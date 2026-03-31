TOP-Unternehmen vor dem großen Durchbruch! Hier sollte man genauer hinschauen!

Vollständig genehmigt und per Ende Juni bereits zu 62 % fertiggestellt. Erstproduktion im zweiten Quartal 2027 realistisch. Hohe Reservengehalte, starke Kennzahlen und neu…

…geordnete Finanzierung prägen diese Story.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Gold & Silver Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Skeena Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 29.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach den Rekordständen zu Jahresbeginn folgte bei Gold und Silber eine kräftige Korrektur. Aktuell notieren beide Metalle deutlich unter ihren Höchstständen, zugleich aber weiterhin klar über den Preisannahmen der Eskay-Creek-Machbarkeitsstudie. Das schafft ein grundsätzlich unterstützendes Preisumfeld.

Für Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) steht deshalb nicht mehr die reine Explorationsidee im Vordergrund, sondern die konkrete Umsetzung eines vollständig genehmigten Minenprojekts. Der Baufortschritt, die Finanzierung, die Inbetriebnahme und die Einhaltung des Zeitplans bis 2027 sind inzwischen die entscheidenden Werttreiber.

Eskay Creek: vollständig genehmigt und schon zu 62 % fertiggestellt

Skeena Gold & Silver auftritt (WKN: A3CRER) (vormals Skeena Resources Limited), entwickelt das zu 100 % gehaltene Eskay-Creek-Gold-Silber-Projekt im Golden Triangle von British Columbia. Die historische Untertagemine produzierte…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

o Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Skeena Gold & Silver, Unternehmenspräsentation Juli 2026; Projektupdate vom 31.03.2026; Abschluss der 750-Mio.-USD-Anleihe und Stream-Rückkauf vom 10.04.2026; Genehmigungsmitteilung vom 03.02.2026; Eskay Creek NI 43-101 Technical Report / Definitive Feasibility Study vom 22.12.2023; LBMA/Reuters-Marktdaten zum Informationsstand 27.07.2026; Commodity-TV. Eigener Research und redaktionelle Einordnung.

Dieser Werbeartikel wurde am 27.07.2026 von einem freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Bau- und Kostenabweichungen; Inbetriebnahme- und Hochlaufrisiken; technische Leistung; Einhaltung von Genehmigungsauflagen; Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; Zins-, Refinanzierungs- und Verschuldungsrisiken. Wesentliche Chancen: 62 % Baufortschritt, hohe Reservengehalte, bedeutende Silberproduktion, verringerte Goldstream-Belastung und erwarteter aktualisierter technischer Bericht im vierten Quartal 2026.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Grundlage sind aktuelle Unternehmensmeldungen, die Unternehmenspräsentation vom Juli 2026, Finanzberichte sowie der NI 43-101-Technische Bericht zur 2023-DFS. Es wurden keine eigenen Ressourcen-, Kurs- oder Wirtschaftlichkeitsmodelle erstellt. DFS-Kennzahlen wurden als historische Studienwerte gekennzeichnet und nicht auf aktuelle Metallpreise hochgerechnet. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Tatsachen, Unternehmensziele, historische Studienwerte und redaktionelle Einschätzungen wurden voneinander getrennt. Die technische Darstellung übernimmt Angaben aus den genannten Primärquellen ohne eigene technische Neubewertung. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Genehmigungs-, Bau-, Finanzierungs-, Reserven-, Kosten- und Zeitplanstatus.

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Interessen/Vergütung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit Skeena Resources Limited. Eigene Positionen von SRC und Autor: keine Long- oder Short-Positionen; keine Netto-Position von mindestens 0,5 %. Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Beziehungen in den vergangenen zwölf Monaten: keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor/Mitarbeiter): Long-Positionen; keine Netto-Position von mindestens 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit Skeena Resources Limited (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen in den vergangenen zwölf Monaten: keine, insbesondere kein Market-Making und keine (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen.

IV. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an der Swiss Resource Capital AG: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

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