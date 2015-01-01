VIVA Cruises mit Flusskreuzfahrt zur World Pride 2026 in Amsterdam

Erstmals findet 2026 die World Pride in Amsterdam statt. VIVA Cruises startet mit einer LGBTQ+ Flusskreuzfahrt ab Düsseldorf

VIVA Cruises startet ab Düsseldorf zur World Pride, die im Sommer 2026 Treffpunkt der weltweiten LGBTQ-Szene ist und erstmals in Amsterdam stattfindet. Das Flusskreuzfahrtschiff VIVA ONE macht dann im Rahmen einer einwöchigen Reise für gleich drei Tage am Amsterdamer Hauptbahnhof in direkter Innenstadtlage fest. Zusätzlich zum hochwertigen VIVA All-Inclusive inkludiert VIVA Cruises für diese Flusskreuzfahrt vom 29. Juli bis zum 5. August 2026 drei Ausflüge in Rotterdam, Antwerpen und Amsterdam sowie ein Nahverkehrsticket für die Dauer des Aufenthalts in Amsterdam.

Auch auf dieser Flusskreuzfahrt erwartet VIVA Cruises ein internationales Publikum an Bord, das sich neben den Ausflügen auch auf den Besuch der großen Canal Pride am 1. August 2026 auf den Grachten Amsterdams sowie zusätzliches Entertainment-Programm wie DJ-Abende an Bord freuen darf.

VIVA Cruises ist seit mehreren Jahren Mitglied der LGBTQ+ Travel Association IGLTA und wurde 2025 zum zweiten Mal in Folge mit dem „Inclusion Award“ ausgezeichnet. Seit der Gründung im Jahr 2018 setzt der erfolgreiche Düsseldorfer Veranstalter auf modernes Design, Lifestyle-Atmosphäre, gehobene Kulinarik, das hochwertige VIVA All-Inclusive und nicht zuletzt auf ein internationales Publikum. Mehrgängige Gourmet-Menüs mit begleitenden Weinen am Abend, eine erlesene und ebenfalls ganztägig im Preis enthaltene Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken, dazu hochwertig und modern ausgestattete Kabinen mit täglich gefüllter Minibar, Kaffeemaschine und Marken-Beautyprodukten setzen in der Flusskreuzfahrt ganz neue Akzente.

„VIVA Cruises ist ein modernes, weltoffenes und international agierendes Unternehmen. Auch deshalb freuen wir uns sehr, der Community eine wunderbare Flusskreuzfahrt zur World Pride mit tollem Programm vor Ort und auch an Bord bieten zu können“, so Andrea Kruse, CEO und Co-Founderin von VIVA Cruises.

Die einwöchige Flusskreuzfahrt der VIVA ONE zur World Pride Amsterdam ist ab sofort in jedem Reisebüro oder unter www.viva-cruises.com buchbar.

Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

Preisbeispiel:

VIVA ONE, eine Woche (29. Juli bis 5. August 2026) ab und bis Düsseldorf zur World Pride in Amsterdam mit drei Tagen Amsterdam sowie weiteren Zielen wie Rotterdam, Antwerpen und Nijmegen, mit VIVA All-Inclusive und drei inkludierten Landausflügen sowie Nahverkehrsticket, ab 2.295 Euro in der 2-Bett-Außenkabine

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

