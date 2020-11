Baas Shipping – Schiffsmanagement Joint Venture zwischen Brise Bereederung und F&L Schifffahrt

Hamburg, 29. Oktober 2020: Die Reedereien Brise Bereederung, Hamburg und F&L

Schifffahrt, Lübeck haben offiziell die Gründung ihres Joint Ventures unter dem Namen

Baas Shipping bekanntgegeben.

Die bereits seit einiger Zeit kooperierenden Partner

ergänzen sich ausgezeichnet im technischen und kommerziellen Management.

Mit der Übernahme des technischen Managements von zwei 925 TEU Feeder

Containerschiffen für die Atlantic Feeder AS, holt sich das Reederei-Startup gleich zwei

Schiffe in die Flotte. Die beiden in Spanien in den Jahren 2008 und 2009 gebauten

Schwesterschiffe verfügen über die hohe Eisklasse 1A (E3) und werden im European Feeder

Pool von Arkon Allied Container beschäftigt.

„Auch zukünftig werden wir Marktchancen gezielt nutzen, um den strategischen

Flottenausbau für das Gemeinschaftsunternehmen zu bewerkstelligen“, sagt Dierk Faust,

geschäftsführender Gesellschafter von F&L Schifffahrt. „Da beide Unternehmen über

umfangreiche Expertise und Erfahrung im Bereich der Container-Feeder und Minibulk

Tonnage verfügen, ist die Zielrichtung für neue Projekte quasi schon vorgegeben“, ergänzt

Kai-Erik Clemmesen, geschäftsführender Gesellschafter der Brise Bereederung.

Die im Jahr 1985 gegründete BRISE-Gruppe mit Sitz in Hamburg betreut aktuell eine weltweit

fahrende Flotte aus Containerschiffen, selbstentladenden Zementfrachtern sowie

Mehrzweckfrachtschiffen. Die inhabergeführte Reederei F&L Schifffahrt betreut die eigene

Flotte kommerziell und technisch von Firmensitzen in Lübeck und Weddingstedt bei Heide.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

www.baas-shipping.com

www.brise.de

www.fl-schiffahrt.de

Über BRISE

Die BRISE-Gruppe ist eine umfassende Schiffsmanagement-Organisation, die unter ihrem

Dach diverse maritime Dienstleistungsangebote vereint. Den Partnern und Kunden steht die

Unternehmensgruppe nicht nur als Reederei und Befrachtungsmakler, sondern auch als

Crewingagentur und Hafenagent zur Seite. Die im Jahr 2000 gegründete BRISE Bereederungs

GmbH & Co. KG ist für das technische und kommerzielle Management innerhalb der BRISE-

Gruppe verantwortlich. Die BRISE Schiffahrts-GmbH startete 1985 in der Short-Sea

Befrachtung und entwickelte sich zu einem gefragten Partner im Bereich Befrachtung und

operativer Betreuung von Schiffen – und das schwerpunktmäßig in der Containerschifffahrt.

Über F&L Schifffahrt

F&L Schifffahrt ist ein selbstständig und eigenverantwortlich geführter, mittelständischer

Reedereibetrieb und wurde von Dierk Faust und Wilma Lichtwald gegründet. Das

kommerzielle und technische Management wird von den Firmensitzen in Lübeck und

Weddingstedt bei Heide ausgeführt. F&L Schifffahrt betreut aktuell eine Flotte von 4

Containerschiffen und 3 Minibulkern. Das erfahrene Management ist spezialisiert im Bereich

des Short Sea Shipping. Für die Zukunft plant die Reederei den weiteren Ausbau

insbesondere der Minibulker-Flotte sowohl durch den Zukauf weiterer 2nd Hand Tonnage,

als auch mit Neubauten.

