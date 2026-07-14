Jede Probe ein Treffer! Hannan Metals vergrößert Previsto um 65 %!

323 von 323 Kanalproben lieferten Gold oder Silber, der kartierte mineralisierte Brekzienkörper wächst auf 305 Meter. Parallel läuft das DIA-Verfahren – und aus Schweden stehen…

…erste Bohrergebnisse aus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Limited! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Limited. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30. Juli 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt trotz kurzfristiger Belastungsfaktoren strategisch gefragt. Ein fester US-Dollar und anhaltende Erwartungen an eine restriktive US-Geldpolitik setzen den Preis zeitweise unter Druck. Gleichzeitig haben der Nahostkonflikt und die zeitweise Beeinträchtigung der Straße von Hormus die Energie- und Inflationsrisiken erhöht. Jüngste diplomatische Signale zeigen jedoch, wie schnell Öl- und Edelmetallpreise in diesem Umfeld ihre Richtung ändern können.

Eine langfristige Gegenkraft bleibt die angespannte US-Fiskallage. Nach Angaben des US-Finanzministeriums summierte sich…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Hannan Metals Limited: „Hannan Significantly Expands Gold Mineralization Width Six Fold at Previsto, All 148 Channel Samples Mineralized, Peru“, 3. Juni 2026.

Hannan Metals Limited: „Hannan Completes Maiden Drill Program at High-Grade Gold Project Stavaträsk in Sweden and TSXV Accepts Acquisition for Filing“, 6. Juli 2026.

Hannan Metals Limited: „Hannan Submits DIA to Drill Peru’s First Alkaline Epithermal Gold-Copper Discovery at Previsto“, 14. Juli 2026.

Hannan Metals Limited: „Hannan Expands Mineralized Breccia Footprint at Previsto to 305 metres – All 175 Channel Samples Mineralized“, 22. Juli 2026.

Weitere Quellen: American Action Forum auf Basis des U.S. Monthly Treasury Statement, 14. Juli 2026; BullionVault/CFTC, 20. Juli 2026; Reuters, „China imports at nine-month high buoy copper prices“, 20. Juli 2026; Reuters, Goldmarktbericht vom 28. Juli 2026; International Energy Agency, „Global Critical Minerals Outlook 2026“. Intro-Bild: KI-generiertes Symbolbild.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Präsentationen und den darin genannten technischen Angaben. Es wurde kein eigenes Kurs-, Ressourcen- oder Wirtschaftlichkeitsmodell erstellt. Die Proben wurden nach Unternehmensangaben bei ALS in Lima unter Standardverfahren aufbereitet und unter anderem mittels Vier-Säure-Aufschluss/ICP-MS sowie 30-g-Brandprobe auf Gold analysiert. Michael Hudson, FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan und qualifizierte Person nach NI 43-101, hat die technischen Inhalte der zugrunde liegenden Meldungen geprüft und genehmigt. Historische schwedische Daten wurden von Hannan nicht vollständig verifiziert. Ein Update ist derzeit nicht geplant.

Transparenz und Interessenkonflikte: Dieser Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Hannan Metals Limited. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit dem Unternehmen und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Nach den vorliegenden Angaben halten Autor Jörg Schulte und die JS Research GmbH keine Aktien von Hannan Metals Limited und keine Netto-Position von mindestens 0,5 %. Nach Kenntnis des Erstellers bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zum Unternehmen. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an JS Research GmbH oder SRC: nein.

Werblicher Charakter: Die Veröffentlichung dient der Information und positiven Darstellung des Unternehmens, ist jedoch ausdrücklich Werbung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie ist weder Anlageberatung noch eine individuelle Empfehlung, Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Aussagen und Einschätzungen spiegeln den Informationsstand zum Erstellungszeitpunkt wider und können sich ohne Vorankündigung ändern.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen über Genehmigungen, geplante Bohrungen, erwartete Analyseergebnisse, weitere Explorationsprogramme und die mögliche Entwicklung der Projekte. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Risiken sind unter anderem ausbleibende oder verspätete Genehmigungen, abweichende Analyse- und Bohrergebnisse, fehlende Finanzierung, Kostensteigerungen, technische Probleme, politische und soziale Risiken sowie Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Explorations- und Probeneinschränkungen: Previsto ist bislang ungebohrt und verfügt über keine Mineralressource oder Mineralreserve. Kanalproben werden vom Unternehmen als repräsentativ für die anstehende Mineralisierung angesehen; wahre Mächtigkeiten sind jedoch noch nicht bekannt. Einzelne Oberflächen-, Findlings- oder historische Proben sind selektiv beziehungsweise noch nicht vollständig verifiziert und nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Kontinuität oder wirtschaftliche Abbaubarkeit. Mineralisierung in einer Probe bedeutet nicht automatisch einen wirtschaftlichen Gehalt.

Risikohinweis: Aktien kleiner Rohstoff- und Explorationsunternehmen sind hochspekulativ. Sie können starken Kursschwankungen, geringer Liquidität, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Währungsrisiken sowie politischen, rechtlichen, ökologischen, sozialen, technischen und operativen Risiken unterliegen. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust. Anleger sollten ihre persönliche Risikotragfähigkeit und Anlageziele prüfen und erforderlichenfalls unabhängigen fachlichen Rat einholen.

Quellen und Haftung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Fehlerfreiheit übernommen werden. Eine Haftung besteht ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Externe Links liegen außerhalb des Verantwortungsbereichs des Erstellers.

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