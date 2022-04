„Location Matters“ auf der Big Data & AI World

Location matters: Disy präsentiert Business & Location Intelligence-Lösungen für die öffentliche Verwaltung auf der Big Data & AI World am 11. und 12. Mai 2022 in Frankfurt.

Als führender Anbieter von Business & Location Intelligence-Lösungen der öffentlichen Verwaltung ist die Disy Informationssysteme GmbH erstmals als Aussteller und Speaker auf der Big Data & AI World vertreten. Dabei legt das Unternehmen den Fokus auf den Nutzen von räumlichen Datenanalysen. Die Technologiemesse findet am 11. und 12. Mai 2022 in der Messe Frankfurt statt.

Disy berät zu den Einsatzmöglichkeiten von disy Cadenza

Durch die Anwendung von Methoden der Business Intelligence (BI) für räumliche Analysen lassen sich neue Erkenntnisse gewinnen. Dazu präsentiert das Unternehmen disy Cadenza, die Software der öffentlichen Verwaltung für Business & Location Intelligence. Mit der Software lassen sich beispielsweise Datenanalysen in Führungsdashboards visualisieren, organisationsweite Berichte automatisiert erstellen und zugleich der Datenschutz durch konfigurierbare Zugriffsrechte sicherstellen. Interessierte können sich über die Einsatzmöglichkeiten von disy Cadenza am Stand M30 in Halle 3.1 von Disy beraten lassen.

Vortrag „Location Matters: Von der öffentlichen Verwaltung lernen“

Schon lange nutzt die öffentliche Verwaltung BI-Methoden, um Erkenntnisse zu gewinnen und Informationen zu verteilen. Bei räumlichen Datenanalysen gilt sie sogar als Vorreiter. In seinem Vortrag beleuchtet Dr. Wassilios Kazakos, Leiter Business Development bei Disy, Gemeinsamkeiten und Unterschiede und teilt seine Erfahrungen mit Unternehmen, die von den Entwicklungen der öffentlichen Verwaltung profitieren möchten. Der Vortrag „Location Matters“ findet am 11.05.2022 von 12.35-12.55 Uhr im BI & Analytics Theatre statt.

Über die Big Data & AI World

Die Big Data & AI World Frankfurt ist mit über 300 Ausstellern und 10.000 Fachbesuchern Deutschlands führende Technologiemesse. Das zweitägige Konferenzprogramm präsentiert aktuelle Trends aus den Bereichen BI & Analytics, Data Strategy und digitale Transformation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Disy Informationssysteme GmbH

Frau Astrid Fennen-Weigel

Ludwig-Erhard-Allee 6

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 16006000

web ..: https://www.disy.net

email : astrid.fennen-weigel@disy.net

Pressekontakt:

Disy Informationssysteme GmbH

Herr Dr. Wassilios Kazakos

Ludwig-Erhard-Allee 6

76131 Karlsruhe

fon ..: 0721 16006000

web ..: https://www.disy.net

email : presse@disy.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Wie gibt man ein Feedback?