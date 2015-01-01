-
Coaching-Boom, aber leere Auftragsbücher? Warum Sichtbarkeit ohne Struktur keine Kunden bringt
Die heiße Phase beginnt: In 8 Tagen startet der Sichtbar-Stark Kongress. Jetzt entscheidet sich die Reichweite. Hier findest du die vorbereiteten Posts für die Countdown-Phase.
Kempten, Deutschland – Der Coaching-Markt boomt. Noch nie war es so einfach, sichtbar zu sein: Social Media, Podcasts, LinCoaches posten täglich – und gewinnen trotzdem keine Kunden
LinkedIn, Reels, Newsletter: Die Sichtbarkeit vieler Coaches und Berater ist heute hoch wie nie. Gleichzeitig berichten viele von stagnierenden Anfragen und dauerhaftem Marketingdruck.
Das Paradoxe: Nicht Reichweite ist der Engpass – sondern Klarheit.
Unklare Positionierungen, komplexe Angebote und fehlende strategische Struktur führen dazu, dass potenzielle Kunden nicht erkennen, wofür jemand konkret steht. Mehr Content verstärkt dieses Problem häufig sogar – weil Aktivität Struktur ersetzt.
Genau hier setzt der Sichtbar-Stark Online-Kongress an, der in wenigen Tagen startet.
Statt kurzfristiger Marketing-Hacks stellt der Kongress eine zentrale Frage:
Warum führt Sichtbarkeit bei vielen nicht zu Wirkung – und was braucht es stattdessen?
Über mehrere Tage teilen 25 Experten aus den Bereichen Positionierung, Business-Struktur, Verkaufspsychologie und strategischer Außenwirkung ihre Perspektiven – speziell für Coaches und Berater.
Im Fokus stehen unter anderem:
Wie entsteht eine klare Positionierung im überfüllten Coaching-Markt?
Warum Kompetenz kein Unterscheidungsmerkmal mehr ist
Wie Kommunikation in Sekunden Vertrauen aufbaut
Warum die eigene Website das Fundament nachhaltiger Kundengewinnung ist
„Viele versuchen, fehlende Kunden durch mehr Aktivität zu kompensieren – mehr Posts, mehr Kanäle, mehr Angebote“, erklärt Veranstalter Wolfgang Beckert. „Doch ohne klare Struktur entsteht keine Orientierung. Sichtbarkeit ohne Fundament erzeugt Reichweite – aber keine Anfragen.“
Der Kongress richtet sich an Coaches und Berater, die fachlich stark sind, sich jedoch mehr Klarheit, planbare Kundengewinnung und eine stimmige Außenwirkung wünschen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.sichtbar-kongress.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
WebAufwind
Herr Wolfgang Beckert
Kargen 1
87437 Kempten (Allgäu)
Deutschland
fon ..: 01715010859
web ..: https://webaufwind.de/coaches
email : kongress@webaufwind.de
Wolfgang Beckert unterstützt Coaches und Berater dabei, ihre Außenwirkung zu strukturieren und ihre Angebote klar und wirksam zu präsentieren. Sein Fokus liegt auf strategischer Klarheit statt Marketing-Überforderung.
Pressekontakt:
WebAufwind
Herr Wolfgang Beckert
Kargen 1
87437 Kempten (Allgäu)
fon ..: 01715010859
email : kongress@webaufwind.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Der neue BAW 212 ist da – und REDUST macht ihn sofort zum Offroad-Benchmark Nano One gibt Unternehmensupdate bekannt
Coaching-Boom, aber leere Auftragsbücher? Warum Sichtbarkeit ohne Struktur keine Kunden bringt
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Das professionelle Exposé als Schlüssel zur erfolgreichen Immobilienvermarktung
- 30 Minuten reichen: Warum kurze, strukturierte Trainingseinheiten immer wichtiger werden
- Wiederweihe der Markusbasilika im November 1626
- Digitale Transformation ohne Blindflug, dank haptischer Datenerfassung mit TimeSpin.
- Die Zahlen sprechen für sich: Neueste Ausgabe der News Advertising Study von Stagwell zeigt, dass Deutsche ihre Nachrichten lieben
- Weil sichere Arbeit mit zuverlässiger Instandhaltung beginnt: Ihre Software für Wartungsplanung
- Olympiasieg im 2er Bob in Cortina: SKINION-X® unter dem Rennanzug von Johannes Lochner und Georg Fleischhauer
- Never Enough – Der neue Discosong von MrGeorge
- Der neue flotte Schlager von Andy – Heute Nacht will ich dich lächeln seh’n
- Interhome Umfrage: Gerne nachhaltig – aber ohne Verzicht auf Qualität und Komfort
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.