Banxa gibt neue Partnerschaften bekannt, unter anderem mit einer Top 10-Börse

Toronto und Melbourne, 28. Juli 2021 – BANXA Holdings Inc (TSXV: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FSE: AC00) (Banxa oder das Unternehmen) Banxa, der weltweit führende Payment Service Provider (PSP) für die Digital Asset-Branche, kündigt eine Reihe neuer Partnerschaften an – darunter Hoo.com. Hoo.com ist eine weltweit führende Service-Plattform für Blockchain-Assets mit dem Ziel, Benutzern weltweit sichere und zuverlässige Asset-Management- und Blockchain-Services bereitzustellen. Damit haben Kunden von Hoo.com Zugang zu einer Vielzahl von Zahlungskanälen, wobei Banxa auch AML-Dienste (Anti-Money Laundering) und KYC-Dienste (Know Your Customer) anbietet.

Banxa hat außerdem Partnerschaften mit Gate.io, einer der weltweit 10 größten Börsen nach Volumen, und LBank (lbank.info) abgeschlossen. Banxa wird es den Kunden dieser Börsen ermöglichen, auf die breiteste Palette von Zahlungskanälen im Bereich der Krypto-Zahlungen zuzugreifen.

Holger Arians, CEO von Banxa, sagte: Wir sind stolz darauf, diese großartigen Plattformen dem Banxa-Netzwerk hinzuzufügen. Gate.io, Hoo.com und LBank sind allesamt außergewöhnliche Unternehmen und teilen unsere Vision, digitale Assets einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Partnern die besten Umrechnungskurse und den besten Service für Endbenutzer zu bieten. Durch die Partnerschaft mit Gate.io, Hoo und LBank können wir ihren Kunden den Zugang zu der größten Anzahl von Zahlungssystemen und den robustesten Compliance-Systemen auf dem Kryptowährungsmarkt ermöglichen.

Hoo.com ist eine globale, innovative und führende Blockchain-Plattform für digitale Vermögenswerte, die zur Hoo Group Limited gehört. Sie bietet globalen Nutzern eine breite Palette an Blockchain-Dienstleistungen und konzentriert sich auf die Entdeckung von hochwertigen, innovativen Investitionsmöglichkeiten in Blockchain-Anlagen.

Gate.io widmet sich der Sicherheit und Kundenerfahrung und bietet einen sicheren, fairen und unkomplizierten Handel mit Kryptowährungen. Der Fokus von Gate.io auf Sicherheit und die Vermögenswerte und Handelsinformationen ihrer Kunden entspricht dem Ziel von Banxa, den weltweit besten verwalteten Zahlungsdienst für die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen zu bieten.

Durch die Integration mit Banxa schaffen wir eine Brücke zwischen den traditionellen und den digitalen Währungsmärkten und machen sie zu einem wichtigen Faktor für unser kontinuierliches Wachstum. Bei Gate.io bleiben wir der Innovation verpflichtet und bieten eine All-in-One-Börse mit einem reibungslosen Trading-Erlebnis, auch für Krypto-Trader ohne Erfahrung, sagte Lin Han, CEO von Gate.io

Hoo.com, LBank- und Gate.io-Kunden können über ihre gewählte Börse auf das Zahlungsnetzwerk von Banxa zugreifen. Banxa bietet Kunden von Exchange- und Defi-Plattformen Sicherheit, da ein konformer Zahlungsdienst direkt über die Börsen-Plattform verfügbar ist.

Über BANXA

Banxa Holdings Inc. (TSX-V:BNXA/OTCQX:BNXAF/FWB:AC00) ist ein Payment Service Provider (PSP – Zahlungsdienstleister) mit der Mission, eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzsystemen, der Regulierung und dem Bereich der digitalen Assets zu bauen. Unser Ziel ist es, die breite Öffentlichkeit an digitale Währungen heranzuführen, indem wir eine vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur aufbauen, die eine einfache und sichere Umwandlung von Fiat-Währung in digitale Währung ermöglicht (USD/CAD zu BTC/ETH [Bitcoin/Ethereum]). Banxa hat Büros in Australien, den Niederlanden und Litauen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.

Über Gate.io

Gate.io ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse mit einer achtjährigen Gründungsgeschichte und 6 Millionen registrierten Nutzern. Gate.io bietet innovative Produkte wie Derivate (USDT-margined und Quanto perp), Optionen, Kreditvergabe, ETF und strukturierte Finanzprodukte. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Gate.io liegt bei über $5 Milliarden über mehr als 900 Märkte hinweg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Gate.io

Über Hoo.com

Hoo.com ist eine führende Service-Plattform für Blockchain-Assets, die Benutzern weltweit sichere und zuverlässige Asset-Management- und Blockchain-Services bieten soll.

Über LBank

LBank.info ist eine erstklassige Börse für digitale Vermögenswerte, die im Oktober 2016 gegründet wurde. Als einer der Top 10-Börsen für digitale Vermögenswerte weltweit verfügt die LBank über mehr als 4,8 Millionen registrierte Nutzer und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar.

Die LBank bietet sichere, professionelle und bequeme Dienstleistungen für den Austausch digitaler Vermögenswerte. Benutzer können digitale Asset-Transaktionen direkt durchführen, indem sie Kryptowährung über eines unserer Zahlungs-Gateways erwerben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lbank.info

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

DOMENIC CAROSA

Domenic Carosa – twitter.com/dcarosa

Chairman (+1-888-218-6863)

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, annehmen, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Die Aussagen von BANXA, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Bedingungen, von denen sich viele dem Einflussbereich von BANXA entziehen, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingeschränkt, einschließlich: dass sich die Annahmen von BANXA bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen können; ungünstige Marktbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; und dass zukünftige Ergebnisse von den historischen Ergebnissen abweichen können. Sofern nicht durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt BANXA keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.banxa.com.

QUELLE Banxa Holding Inc

Anlegerservice:

Nordamerika: +1 (604) 609 6169

International: +61 451 744 080

E-Mail: Investor@banxa.com

Lytham Partners, LLC New York/Phoenix

Ben Shamsian

E-Mail: Shamsian@lythampartners.com

Mediensprecher

Liam Bussell, Head of Corporate Communications

E-Mail: Liam@banxa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Banxa Holdings Inc.

Domenic Carosa

10th Floor, 595 Howe Street

V6C 2T5 Vancouver, BC

Kanada

email : dom@banxa.com

Pressekontakt:

Banxa Holdings Inc.

Domenic Carosa

10th Floor, 595 Howe Street

V6C 2T5 Vancouver, BC

email : dom@banxa.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Plant Veda holt den preisgekrönten Restaurantunternehmer Wilson K Lee als Berater an Bord Great Atlantic führte drittes Bohrloch aus – In einem Erzgang wurde sichtbares Gold durchteuft – Goldprojekt Golden Promise, Zentral-Neufundland