  • Bank of America sieht Kupfer als Profiteur des KI-Booms

    Die für die KI-Revolution benötigten Rechenzentren werden Unmengen an Energie verschlingen. Und unter anderem für die Leitungen braucht es entsprechenden Mengen Kupfer.

    BildDer Aufschwung rund um die Künstliche Intelligenz (KI) beschränkt sich laut Bank of America (BofA) nicht auf Techaktien. Die Strategen des Hauses verweisen darauf, dass der rasante Ausbau von Rechenzentren enorme Mengen an Energie und Rohstoffen benötigt – allen voran Kupfer. Wer an der Dynamik der KI-Welle partizipieren wolle, solle daher nicht nur auf klassische Technologiewerte blicken, so das Argument: Der Rohstoffsektor werde zum indirekten Nutznießer der steigenden Nachfrage aus der digitalen Infrastruktur.

    Bank of America sieht Kupfer als Profiteur des KI-Booms

