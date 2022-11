BacTech Environmental gibt Projekt-Update über die Entwicklung der Anlage Tenguel-Ponce Enriquez

Toronto, ON, 21. November 2022 – BacTech Environmental Corporation (CSE: BAC, OTC: BCCEF, FWB: 0BT1) (BacTech oder das Unternehmen), ein kommerziell anerkanntes Umwelttechnologieunternehmen, das umweltfreundliche Biolaugungs- und Sanierungslösungen für die Gewinnung von Edelmetallen und kritischen Mineralien anbietet, freut sich, einen aktualisierten Bericht über die Fortschritte bei der Entwicklung der Biolaugungsanlage und des Projekts Tenguel-Ponce Enriquez (das Projekt) vorzulegen.

Detaillierte Technik

COO David Tingey, dessen Sitz sich in Guayaquil befindet, arbeitet weiterhin eng mit dem Unternehmen EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) zusammen, um den detaillierten technischen Bericht fertigzustellen. Der Abschluss wird für Dezember 2022 erwartet.

Einzelheiten zur technischen Planung der Verarbeitungsanlage:

– Das Unternehmen und EPCM arbeiten aktiv an der Vorbereitung der Projektentwicklung, wobei die gesamten technischen Detailarbeiten bis zum 31. Oktober 2022 zu 86 % abgeschlossen waren.

– Das technische Team und Coffey Tetra Tech UK sind dabei, den endgültigen Entwurf und die Datenprüfung für den wichtigen BACOX-Biolaugungs-Bereich und die damit verbundenen Einrichtungen abzuschließen.

– Die Bau- und Konstruktionsarbeiten für das gesamte Projekt stehen kurz vor dem Abschluss, wobei erste Gespräche mit lokalen Bauunternehmen und Herstellern geführt werden.

– Die architektonischen Entwürfe und Bauzeichnungen für die Gebäude und Anlagen des Projekts sind fertiggestellt und der Gemeinde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vorgelegt worden. Die lokalen Behörden haben reagiert, Stellung genommen und Änderungen vorgeschlagen, die nun berücksichtigt und entsprechend den Anforderungen der Stadtverwaltung eingearbeitet werden.

Detaillierte Updates zur Planung der 1,4 km langen 69-kV-Stromleitung und der damit verbundenen Umspannwerke:

– Das Unternehmen, Direct Project und CNEL sind aktiv an den Vorentwicklungsaktivitäten des Projekts beteiligt, wobei der Gesamtfortschritt der Detailplanung zum 31. Oktober 2022 bei 90 % liegt.

Auftragsvergabe

– Der Stand der Auftragsvergabe liegt bei 62 % (Stand 31. Oktober 2022).

– Kritische Zulieferer für Kugelmühlen, CCD-Eindicker, Filterpressen, Rührwerke, elektrische Transformatoren usw. sind bereits ausgewählt. LOIs werden in Kürze folgen.

– Die mechanische Konstruktion der Tanks wurde optimiert. Nach Genehmigung der Konstruktion von Tanks und Reaktoren werden die technischen Daten und Ausschreibungen veröffentlicht.

Umweltverträglichkeitsprüfung, Genehmigungen und Gemeinden

– Das Unternehmen hat vom Ministerium für Umwelt, Wasser und ökologischen Wandel die offizielle Genehmigung für die technische Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) erhalten.

– Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit Regierungsvertretern, um die letzte Phase der umweltbezogenen Anhörungen mit den Gemeinden einzuleiten, damit die Umweltgenehmigung erteilt werden kann.

Die technische Detailplanung und die Auftragsvergabe schreiten zügig voran, und die Projektzusammenarbeit zwischen BacTech, EPCM, Coffey Tetra Tech, der Regierung und der Gemeinde ist positiv verlaufen. Wir werden uns nun verstärkt um die Auftragsvergabe kümmern, um die Beziehungen zu den wichtigsten Zulieferfirmen und die Preise für die Anlagen festzulegen, sagte der COO von BacTech Environmental, David Tingey. Natürlich hat die Projektfinanzierung nach wie vor oberste Priorität, aber es besteht eine starke gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Bereitstellung von Anlagen, behördlichen Anforderungen, Genehmigungen und detaillierter Planung, um eine verlässliche Projektfinanzierung zu gewährleisten. Wie bereits mitgeteilt, haben wir schon LOIs für die Lieferung von etwa 58 Tonnen Goldkonzentrat pro Tag mit mindestens 50 Gramm pro Tonne unterzeichnet, um einen kontinuierlichen Strom von Qualitätsmaterial für diesen Betrieb zu garantieren.

Das Unternehmen berichtet auch, dass die Gespräche bezüglich der Projektfinanzierung mit mehreren Parteien fortgesetzt werden. Einzelheiten werden dem Markt zeitgleich mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt gegeben.

Über das Biolaugungs-Projekt Ponce Enriquez – Tenguel

BacTech plant den Bau einer neuen, inhabergeführten Biolaugungsanlage in Tenguel, Ecuador, in einer Region, in der Arsen mit Golderz (Arsenopyrit) verbunden ist. Das Unternehmen plant den Bau einer Biolaugungsanlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die in der Lage ist, hochgradiges Gold-/Arsenmaterial zu behandeln. Eine Anlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die Ausgangsmaterial mit 1,75 Unzen Gold pro Tonne verarbeitet, ähnlich dem Material, das dem Unternehmen von den örtlichen Bergbauunternehmen zur Verfügung steht, würde etwa 31.000 Unzen pro Jahr produzieren. Das Anlagendesign ist modular aufgebaut und kann ohne Beeinträchtigung der laufenden Produktion erweitert werden. Der Gesamtmarkt für Konzentrate im Gebiet Ponce Enriquez wird auf 200 bis 250 Tonnen pro Tag geschätzt, was ein erhöhtes Durchsatzpotenzial bei einer größeren Anlage erlaubt.

Wichtige wirtschaftliche Kennzahlen unter Annahme eines Basis-Goldpreises von $1.600 pro Unze:

– NPV vor Steuern (Kapitalwert mit 5 % Diskontsatz) von $60,7 Mio.

– IZF (interner Zinsfuß) vor Steuern von 57,9 %

– Jährliche Goldproduktion von 30.900 Unzen

– Kapitalkosten von $17 Mio.

– Betriebskosten der Biolaugung von $212 pro Tonne

– Gewinne vor Steuern und vor dem Mitarbeiterbonus – $10,9 Mio. jährlich

– Geschätzter Bonuspool für lokale Mitarbeiter – $1,64 Mio.

Insgesamt sind in der Region über 90 kleine Minen in Betrieb. BacTech untersucht weiterhin die Aussichten der Errichtung weiterer moderner Biolaugungsanlagen in anderen Gebieten Ecuadors, Perus, und Kolumbiens. Soweit möglich wird das Unternehmen mit nationalen und lokalen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGO) und anderen Partnern zusammenarbeiten, um bei der Finanzierung dieser Projekte zu helfen und sicherzustellen, dass sie die hohen Erwartungen des Unternehmens erfüllen, nicht nur im Hinblick auf die Umweltstandards, sondern auch die höchsten Standards bei allen ESG-Erwägungen.

Über BacTech Environmental Corporation

BacTech ist ein bewährtes Umwelttechnologieunternehmen, das effektive und umweltfreundliche Biolaugungs- und Sanierungslösungen für kommerzielle Betriebe bereitstellt, um bevorzugte Metalle (Gold, Silber, Kobalt, Nickel und Kupfer) intelligent zu verarbeiten und wiederzugewinnen sowie schädliche Verunreinigungen wie Arsen sicher zu entfernen und in unbedenkliche, von der EPA zugelassene Produkte für Deponien zu verwandeln. BacTech nutzt zahlreiche ökologische und wirtschaftliche Vorteile seiner proprietären Methode des Biolaugens und nutzt natürlich vorkommende Bakterien, die sowohl für Mensch als auch für die Umwelt unbedenklich sind, um toxische Abbaustätten mit hohem Gewinnpotenzial zu neutralisieren. BacTech wird an der CSE unter dem Symbol BAC, am OTCQB als BCCEF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 0BT1 gehandelt.

