Coaching-Boom, aber leere Auftragsbücher? Warum Sichtbarkeit ohne Struktur keine Kunden bringt

Kempten, Deutschland – Der Coaching-Markt boomt. Noch nie war es so einfach, sichtbar zu sein: Social Media, Podcasts, LinCoaches posten täglich – und gewinnen trotzdem keine Kunden

LinkedIn, Reels, Newsletter: Die Sichtbarkeit vieler Coaches und Berater ist heute hoch wie nie. Gleichzeitig berichten viele von stagnierenden Anfragen und dauerhaftem Marketingdruck.

Das Paradoxe: Nicht Reichweite ist der Engpass – sondern Klarheit.

Unklare Positionierungen, komplexe Angebote und fehlende strategische Struktur führen dazu, dass potenzielle Kunden nicht erkennen, wofür jemand konkret steht. Mehr Content verstärkt dieses Problem häufig sogar – weil Aktivität Struktur ersetzt.

Genau hier setzt der Sichtbar-Stark Online-Kongress an, der in wenigen Tagen startet.

Statt kurzfristiger Marketing-Hacks stellt der Kongress eine zentrale Frage:

Warum führt Sichtbarkeit bei vielen nicht zu Wirkung – und was braucht es stattdessen?

Über mehrere Tage teilen 25 Experten aus den Bereichen Positionierung, Business-Struktur, Verkaufspsychologie und strategischer Außenwirkung ihre Perspektiven – speziell für Coaches und Berater.

Im Fokus stehen unter anderem:

Wie entsteht eine klare Positionierung im überfüllten Coaching-Markt?

Warum Kompetenz kein Unterscheidungsmerkmal mehr ist

Wie Kommunikation in Sekunden Vertrauen aufbaut

Warum die eigene Website das Fundament nachhaltiger Kundengewinnung ist

„Viele versuchen, fehlende Kunden durch mehr Aktivität zu kompensieren – mehr Posts, mehr Kanäle, mehr Angebote“, erklärt Veranstalter Wolfgang Beckert. „Doch ohne klare Struktur entsteht keine Orientierung. Sichtbarkeit ohne Fundament erzeugt Reichweite – aber keine Anfragen.“

Der Kongress richtet sich an Coaches und Berater, die fachlich stark sind, sich jedoch mehr Klarheit, planbare Kundengewinnung und eine stimmige Außenwirkung wünschen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.sichtbar-kongress.de

