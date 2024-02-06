Banio auf dem Weg zum strategischen Zukunftsprojekt für den globalen Kalimarkt

Millennial Potash entwickelt in Gabun mit Banio ein potenziell bedeutendes neues Kaliprojekt – mit großer Mineralressource, Küstenlage, 80 %-Projektinteresse, laufender DFS/ESIA und neu aufgelegter…

…Phase 3-Bohrkampagne.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 24.06.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG·Erstveröffentlichung: 24.06.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Düngemittel sind längst Versorgungssicherheit. Unterbrochene Lieferketten, geopolitische Spannungen und die hohe Konzentration wichtiger Förderländer zeigen, wie verwundbar der globale Kalimarkt sein kann. Gleichzeitig braucht die Landwirtschaft mehr Ertrag auf begrenzter Fläche. Genau hier positioniert sich Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) mit dem Banio-Potash-Projekt in Gabun.

Banio verbindet eine sehr große NI-43-101-konforme Mineralressource mit einer Lage an der Atlantikküste – und damit mit potenziell attraktiven Exportwegen in Richtung Afrika, Brasilien, Nordamerika und Asien.

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) konzentriert sich auf die Entwicklung des Banio-Kaliprojekts im Süden Gabuns. Im April 2026 erhöhte das Unternehmen seine Beteiligung an Equatorial Potash – und damit am Banio-Projekt – auf 80 %. Der mögliche Erwerb der verbleibenden 20 % ist längerfristig strukturiert.

Operativ hat Banio eine wichtige Phase erreicht: Die endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) und die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie („ESIA“) laufen und sollen nach Unternehmensangaben bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Zusätzlich…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die vorstehenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen und enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen / Methodik: Millennial Potash Corp., Pressemitteilungen vom 23.04.2024 (PEA), 29.12.2025 (aktualisierte NI-43-101-konforme Mineralressource), 13.01.2026 (DFS mit ERCOSPLAN und DFC-Unterstützung), 15.04.2026 (Projektinteresse auf 80 % erhöht; DFS/ESIA bis Ende 2026 geplant), 12.05.2026 (Phase-3-Bohrprogramm); Millennial Potash Corp., Projektseite Banio, abgerufen am 22.06.2026; eigene redaktionelle Einordnung. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, Kursziele oder formalen Buy/Sell/Hold-Einstufungen erstellt.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung / werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine unabhängige Research-Studie und keine individuelle Anlageberatung. Es besteht keine Aktualisierungspflicht, soweit gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Technische Angaben / NI 43-101: Wissenschaftliche und technische Angaben zu Mineralprojekten beruhen auf vom Unternehmen veröffentlichten Informationen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen noch keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Die wirtschaftliche Realisierbarkeit kann erst durch weiterführende Studien und Genehmigungen nachgewiesen werden. PEA-Kennzahlen sind vorläufig, annahmeabhängig und keine Garantie für Bau, Finanzierung oder Produktion.

Hinweis § 86 WpHG / DelVO (EU) 2016/958: Sofern Inhalte als (Anlage-) Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die einschlägigen Pflichten erfüllt. Die Darstellung ist als Werbung gekennzeichnet, Interessen und Vergütung werden offengelegt, und Chancen sowie Risiken werden benannt.

Bedeutung & Zeithorizont: Keine formale Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung; thematisch positive, spekulative Einschätzung mit mittlerem Horizont von 6 bis 24 Monaten. Änderungen wesentlicher Annahmen können die Einschätzung wesentlich verändern. In diesem Artikel werden keine aktuellen Börsenkurse, Kursziele oder konkreten Einstiegskurse genannt.

Wesentliche Chancen: strukturell wichtiger Düngemittelrohstoff, mögliche Diversifizierung globaler Lieferketten, große Mineralressource, Küstenlage, laufende DFS/ESIA, DFC-Unterstützung für Machbarkeitsarbeiten, mögliches Ressourcenwachstum durch Phase-3-Bohrungen und potenzielle strategische Bedeutung Gabuns als neuer Kalistandort.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Währungsrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Genehmigungsrisiken, technische Risiken des Lösungsbergbaus, CAPEX-/OPEX-Abweichungen, Infrastruktur-, Hafen-, Energie- und Transportthemen, Umwelt- und Sozialverträglichkeitsrisiken, Länder- und Standortrisiken Gabun, Projektverzögerungen sowie Totalverlustrisiko.

Angaben zu Interessenkonflikten: SRC swiss resource capital AG erhält bzw. erhielt vom besprochenen Emittenten oder in dessen Auftrag eine Vergütung für IR-, Marketing- und/oder Kommunikationsdienstleistungen. SRC und/oder der Autor können Long-Positionen in der Aktie halten; soweit bekannt liegen diese jeweils unter 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals. Es bestehen keine bekannten Netto-Short-Positionen von 0,5 % oder mehr. Keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rollen, soweit bekannt. Beteiligung des Emittenten an SRC von 5 % oder mehr: nein, soweit bekannt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Aktien von Explorations-, Entwicklungs-, Small- und Microcap-Unternehmen können sehr stark schwanken, illiquide sein und bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Politische, wirtschaftliche, regulatorische, steuerliche, technische, operative oder sonstige Veränderungen können zu erheblichen Verlusten führen. Alle Informationen wurden mit Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Prognosen, Planungen, Schätzungen, Projektkennzahlen, Studienergebnisse und zukunftsgerichtete Aussagen können sich ändern oder nicht eintreten. Vor Anlageentscheidungen sollte professionelle Beratung eingeholt werden.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, erkennbar unter anderem an Begriffen wie „könnte“, „soll“, „plant“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „möglich“ oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, u. a. Rohstoff-/FX-Preisen, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Technik, Infrastruktur, Umwelt-/Sozialthemen, Markt-/Nachfrageentwicklungen und Standortbedingungen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

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Verantwortlich im Sinne des §18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

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Herr Jörg Schulte

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