Barbara Beckert revolutioniert den Reinigungsmarkt in München – mit Herz, Hightech und echter Beratung

Was, wenn Putzen nicht mehr nervt – sondern Spaß macht?

Diese Frage stellte sich Barbara Beckert – und fand eine Antwort, die in München jetzt für Aufsehen sorgt: Hochwertige JEMAKO-Produkte, persönliche Beratung mit Herz und als technisches Highlight: SauberLinda – Deutschlands erste KI-Reinigungsberaterin.

„Viele meiner Kundinnen sind berufstätig, haben Kinder oder führen anspruchsvolle Haushalte – da muss Reinigung schnell, effektiv und verlässlich funktionieren“, sagt Barbara Beckert. Ihre Lösung: Eine Kombination aus individueller Beratung und intelligenter Technologie. Kundinnen erhalten nicht nur die passenden Produkte, sondern auch auf Wunsch eine automatisierte, persönliche Beratung rund um die Uhr – mit Tipps, Angeboten und Anwendungshilfen.

Exklusiv in München gibt es dieses Gesamtpaket: Die persönliche Betreuung durch Barbara Beckert, unterstützt durch KI – ein Novum auf dem deutschen Markt.

Die Technologie dahinter stammt von Wolfgang Beckert, Web- und KI-Experte aus Bayern. „Wir wollten eine Lösung, die sich an den Alltag anpasst – nicht umgekehrt“, erklärt er. Mit _SauberLinda_ wurde eine KI entwickelt, die nicht nur Produkte kennt, sondern echte Lösungen bietet: je nach Oberfläche, Jahreszeit und Reinigungsziel. Vom Wintermatsch im Flur bis zum Kalk im Altbau-Bad – SauberLinda liefert die passende Antwort. Und der Verkauf? Erfolgt direkt über Barbara – mit Rückfragen, Herz und Handschlagqualität.

Schon über 10 Google-Bewertungen mit 5 Sternen belegen die Qualität: Barbara Beckert überzeugt – mit Persönlichkeit, Fachwissen und Service. Die Kombination aus Mensch und Maschine bringt frischen Wind in Münchens Reinigungswelt.

Wer heute bestellt, reinigt morgen schon besser – beraten, begleitet und garantiert überzeugend.

Kontakt & Beratung:

Barbara Beckert – Offizielle JEMAKO-Vertriebspartnerin München

www.jemako-shop.com/beckert

KI testen: www.webaufwind.de/sauberlinda

Beratung: persönlich, telefonisch, per WhatsApp oder über SauberLinda

Über WebAufwind:

WebAufwind ist die Plattform für strategische Sichtbarkeit. Gründer Wolfgang Beckert entwickelt KI-Tools und digitale Lösungen, die echten Mehrwert liefern – regional, menschlich, praxisnah. Von verkaufsstarken Webseiten bis zu innovativen KI-Systemen – WebAufwind macht Unternehmen digital sichtbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Barbara Beckert selbständige Vertriebspartnerin JEMAKO

Frau Barbara BECKERT

Kargen 1

87437 Kempten (Allgäu)

Deutschland

fon ..: 015170003670

web ..: https://www.jemako-shop.com/beckert/de/shop

email : beckert@jemako-mail.com

Barbara Beckert ist selbstständige Vertriebspartnerin von JEMAKO® und gilt in Augsburg als erste Anlaufstelle für hochwertige Reinigungsprodukte mit persönlicher Beratung.

Kundinnen schätzen ihre ehrliche Empfehlung, ihre langjährige Erfahrung und den besonderen Service, der weit über den reinen Produktverkauf hinausgeht.

Unterstützt wird sie von Wolfgang Beckert, Gründer der Agentur WebAufwind, der sich auf SEO-optimierte Webauftritte, Sichtbarkeitsaufbau und KI-gestützte Strategien für Selbstständige spezialisiert hat.

Gemeinsam verbinden sie vertrauensvolle Beratung mit digitaler Reichweite – eine Kombination, die wirkt.

