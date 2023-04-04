Banyan Gold: 8,62 Mio. Unzen – PEA läuft, Nitra liefert Goldtreffer!

8,62 Mio. Unzen bei AurMac, eine PEA im vierten Quartal 2026 und jetzt 1,62 g/t Gold über 5,0 Meter bei Nitra, einschließlich 17,80 g/t über 0,4 Meter: Banyan verbindet Projektentwicklung mit neuem re

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 29.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Banyan Gold Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Banyan Gold Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 30.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Goldsektor entscheidet sich zunehmend, welche Explorationsunternehmen den Schritt von der reinen Ressourcenerweiterung zu einer belastbaren wirtschaftlichen Bewertung schaffen. Einzelne starke Bohrtreffer können zwar Aufmerksamkeit erzeugen, entscheidend sind jedoch eine ausreichend große Ressourcengrundlage, steigende geologische Sicherheit, Infrastruktur, Finanzierung und ein nachvollziehbarer Entwicklungsplan. Genau an diesem Übergang befindet sich Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A).

Mit dem AurMac-Projekt im kanadischen Yukon hat Banyan eine große, tagebaunah konzipierte Goldressource aufgebaut. Nach der…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

? Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

? Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Quellen: Banyan Gold Corp., Unternehmensmeldungen vom 6. Mai, 19. Mai, 15. Juni, 26. Juni, 6. Juli, 7. Juli, 13. Juli und 28. Juli 2026; technischer Bericht zur AurMac-Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 15. Mai 2026; Unternehmenswebsite und Commodity-TV-Interview. Eigener Research und redaktionelle Einordnung.

Dieser Werbeartikel wurde am 23.07.2026 von einem freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt und zum Informationsstand 28.07.2026 fachlich aktualisiert.

Wesentliche Chancen: große Ressourcengrundlage, höhere Ressourcensicherheit, mögliche Optimierung höhergradiger Startbereiche, vorhandene Infrastruktur, finanzierte Exploration und anstehende PEA. Wesentliche Risiken: Explorations- und Modellrisiken, Unsicherheit abgeleiteter Ressourcen, vorläufige Metallurgie, ausstehende Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen, künftiger Kapitalbedarf und Verwässerung, Goldpreis- und Währungsrisiken.

Technische Grundlage, Methodik und regulatorische Einordnung:

Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen bis einschließlich 28. Juli 2026, der technische Bericht zur Ressourcenschätzung, Unternehmenspräsentationen und das genannte Interview. Tatsachen, Unternehmensziele und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Die PEA liegt noch nicht vor; es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Für Nitra lagen zum Informationsstand nur Teilanalysen aus NT-26-001 vor; die übrigen genannten Ergebnisse waren noch ausstehend.

SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse, Anlageberatung oder individuelle Empfehlung. SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung beziehungsweise werblicher Promotiontext; keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung, kein Kursziel und keine individuelle Anlageberatung.

Technische Angaben: Die Ressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Ginto Consulting Inc., als unabhängiger qualifizierter Person nach NI 43-101 erstellt. Die übrigen technischen Angaben einschließlich der Nitra-Meldung vom 28. Juli 2026 wurden von Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Banyan und qualifizierter Person nach NI 43-101, geprüft und genehmigt. Die Nitra-Kernproben wurden bei Bureau Veritas in Whitehorse und Vancouver aufbereitet beziehungsweise analysiert; Gold wurde grundsätzlich mittels 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss bestimmt, hochgradige Proben erneut gravimetrisch und Proben mit dokumentiertem sichtbarem Gold zusätzlich mittels Metallic-Screen-Verfahren analysiert. Nach Unternehmensangaben umfassten Kontrollproben rund 10 % der Einreichungen und lagen innerhalb der geforderten Genauigkeits- und Präzisionsgrenzen.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung und Zeithorizont: thematisch positive Einordnung der Projektentwicklung mit mittlerem Zeithorizont von 6 bis 24 Monaten; keine formale Anlageempfehlung.

Risiko und Sensitivität: Abweichungen bei Goldpreis, Wechselkurs, Ressourcengeometrie, Gewinnungsraten, Investitions- und Betriebskosten sowie Verzögerungen bei Studien, Genehmigungen oder Finanzierung können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation: Im Artikel werden weder Aktienkurse noch Kursziele genannt.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen Autor< 0,5 %: nein; Netto-Positionen >= 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Autor kein Long, keine Short; keine Netto-Position >= 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass das auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

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