonas Schröder, Data Scientist & Product Owner bei OTTO
    * Tim Wienböker, Teamleiter Business Intelligence bei Weidmüller

    Diese Redner:innen repräsentieren Organisationen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen an Daten, Analytics und AI. Genau für diese Vielfalt steht der World of Data seit nunmehr 12 Jahren.

    Praxisnahe Vorträge und Austausch im Fokus

    Der WoD richtet sich an Datenverantwortliche, Analytics-Expert:innen und Entscheider:innen, die sich kompakt an einem Tag über aktuelle Entwicklungen auf dem Datenmarkt informieren und ihre konkreten Erfahrungen austauschen wollen. Gerade das Thema Netzwerken in einem familiären Umfeld auf dem Münchner Nockherberg spielt beim WoD eine große Rolle. Präsentiert werden rund 40 Vorträge rund um Data, Analytics und AI. Parallel dazu gibt es eine Ausstellung bekannter Technologiepartner.

    Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Im Ticketpreis ist die kulinarische Verpflegung inbegriffen, sodass auch beim gemeinsamen Essen ein reger „Datenaustausch“ stattfinden kann. Einen schönen Ausklang des beliebten Datenkongresses bietet die Abendveranstaltung, die ebenfalls im Ticket enthalten ist oder gesondert gebucht werden kann.

    „Der WoD ist deshalb so beliebt, weil dort jedes Jahr echte Diskussionen und Gespräche entstehen“, so Klaus Blaschek, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von b.telligent. „Wir schaffen bewusst eine familiäre Atmosphäre und bieten Zeit und Raum für Austausch. Darauf freue ich mich dieses Jahr wieder ganz besonders.“

    Der World of Data 2026 auf einen Blick:

    * Was: World of Data 2026
    * Wann: 11. Juni 2026
    * Wo: München, Nockherberg
    * Rund 700 Teilnehmende
    * Etwa 40 Vorträge zu Data, Analytics und AI

    Das Highlight-Video zum WoD 2024, dem letzten Mal in München, finden Sie hier: Zum Highlight Video

    Weitere Videos der Speaker:innen und Partner aus den letzten Jahren finden Sie ebenfalls in unserem WoD-YouTube-Kanal: WoD YouTube-Kanal

    Die nächsten Speaker und Programmdetails werden im Lauf der kommenden Wochen veröffentlicht.

    Informationen und Tickets unter: WoD Website

