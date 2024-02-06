Nächste Meilensteine erreicht! In Siebenmeilenstiefel in Richtung Produktion!

Frisches Kapital, Eldorado als starker Ankeraktionär, genehmigte Großprobenentnahme und eine Phase 1-Machbarkeitsstudie mit 147.000 oz Gold pro Jahr: Perron rückt klar Richtung Entwicklung.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Amex Exploration Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Amex Exploration Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 23. Juni 2026, 5:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die US-Notenbank Fed hat am 17. Juni 2026 den Zielkorridor für die Federal Funds Rate unverändert bei 3,50 % bis 3,75 % belassen. Gleichzeitig zeigte der neue Projektionssatz, dass ein Teil der Währungshüter bei anhaltend erhöhter Inflation sogar wieder höhere Zinsen für möglich hält. Für Gold war das kurzfristig Gegenwind – für die strukturelle Goldstory aber kein Bruch.

Denn Gold bleibt für viele Investoren und Zentralbanken ein strategischer Risikopuffer: gegen geopolitische Unsicherheit, hohe Staatsschulden, Kaufkraftverlust und eine Geldpolitik, die zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsrisiken balancieren muss. Gerade deshalb bleiben hochwertige Goldentwickler in erstklassigen Bergbauregionen für spekulative Anleger interessant.

Das Wells Fargo Investment Institute sieht für Gold trotz…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Amex Exploration Inc., Pressemeldungen vom 18.06.2026, 13.04.2026, 30.03.2026 und 28.05.2026; Amex Exploration Corporate Presentation, April 2026; ATB Cormark Capital Markets, Research-Update vom 08.06.2026; Wells Fargo Investment Institute, 2026 Midyear Outlook / Investment Strategy, Juni 2026; Federal Reserve, FOMC Statement vom 17.06.2026; Resource World zum Abitibi Gold Belt. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Stand der Recherche ist der 22. Juni 2026. Es erfolgte keine eigene geologische, technische oder wirtschaftliche Prüfung durch JS Research. Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, der NI-43-101 Technical Report, öffentlich zugängliche Quellen sowie das genannte Analysten-Research. Keine eigenen Kursmodelle, keine eigene Due-Diligence-Prüfung, keine Aktualisierungspflicht.

Technische Hinweise / NI 43-101: Wissenschaftliche und technische Angaben zu Perron beruhen auf Veröffentlichungen von Amex Exploration und den dort genannten Qualified Persons. Ressourcen, Reserven, NPV-, IRR-, AISC-, Produktions-, CAPEX- und Sensitivitätsangaben sind mit Annahmen verbunden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Historische oder explorative Hinweise sind kein Nachweis für künftige wirtschaftliche Ergebnisse.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist Werbung/Marketingkommunikation im Auftrag von Amex Exploration Inc. und dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine unabhängige Research-Publikation, Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung, Aufforderung, Angebot oder Prospekt dar. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß §86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Soweit diese Veröffentlichung als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung eingestuft werden sollte, erfolgen die Angaben in Anlehnung an MAR Art. 20 und Delegierte Verordnung (EU) 2016/958, insbesondere zu Identität, Quellen, Interessen und Interessenkonflikten.

Investitionen in Explorations- und Entwicklungsunternehmen, insbesondere ausländische Small- und Microcaps, sind hoch spekulativ. Es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Dazu zählen unter anderem Kurs- und Liquiditätsrisiken, Währungsrisiken, Goldpreisrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Genehmigungs-, Bau-, Kosten-, Betriebs-, Umwelt-, Sozial-, First-Nations-/Stakeholder-, Steuer-, Rechts- und Länderrisiken sowie Risiken aus externer Verarbeitung, Dienstleisterverfügbarkeit, technischen Studien, Schätzungen und Modellannahmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Finanzierung, Verwendung der Erlöse, Großprobenentnahme, Phase-1-Entwicklung, Phase 2, Produktion, Kosten, Einnahmen, Goldpreisen, Kurszielen, NPV, IRR, Amortisation, Zeitplänen, Genehmigungen, Exploration und sonstigen künftigen Ereignissen sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung, außer soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Interessenkonflikte: JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG, die eine entgeltliche IR-Beziehung mit Amex Exploration Inc. unterhält. Nach Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung halten JS Research GmbH, der Autor und die verantwortlichen Personen keine Netto-Long- oder Shortposition von mindestens 0,5 % in Amex Exploration Inc.; künftige Eigengeschäfte sind jedoch möglich. Hieraus können Interessenkonflikte entstehen. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nach Kenntnisstand nicht.

Haftung: Alle Informationen wurden nach bestem Wissen aus als zuverlässig erachteten Quellen zusammengestellt; eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für bestimmte Anlageentscheidungen wird nicht übernommen. Frühere Wertentwicklungen, Kursziele, Modellrechnungen und Analystenschätzungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Anleger sollten vor jeder Entscheidung eigene Recherchen durchführen und qualifizierte Beratung einholen.

Verbreitungsbeschränkung: Diese Veröffentlichung richtet sich grundsätzlich an Kapitalmarktteilnehmer in Deutschland und Österreich. Sie ist nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder anderen Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung unzulässig wäre. Weder die BCSC, die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider haben den Inhalt geprüft oder übernehmen Verantwortung für Richtigkeit oder Angemessenheit.

Urheberrecht: Die Inhalte dieser Veröffentlichung unterliegen dem Urheberrecht. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung, Aufnahme in Datenbanken oder sonstige Nutzung sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Weitere Hinweise: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rekordumsätze, 56 % mehr operativer Cashflow und neue Royalties: Dieser Gold-Spezialist schaltet auf Wachstum!