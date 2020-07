Bam Bam entdeckt in der Zielzone Majuba Extension zusätzliche Kupfer-Oxid-Zonen

Vancouver (British Columbia), 27. Juli 2020 – Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beim Bau einer Zufahrtstraße und der Einrichtung von Bohrstandorten in seinem Vorzeige-Konzessionsgebiet Majuba Hill (das Konzessionsgebiet), einem Kupfer-Silber-Gold-Porphyr-Projekt in Pershing County (Nevada, USA), zusätzliche Kupfer-Oxid-Zonen entdeckt hat.

Im Zuge des Baus der neuen Straße in der Zielzone Majuba Extension wurden drei neue umfangreiche Kupfer-Oxid-Zonen im Umfeld der zwei historischen Schürfgruben erschlossen. Die neue Zugangsstraße unterquerte eine kleine historische Schürfgrube und legte dabei Kupfer-Oxid-Vorkommen, einschließlich Malachit und Chalkosin, frei, die zuvor nicht bekannt waren. Aus diesen fünf neuen Aufschlüssen wurden 18 Splitter-Schlitzproben entnommen. Alle Proben wurden zur Analyse bei der Aufbereitungseinrichtung von ALS Minerals in Elko (Nevada) eingereicht.

President und CEO David Greenway sagt dazu: Die Arbeit, die wir geleistet haben, die auf die Konzentrierung unserer Bemühungen abzielt, wird bei jedem Schritt unseres Explorationsprogramms mit unglaublich positiven Ergebnissen belohnt. Es ist extrem aufregend, dass wir bei der Durchquerung des Gebiets Majuba Extension Ridge eine Kupfer-Oxid-Mineralisierung freigelegt haben. Die Entdeckung dieser Kupfer-Oxid-Zonen bei Majuba stimmt uns sehr zuversichtlich, insbesondere, da die hervorragenden Kupfer-, Gold- und Silberergebnisse, die wir in Kernbohrloch MHB-2 durchteuft haben, aus ähnlichen Zonen stammten. Wir gehen davon aus, dass wir die Analyseergebnisse der Gesteinssplitterproben aus dieser neuen Entdeckungszone bei Majuba Extension in den nächsten Wochen erhalten werden.

In der Zone Majuba Extension werden bis zu fünf RC-Bohrungen absolviert, die den Bereich Majuba Extension Ridge erproben. An Standorten, die 500 bis 800 Fuß unterhalb des Gipfelpunktes des Bergrückens und 50 bis 800 Fuß unterhalb der neu entdeckten Kupfer-Oxid-Zonen liegen, wurden historische Bohrlöcher niedergebracht.

Diese Kernlöcher haben mehrere Abschnitte mit einer Kupfer-Oxid- und Sulfid-Mineralisierung durchteuft, einschließlich:

– MG1703: 66,9 Fuß mit 0,71% Cu und 28,9 ppm Ag von 337,7 bis 404,6 Fuß.

– MM-21: 220 Fuß mit 0,27 % Cu und 14,3 ppm Ag von 795 bis 1015 Fuß.

– MMX-24: 337 Fuß mit 0,52% Cu und 12,73 ppm Ag von 730 bis 1025 Fuß.

Die RC-Bohrungen werden den Bereich vom Bergrücken hin zu den historischen Bohrabschnitten erproben. Dieser mächtige unerprobte Bergrücken hat das Potenzial, die Kupfer-Oxid-Zone, die im oberen Teil der porphyrischen Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung bei Majuba entdeckt wurde, deutlich zu vergrößern.

Über das Konzessionsgebiet Majuba Hill

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.822 Acres mit übertägigen Schürfrechten und Mineralkonzessionen, zu denen auch 3 patentierte Claims für den Gangbergbau (patented lode mining claims) sowie eine Fläche von 632 Acres in Privatbesitz samt den darin enthaltenen Rohstoffen gehören. Das Konzessionsgebiet ist über 23 Meilen unbefestigte, aber gut erhaltene Straßen, die mit dem U.S. Interstate 80 Highway verbunden sind, problemlos erreichbar.

Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsmaßnahmen (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der guten Branchenpraxis durch. Die Bohrkern-, RC-Splitter- und Gesteinsproben werden vom geologischen Berater des Unternehmens zum gesicherten Lager in Elko (Nevada) gebracht. Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Gewebe gepackt. Alle Proben werden dann direkt zur Probenaufbereitungsanlage ALS in Elko (Nevada) transportiert. ALS transportiert dann das aufbereitete Probenpulver zum Analyselabor nach Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia). Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 31 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach der ALS-Methode Au-AA23 ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber und die übrigen 31 Elemente werden nach der ALS-Methode ME-ICP61 bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 5 % der übergebenen Bohrkernproben sind kommerzielles, standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr (Pulver); sie werden dem Probenstrom für die Analyse hinzugefügt. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS wieder eingesammelt.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137 überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

