Top Location für Party, Konzerte und mehr: Die Waldbühne Rügen.

Auf der Waldbühne Rügen geben sich 2022 die Stars die Klinke in die Hand. 16 hochkarätig besetzte Events sind vom 30. April bis 02. Oktober bereits unter Dach und Fach. Alle Termine und Tickets hier!

Mit einem wahren Event-Feuerwerk meldet die Waldbühne Rügen in 2022 eindrucksvoll ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Phalanx der deutschen Konzertbühnen an. Darunter Stars wie Kerstin Ott, Stereoact, Dr. Motte, DJ Ötzi, Westbam, Kool Savas, Olaf Schubert, Die Atzen, Die Draufgänger und Nino de Angelo.

Gäste und Einheimische der Insel Rügen können sich vom 30. April bis 02. Oktober 2022 auf insgesamt 16 Termine freuen, die aktuell fest unter Dach und Fach sind. Grund genug für die Redakteure des RügenInsider-Blogs von Ostseeappartements Rügen (OAR), dies in einem eigenen Blogartikel zu komprimieren.

Leser erhalten nicht nur einen Überblick über die einzelnen Events und Akteure, sondern können über entsprechende Links ihre Tickets auch direkt online ordern. Auch die passenden Unterkünfte dürften kein Problem sein, schließlich bietet OAR dafür ein Portfolio von rund 380 individuellen Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Luxusdomizilen auf der Insel Rügen an.

Die spannende Geschichte der Waldbühne Rügen reicht übrigens schon bis in die Zeit der Nationalsozialisten zurück. Zwischen 1935 und 1937 als Thingplatz für die Hitlerjugend errichtet, war sie später in der DDR über viele Jahre ein beliebter Ort für Musikveranstaltungen und Feste aller Art, bis sie dann zu Unrecht in Vergessenheit geriet. Dabei ist die Bühne mit ihrer Kapazität von gut 4.500 Sitz- und 800 Stehplätzen ideal für die verschiedensten Events.

Nach jahrelangem Dornröschenschlaf ist die Freilichtbühne am Rugard seit 2020 mit dem Namen Waldbühne Rügen wieder zu neuem Leben erwacht. Viel wurde investiert, viel Neues entstand. So u.a. eine VIP-Lounge mit 50 Sitzplätzen, mehrere Getränke- & Imbiss-Stände, ein großzügiger Backstage-Bereich und modernste Ton- und Lichtanlagen. Nach der coronabedingten Schmalkost der letzten beiden Jahre soll 2022 für die Waldbühne Rügen nun DAS Jahr werden. Seien Sie dabei!

Zum Artikel mit allen Künstern und Terminen geht es hier: http://oar2.de/Rn

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18528 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303-90940

fax ..: 038303-90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media, der eigenen OAR-App und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

Pressekontakt:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

fon ..: 038303-90940

email : marketing@oar1.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Networking im Studium 80 Prozent der Deutschen kennen den richtigen Recyclingort für Altlampen