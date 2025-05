Kempten zeigt Wirkung: Wolfgang & Barbara Beckert vereinen Webdesign, KI und Reinigungsberatung mit System

Mit KI, System und regionalem Fokus: Wolfgang & Barbara Beckert zeigen in Kempten, wie man Sichtbarkeit, Beratung und digitale Verkaufsstrategien erfolgreich verbindet – mit messbarer Wirkung.

28.05.25 Kempten. Aus dem Allgäu direkt in die Zukunft – mit Webseiten, die verkaufen, Beratung, die verbindet, und einer KI, die Sauberkeit neu denkt. Für Handwerk, Industrie und Coaching.

Was braucht ein Unternehmen heute, um sichtbar zu werden und Kunden zu gewinnen?

Eine Webseite? Ja.

Eine Strategie? Unbedingt.

Doch was am meisten zählt, ist ein System, das funktioniert – menschlich, digital und wirtschaftlich.

Wolfgang Beckert aus Kempten hat genau das entwickelt:

Mit WebAufwind bietet er Unternehmern eine klare Struktur für mehr Sichtbarkeit, gezielte Neukundengewinnung und Fixkostenoptimierung – kombiniert mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

„Viele zahlen für Dinge, die nichts bringen – ich setze dort an, wo echte Wirkung entsteht: Positionierung, Verkaufspsychologie, technisches Fundament und persönliche Beratung“, erklärt Beckert.

Ein System für alle, die mehr wollen – nicht mehr zahlen

Ob Handwerksbetrieb, der regelmäßig Aufträge generieren will,

Industrieunternehmen, das Fachkräfte sucht,

oder Coach, der nicht austauschbar wirken will:

Mit WebAufwind entstehen Webseiten, die Zielkunden anziehen, Vertrauen aufbauen und Umsatz erzeugen.

Gleichzeitig prüft Beckert bestehende Maßnahmen, Tools, Hosting-Modelle oder Werbung – mit dem Ziel, unnötige Fixkosten zu identifizieren und zu senken.

„Webdesign ist bei mir kein Kostenfaktor, sondern ein Invest mit Rückfluss – oft verbunden mit Einsparung an anderer Stelle.“

Barbara Beckert: Sichtbarkeit trifft Anwendung

Ein Beispiel für den Erfolg ist Barbara Beckert, JEMAKO-Vertriebspartnerin – und Wolfgangs Frau.

Von Kempten aus berät sie Kundinnen in ganz Bayern rund um effektive, nachhaltige Reinigungslösungen.

Ihre Verkaufsseite – erstellt mit dem WebAufwind-System – kombiniert starke Präsentation, Google-Sichtbarkeit und klare Call-to-Actions.

Unterstützt wird sie von einer echten Innovation:

SauberLinda – der ersten KI-Reinigungsberaterin Deutschlands, entwickelt von Wolfgang Beckert.

„SauberLinda ist nicht perfekt – aber sie hilft schon heute dabei, das passende Produkt zu finden, Fragen zu beantworten und Barbara direkt zu verlinken. Und das 24/7“, so der Entwickler.

„Und genau so muss moderne Beratung heute aussehen: digital, empathisch, funktionierend.“

Warum Kempten? Warum jetzt?

Kempten steht oft für Natur, Handwerk und Verlässlichkeit – und genau hier zeigt das Ehepaar Beckert, wie Innovation mit Bodenhaftung funktioniert.

Echte Ergebnisse. Kein Agentur-Sprech. Kein System von der Stange.

Sondern ein Weg, der sich an Menschen, Unternehmen und Wirtschaftlichkeit orientiert.

Wer online wachsen, sichtbar werden und gleichzeitig sparen will – findet in Kempten eine Lösung mit Substanz.

