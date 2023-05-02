Genehmigt, finanziert, hochgradig: Dieses Gold-Silber-Projekt steht vor dem Sprung in die Produktion!

Gold, Silber, Baufortschritt, Finanzierung und ,Tahltan‘-Partnerschaft: Eskay Creek rückt Richtung Produktion 2027 – mit Weltklasse-Graden und starker ESG-Flanke.

Anzeige/Werbung – Bezahlte Marketingmitteilung! . Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Gold & Silver Limited . SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Skeena Gold & Silver . JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung über SRC eine Vergütung . Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg . Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer JS Research GmbH . Erstveröffentlichung: 20. Juni 2026, 8:15 Uhr Europa/Berlin .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber auch im Sommer 2026 im Fokus. Zentralbanken bauen Gold strategisch auf, während Silber zugleich Investmentmetall und Industriemetall ist – wichtig für Elektrifizierung, Photovoltaik, Elektronik und moderne Technologien.

Der World Gold Council meldet ein klares Signal: 45 % der befragten Notenbanken erwarten höhere Goldreserven in den nächsten zwölf Monaten. Noch stärker: In der Fünfjahressicht rechnen 83 % mit einem leicht oder deutlich höheren Goldanteil in den Reserven.

Silber hatte sich zum Stichtag 15. Juni 2026 gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt, bleibt…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und Annahmen

o World Gold Council, Central Bank Gold Reserves Survey 2026, Juni 2026.

o The Silver Institute, World Silver Survey 2026 und Marktausblick 2026.

o USA Today, Silberpreisdaten, Stand: 15. Juni 2026.

o Skeena Gold & Silver / Skeena Resources Limited: Unternehmenspräsentationen, 2023 Definitive Feasibility Study, Nachhaltigkeitsbericht 2025, Pressemeldungen vom 27.01.2026, 03.02.2026, 31.03.2026, 10.04.2026 und 13.05.2026.

o Government of British Columbia: Eskay-Creek-Genehmigungen und Section-7-/Tahltan-Prozess, Januar 2026.

o BCSC-/BaFin-Hinweise: Promotional Communications, Marketingmitteilungen, § 86 WpHG.

Methodik/Annahmen: Qualitative werbliche Einordnung auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensinformationen, technischer Berichte, Branchenquellen und Marktinformationen. Keine Kursmodelle, keine DCF-Berechnung, keine eigene technische Prüfung, keine Vor-Ort-Prüfung, keine Garantie für Vollständigkeit oder künftige Entwicklungen.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Art der Veröffentlichung: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung/Anzeige mit eindeutig werblichem Charakter. Sie wurde im Auftrag von bzw. zugunsten von Skeena Resources Limited / Skeena Gold & Silver erstellt und dient der Erhöhung der Marktbekanntheit des Unternehmens. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine persönliche Empfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Ersteller/Vergütung: Ersteller ist JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Skeena Resources Limited. JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung mittelbar über SRC eine Vergütung. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

Interessenkonflikte: Zum Zeitpunkt der Erstellung halten JS Research GmbH und der Autor nach eigener Kenntnis keine Long-, Short- oder Netto-Position von mindestens 0,5 % in Skeena Resources Limited. JS Research GmbH, der Autor, verbundene Personen, Auftraggeber oder nahestehende Dritte können jedoch jederzeit Positionen in den besprochenen Wertpapieren oder darauf bezogenen Instrumenten eingehen, halten oder veräußern. Aufgrund der Vergütung und der IR-Beziehung von SRC besteht ein klarer Interessenkonflikt.

Rohstoff- und Unternehmensrisiken: Investitionen in Rohstoff-, Entwicklungs- und Minenunternehmen sind hoch spekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Risiken umfassen unter anderem Rohstoffpreis-, Währungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Bau-, Kosten-, Zeitplan-, Genehmigungs-, Umwelt-, technische, operative, Liquiditäts-, Markt-, politische und regulatorische Risiken sowie Risiken aus Beziehungen zu lokalen und indigenen Interessengruppen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Angaben zu Produktion, Produktionsstart, kommerzieller Produktion, Reserven, Ressourcen, Kosten, AISC, Cashflow, NPV, IRR, Amortisationszeit, Baufortschritt, Finanzierung, Genehmigungen, Nachhaltigkeitszielen und wirtschaftlicher Entwicklung sind teilweise zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen. Diese Annahmen können sich als falsch erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

NI-43-101-/Ressourcenhinweis: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Mineralreserven und Wirtschaftlichkeitskennzahlen beruhen auf technischen Studien, Metallpreisannahmen, Kostenannahmen, Wechselkursen, metallurgischen Annahmen und weiteren Parametern. Diese können sich ändern.

Haftung und Quellen: Alle Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig eingeschätzt wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für bestimmte Zwecke wird nicht übernommen. Externe Links und Quellen liegen außerhalb der Verantwortung der JS Research GmbH. Eine Aktualisierungspflicht besteht nicht.

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Anlageentscheidung: Leser sollten jede Anlageentscheidung ausschließlich auf Grundlage eigener Recherche, ihrer persönlichen finanziellen Situation, ihrer Risikotragfähigkeit und nach Beratung durch qualifizierte Fachpersonen treffen. Frühere Wertentwicklungen, Studienkennzahlen oder Projektannahmen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.

Urheberrecht: Die Rechte an diesem Artikel liegen bei JS Research GmbH. Nachdruck, Weiterverbreitung oder kommerzielle Nutzung bedürfen der vorherigen Zustimmung, soweit keine anderweitigen Rechte an eingebundenen Grafiken oder Quellen bestehen. Die im Dokument verwendeten Grafiken sind mit den jeweiligen Quellen gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

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